Βραζιλία: Κατασχέθηκε ποσότητα – ρεκόρ πτερυγίων καρχαρία – Πάνω από 28 τόνοι προορίζονταν για την Ασία

Οι αρχές της Βραζιλίας ανακοίνωσαν χθες, Τρίτη, την κατάσχεση άνω των 28 τόνων πτερυγίων καρχαρία, που αποκτήθηκαν παράνομα και προορίζονταν για εξαγωγή στην Ασία, όπου είναι πολύ δημοφιλή, στην μεγαλύτερη απ’ ό,τι φαίνεται κατάσχεση του είδους στην πηγή προέλευσης, σύμφωνα με την περιβαλλοντική υπηρεσία Ibama.

Αυτοί οι 28,7 τόνοι πτερυγίων αντιστοιχούν στη θανάτωση περίπου 10.000 γλαυκοκαρχαριών (Prionace glauca, γνωστοί και ως μπλε καρχαρίες), ή ρυγχοκαρχαριών (Isurus oxyrinchus, γνωστοί και ως μάκο), σημειώνει το βραζιλιάνικο Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Ανανεώσιμων Φυσικών Πηγών σε ανακοίνωσή του, στην οποία διευκρινίζει ότι αυτοί αλιεύτηκαν “σε αρκετές περιοχές ανοιχτά των βραζιλιανικών ακτών”.

VIDEO: Massive shark fin haul seized on its way to Asia.

Images released by the Brazilian Institute for Environment and Renewable Natural Resources show illegal shark fins confiscated in southern Brazil and headed to Asia. Brazilian authorities consider the seizure, totalling… pic.twitter.com/s29D4hsIGr

— AFP News Agency (@AFP) June 21, 2023