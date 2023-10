Βραζιλία: Σε «λάθος» των εκτελεστών οφείλεται η δολοφονία τριών γιατρών σε μπαρ, εικάζει η αστυνομία

Η βραζιλιάνικη αστυνομία προσπαθεί να εξακριβώσει εάν οι τρεις γιατροί που έπεσαν νεκροί από τα πυρά ενόπλων σε μπαρ του Ρίο ντε Τζανέιρο «σκοτώθηκαν κατά λάθος», καθώς μαίνονται οι συγκρούσεις μεταξύ διακινητών ναρκωτικών και πολιτοφυλάκων.

Ο αστυνομικός διευθυντής του Ρίο ντε Τζανέιρο, ο Ρενάτο Τόρες, εξέφρασε χθες Παρασκευή την πεποίθηση πως οι εκτελεστές ανήκαν σε συμμορία διακίνησης ναρκωτικών και ότι μπέρδεψαν έναν από τους τρεις γιατρούς με στέλεχος πολιτοφυλακής.

Brutal murder of three doctors in the most tourist area of, Rio de Janeiro:

they were executed while they were having dinner in a bar pic.twitter.com/b0Tfgq9vc4

