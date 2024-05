Βραζιλία: Τους 126 έφτασαν οι νεκροί από τις πλημμύρες στο Ρίο Γκράντε ντο Σουλ

Η νότια Βραζιλία, μεγάλο μέρος της οποίας παραμένει κάτω από το νερό, προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει νέες σφοδρές βροχοπτώσεις αυτό το Σαββατοκύριακο, την ώρα που οι νεκροί από τις πλημμύρες των προηγούμενων ημερών έχουν φτάσει τουλάχιστον τους 126 και μεγάλος αριθμός ανθρώπων έχει εκτοπιστεί.

Οι καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν την προηγούμενη εβδομάδα την πολιτεία Ρίο Γκράντε ντο Σουλ προκάλεσαν υπερχειλίσεις ποταμών από τις οποίες επηρεάστηκαν σχεδόν δύο εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ τραυματίστηκαν 756, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό που δημοσιεύθηκε χθες Παρασκευή το βράδυ από την Πολιτική Προστασία.

Με 141 ανθρώπους να εξακολουθούν να αγνοούνται, οι αρχές φοβούνται ότι ο απολογισμός των νεκρών θα συνεχίζει να αυξάνει, την ώρα που η περιοχή αναμένει «ισχυρές» βροχοπτώσεις στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Τις τελευταίες 24 ώρες ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους έχει σχεδόν διπλασιαστεί, φτάνοντας τις 411.000 χιλιάδες. Από αυτούς περισσότεροι από 71.000 έχουν πάει σε καταφύγια, με τις αρχές να προσπαθούν να διατηρήσουν την τάξη, μετά τις καταγγελίες για κλοπές και βία.

Soldiers rescued a man clinging to a fence in a flooded area of Port Alegre, Brazil. The death toll from the floods in southern Brazil has crossed 100 https://t.co/Nlu5L1jiil pic.twitter.com/yMZwZfx0Gf

— Reuters (@Reuters) May 9, 2024