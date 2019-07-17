ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Βραβεύτηκε ο Σταθμός του Ντε Κίρικο μέσα από την φωτογραφική ματιά της Ε. Παπαθανασίου

Πολιτισμός

Συνάντηση Μητσοτάκη – Καραμανλή μετά την ορκωμοσία της κυβέρνησης

Ελλάδα

Καταδικάστηκε τρεις φόρες στην Αθήνα και συνελήφθη στον Βόλο

Τοπικά

Χείμαρρος παρέσυρε σκηνή και αυτοκίνητο στην Εύβοια

Ελλάδα

Ασημένια η αθλήτρια της Νίκης Βόλου Σοφία Νίκου στο Regional Junior Beach Volley της ΕΣΠΕΚΕΛ

Αθλητισμός

Συνελήφθησαν στην περιοχή του Βελεστίνου για αφορολόγητα τσιγάρα και λαθραίο καπνό 

Τοπικά

Έπεσε δέντρο στην πλατεία Ταχυδρομείου στη Λάρισα – Από θαύμα δεν τραυματίστηκαν άνθρωποι

Τοπικά

Σκόπελο και Σκιάθο «χτύπησε» η καταιγίδα «Αντίνοος» – Μετατράπηκαν σε ποτάμια οι δρόμοι των νησιών (video)

Τοπικά

Διαγραφή 57% οφειλής προς τράπεζα για Βολιώτη στρατιωτικό – Με απόφαση του Ειρηνοδικείου Λάρισας 

Τοπικά

Απεβίωσε ο συνταξιούχος δάσκαλος Γεώργιος Κουνής

Τοπικά

Αύξηση 18% της μερικής απασχόλησης στη Μαγνησία

Τοπικά

Έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Γ. Καρατάσιος

Τοπικά

Ψυχολόγοι παρακολουθούν την 15χρονη που την θώπευαν ο πα-τέρας και ο υπερήλικας φίλος του σε καφέ του Βόλου

Τοπικά

Επανακαταμέτρηση άκυρων ψηφοδελτίων ζητά ο Γ. Καλτσογιάννης

Τοπικά

Σε εταιρεία η καταπολέμηση των κουνουπιών στη Σκιάθο

Τοπικά

O καιρός σήμερα στον Βόλο

Τοπικά

Μεσσηνία: Τραγική κατάληξη είχε βόλτα με κανό για 42χρονο

Ελλάδα

Λαμία: 3χρονο αγοράκι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Ελλάδα

Πλούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις σε Αγριά και Δράκεια

Πολιτισμός

Πατροκτόνος Ζακύνθου: Σκέφτομαι να φύγω από το νησί – Τι λέει η μητέρα του

Ελλάδα

Την αποφυλάκισή του ζητεί ο δικηγόρος Γιώργος Αντωνόπουλος

Ελλάδα

Ηχηρό μήνυμα Τραμπ σε Ερντογάν: Ξέχνα τα F-35

Κόσμος

Νέα πρόεδρος της Κομισιόν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Κόσμος

Τσίπρας: Θα ψηφίσουμε τον Τασούλα αλλά όχι τον Αθανασίου

Ελλάδα

Ολοκλήρωσαν τις διακοπές τους στη Σκιάθο οι πριγκίπισσες του Μαρόκου

Τοπικά

Χειροπέδες σε πρώην ζευγάρι που αλληλομηνύθηκε

Τοπικά

Ηλικιωμένος οδηγός στη Γιάννη Δήμου έχασε τον έλεγχο του οχήματος του και παρέσυρε δύο πεζούς

Τοπικά

Μητσοτάκης σε Ρέγκλινγκ: Σεβόμαστε τους δημοσιονομικούς στόχους (video)

Ελλάδα

Έξι συλλήψεις δικυκλιστών σε Βόλο και Σκιάθο – Οδηγούσαν χωρίς δίπλωμα

Τοπικά

Θεσσαλονίκη: Τρόμος από επίθεση με τσεκούρι σε γυναίκα

Ελλάδα

Τροχαίο ατύχημα στον Αλμυρό με τραυματισμό 33χρονου δικυκλιστή

Τοπικά

Ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη Γιορτή Κρασιού – Με τη συμμετοχή μόνο δύο Συλλόγων η φετινή διοργάνωση

Τοπικά

«Βόμβα» ΣτΕ: Τέλος τα επιδόματα και τα δώρα στο Δημόσιο

Ελλάδα

Νεκρή τουρίστρια στο φαράγγι Καψά Σητείας – Βίντεο από την επιχείρηση διασωστών

Ελλάδα

Τέλος η Κριστίν Λαγκάρντ από τον ΔΝΤ – Υπέβαλε την παραίτησή της

Κόσμος

Πέθανε σε ηλικία 36 ετών ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής τζούντο, Κρεγκ Φάλον

Αθλητισμός

Προωθείται η μελέτη για το έργο του Βιολογικού Καθαρισμού στην Αλόννησο

Τοπικά

Αυτοί είναι οι 28 νέοι γενικοί γραμματείς της κυβέρνησης – Από τη Μαγνησία ο Χρήστος Τριαντόπουλος

Τοπικά

Άφαντος ο Γιώργος Μαρίνος: Γιατί η Φόνσου ζητά παρέμβαση εισαγγελέα

Lifestyle, Θ Plus

Σημαντικές αποφάσεις του ΣτΕ αίρουν τα εμπόδια για την επένδυση στο Ελληνικό

Ελλάδα

Αυτό είναι το ερευνητικό σκάφος που βγάζει η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο

Κόσμος

Κλειστή η Ιατροδικαστική Λαμίας εξαιτίας χαλασμένου κλιματιστικού

Ελλάδα

Απίστευτο ξύλο στο Ναύπλιο – Αιματηρά επεισόδια με Ρομά (video)

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Άνδρας τραυμάτισε γυναίκα με τσεκούρι στη μέση του δρόμου

Ελλάδα

Επίδομα αδείας: Ημέρες, αποδοχές και online υπολογισμός

Ελλάδα

Κουρουμπλής εκτός Βουλής – Στον Παπαχριστόπουλο η έδρα

Ελλάδα

Μετάλλιο και επιτυχίες για τη Νίκη Βόλου στην Καβάλα

Αθλητισμός

Χειμώνας στην Τσαγκαράδα στα μέσα Ιουλίου

Οι εικόνες της ημέρας

«Νοικοκυριό» στο πεζοδρόμιο…

Οι εικόνες της ημέρας

Απροσπέλαστος ο πεζόδρομος της Σόλωνος

Οι εικόνες της ημέρας

Πολιτισμός

Βραβεύτηκε ο Σταθμός του Ντε Κίρικο μέσα από την φωτογραφική ματιά της Ε. Παπαθανασίου

Άλλη μια διάκριση για την ταλαντούχα Ελένη Παπαθανασίου, δημοσιογράφο, της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας, Στ. Ελλάδας και Εύβοιας, στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό ψηφιακής φωτογραφίας που διοργάνωσε η ΓΑΙΑ ΟΣΕ. Η κριτική επιτροπή απένειμε στην Ελένη Παπαθανασίου, το χάλκινο μετάλλιο, ανάμεσα σε εξαιρετικούς φωτογράφους, με τη φωτογραφία VolosEvaristo de Chirico. Η φωτογραφία απεικονίζει το κτίριο, μεγάλου …θησαυρού και μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς για τον Βόλο του Σιδηροδρομικού Σταθμού, ενώ επιπλέον τις αποδόθηκαν και διακρίσεις για άλλες δυο φωτογραφίες. .

Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΑΙΑΟΣΕ 2019

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2019, η κριτική επιτροπή του 1ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ψηφιακής Φωτογραφίας ΓΑΙΑΟΣΕ 2019, αποτελούμενη από τους:

α. Σπύρο Ιατρόπουλο, EFIAP/p, ESFIAP, M.HPS. Πρόεδρος ΕΦΕ.
β. Ιωάννη Λυκούρη MFIAP, Hon.FIAP, Αντιπρόεδρος ΕΦΕ, Γενικός Γραμματέας FIAP.
γ. Κυριάκο Κόκκο, ESHPS, Γενικός Εφορος ΕΦΕ, Δάσκαλος Φωτογραφίας

έκρινε και βαθμολόγησε:
139 φωτογραφίες με θέμα Σιδηροδρομικά κτίρια και περιβάλλον,
128 φωτογραφίες με θέμα Τραίνο και κίνηση
έργα 86 φωτογράφων (από αυτούς, 7 Υπάλληλοι του ΟΣΕ με 25 φωτογραφίες).

Οι κριτές βαθμολόγησαν τις φωτογραφίες χωρίς να έχουν πρόσβαση στα ονόματα των διαγωνιζομένων. Σύμφωνα με τις τελικές βαθμολογίες τα αποτελέσματα διαμορφώνονται ως εξής:

1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΑΙΑΟΣΕ 2019

ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Σιδηροδρομικά κτίρια και περιβάλλον

Χρυσό Μετάλλιο & Έπαθλο ΓΑΙΑΟΣΕ : ΑΧΕΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ- Stathmos sto Platι
Αργυρό Μετάλλιο & Έπαθλο ΓΑΙΑΟΣΕ: ΦΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – Waiting for the night train
Χάλκινο Μετάλλιο & Έπαθλο ΓΑΙΑΟΣΕ : ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ- VolosEvaristo de Chirico

Α΄ Έπαινος & Έπαθλο ΓΑΙΑΟΣΕ : ΚΑΡΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Σ.Σ.Δράμας
Β΄ Έπαινος & Έπαθλο ΓΑΙΑΟΣΕ : ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- anamniseis
Γ’ Έπαινος & Έπαθλο ΓΑΙΑΟΣΕ: ΜΠΑΡΑΪ ΑΓΓΕΛΟΣ- Protoxronia Six

Αναρτήσεις με σειρά βαθμολογίας:

ΚΟΥΡΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ conversation
ΣΕΪΡΙΔΟΥ ΜΕΝΗ Vironia
ΚΑΝΕΛΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ stolidi mias polis
ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ antanaklasi
ΚΟΣΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ palios ss alikis
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ anamoni
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ xionias ston stathmo
ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ statmos thessalonikis bradi
ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Xionia sto sthathmo
ΚΑΖΑΓΛΗ ΑΝΤΑ Trikoupis old train
ΚΑΡΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Xionia
ΖΑΡΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ssVevi
ΚΟΛΑΝΗΣ ΤΑΣΟΣ Vevi
ΜΗΛΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ na erchosoun xana
ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Sti lithi tou xronou
ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ anamoni
ΜΑΡΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ grammh zohs
ΜΑΡΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ to taxidi
ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗ ΡΑΝΙΑ off the beaten track
ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ anamniseis
ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ Nyxterini lipsi
ΛΟΥΚΑΣ ΝΑΟΥΜ please turn to me. i am leaving
ΠΟΛΥΔΟΡΩΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ no train no passengers
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ to diaba tou xronou
ΚΟΛΑΝΗΣ ΤΑΣΟΣ komvos
ΠΕΝΝΑ ΑΛΕΞΙΑ thlimmenos_geranos
ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ vevi florinas
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Nyxterini lipsi
ΤΣΙΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ stathmos stin omixli
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ sinantisi me ton mhxanodhgo

2. Τραίνο και κίνηση

Χρυσό Μετάλλιο & Έπαθλο ΓΑΙΑΟΣΕ : ΓΙΑΒΗΣ ΚΩΣΤΑΣ- xamogelo
Αργυρό Μετάλλιο & Έπαθλο ΓΑΙΑΟΣΕ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ – panning
Χάλκινο Μετάλλιο & Έπαθλο ΓΑΙΑΟΣΕ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ – Florina

Α΄ Έπαινος & Έπαθλο ΓΑΙΑΟΣΕ : ΜΗΛΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ – traino pou chaneta
Β΄ Έπαινος & Έπαθλο ΓΑΙΑΟΣΕ : ΔΑΝΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ – kinisi
Γ΄ Έπαινος & Έπαθλο ΓΑΙΑΟΣΕ: ΚΑΝΕΛΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ – akourastos iroas

Αναρτήσεις με σειρά βαθμολογίας:

ΜΑΡΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ traino kai kinisi
ΤΣΙΛΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Prin tin Ekkara.Κathodos.
ΑΧΕΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ Kirie Stathmarcha
ΤΣΙΛΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Prin tin Ekkara.Anodos
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ taksidevontas
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Travellers
ΚΑΖΑΓΛΗ ΑΝΤΑ Take me with you
ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ pros athina
ΦΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Travelling in white landscap
ΣΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Stathmos
ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ traino kai kinisi
ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ freedom
ΜΗΛΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ta traina pou feugoun
ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ oi skepseis taxidevoun
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ mesa apo to treno
ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ traino kai kinisi
ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ traino kai kinisi
ΔΟΓΟΡΙΤΗΣ – ΑΡΓΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ dynamiki kai traino
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ta trena pou efigan
ΦΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Blossoms and speed
ΚΑΡΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ treno_kai_kinisi
ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Treno kai kinisi
ΤΣΟΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ traino kai kinisi
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Istos
ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ By the river
ΚΑΡΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ treno_kai_kinisi
ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ traino kai kinisi
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ traino kai kinisi zoom in
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ poliko express
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Strofi

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Χρυσό Μετάλλιο & Έπαθλο ΓΑΙΑΟΣΕ : ΜΑΡΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ – traino kai kinisi
Αργυρό Μετάλλιο & Έπαθλο ΓΑΙΑΟΣΕ: ΤΣΙΛΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- Prin tin Ekkara.Kathodos
Χάλκινο Μετάλλιο & Έπαθλο ΓΑΙΑΟΣΕ : ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- forgotten history

Το ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ της Ε.Φ.Ε., ‘’ΑΠΟΛΛΩΝ’’ στον πρώτο νικητή, που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία συνολικά, απονέμεται στον
ΧΡΙΣΤΟ ΑΧΕΡΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

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