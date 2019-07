Βραζιλία: Σφαγή σε εξέγερση σε φυλακή- 52 νεκροί, 16 αποκεφαλίστηκαν

Τουλάχιστον 52 κρατούμενοι σκοτώθηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια εξέγερσης στη φυλακή της Αλταμίρα, στην Πολιτεία Παρά της Βραζιλίας. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τα 16 από τα θύματα αποκεφαλίστηκαν.

«Επρόκειτο για μια σύγκρουση μεταξύ μελών αντιπάλων συμμοριών. Δύο φύλακες κρατήθηκαν όμηροι, όμως έχουν ήδη απελευθερωθεί», εξήγησε μια εκπρόσωπος των σωφρονιστικών υπηρεσιών της Παρά.

Η εξέγερση ξεκίνησε γύρω στις 7 το πρωί (13.00 ώρα Ελλάδας) και τελείωσε το μεσημέρι. Στα τέλη Μαΐου, 55 κρατούμενοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια συγκρούσεων σε πολλές φυλακές της Αμαζονίας. Στις αρχές του 2017, σε παρόμοια επεισόδια έχασαν τη ζωή τους περίπου 100 άνθρωποι μέσα σε έναν μήνα – οι περισσότεροι σφαγιάστηκαν ή αποκεφαλίστηκαν.

Οι σφαγές αυτές αποδίδονται από τις αρχές στον πόλεμο μεταξύ αντιπάλων καρτέλ ναρκωτικών. Η βόρεια Βραζιλία είναι μια στρατηγικής σημασίας περιοχή για τη μεταφορά κοκαΐνης που προέρχεται από τις γειτονικές παραγωγούς χώρες, όπως η Κολομβία, η Βενεζουέλα και η Βολιβία.

Το 2016 κρατούνταν σε φυλακές της Βραζιλίας 727.000 άνθρωποι, ενώ η χωρητικότητα των σωφρονιστικών ιδρυμάτων ανέρχεται μόλις στις 368.000 θέσεις, σε μια χώρα 210 εκατομμυρίων κατοίκων.

