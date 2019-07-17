Βραβεύτηκε ο Σταθμός του Ντε Κίρικο μέσα από την φωτογραφική ματιά της Ε. Παπαθανασίου

Άλλη μια διάκριση για την ταλαντούχα Ελένη Παπαθανασίου, δημοσιογράφο, της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας, Στ. Ελλάδας και Εύβοιας, στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό ψηφιακής φωτογραφίας που διοργάνωσε η ΓΑΙΑ ΟΣΕ. Η κριτική επιτροπή απένειμε στην Ελένη Παπαθανασίου, το χάλκινο μετάλλιο, ανάμεσα σε εξαιρετικούς φωτογράφους, με τη φωτογραφία VolosEvaristo de Chirico. Η φωτογραφία απεικονίζει το κτίριο, μεγάλου …θησαυρού και μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς για τον Βόλο του Σιδηροδρομικού Σταθμού, ενώ επιπλέον τις αποδόθηκαν και διακρίσεις για άλλες δυο φωτογραφίες. .
Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΑΙΑΟΣΕ 2019
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2019, η κριτική επιτροπή του 1ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ψηφιακής Φωτογραφίας ΓΑΙΑΟΣΕ 2019, αποτελούμενη από τους:
α. Σπύρο Ιατρόπουλο, EFIAP/p, ESFIAP, M.HPS. Πρόεδρος ΕΦΕ.
β. Ιωάννη Λυκούρη MFIAP, Hon.FIAP, Αντιπρόεδρος ΕΦΕ, Γενικός Γραμματέας FIAP.
γ. Κυριάκο Κόκκο, ESHPS, Γενικός Εφορος ΕΦΕ, Δάσκαλος Φωτογραφίας
έκρινε και βαθμολόγησε:
139 φωτογραφίες με θέμα Σιδηροδρομικά κτίρια και περιβάλλον,
128 φωτογραφίες με θέμα Τραίνο και κίνηση
έργα 86 φωτογράφων (από αυτούς, 7 Υπάλληλοι του ΟΣΕ με 25 φωτογραφίες).
Οι κριτές βαθμολόγησαν τις φωτογραφίες χωρίς να έχουν πρόσβαση στα ονόματα των διαγωνιζομένων. Σύμφωνα με τις τελικές βαθμολογίες τα αποτελέσματα διαμορφώνονται ως εξής:
1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΑΙΑΟΣΕ 2019
ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1. Σιδηροδρομικά κτίρια και περιβάλλον
Χρυσό Μετάλλιο & Έπαθλο ΓΑΙΑΟΣΕ : ΑΧΕΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ- Stathmos sto Platι
Αργυρό Μετάλλιο & Έπαθλο ΓΑΙΑΟΣΕ: ΦΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – Waiting for the night train
Χάλκινο Μετάλλιο & Έπαθλο ΓΑΙΑΟΣΕ : ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ- VolosEvaristo de Chirico
Α΄ Έπαινος & Έπαθλο ΓΑΙΑΟΣΕ : ΚΑΡΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Σ.Σ.Δράμας
Β΄ Έπαινος & Έπαθλο ΓΑΙΑΟΣΕ : ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- anamniseis
Γ’ Έπαινος & Έπαθλο ΓΑΙΑΟΣΕ: ΜΠΑΡΑΪ ΑΓΓΕΛΟΣ- Protoxronia Six
Αναρτήσεις με σειρά βαθμολογίας:
ΚΟΥΡΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ conversation
ΣΕΪΡΙΔΟΥ ΜΕΝΗ Vironia
ΚΑΝΕΛΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ stolidi mias polis
ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ antanaklasi
ΚΟΣΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ palios ss alikis
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ anamoni
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ xionias ston stathmo
ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ statmos thessalonikis bradi
ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Xionia sto sthathmo
ΚΑΖΑΓΛΗ ΑΝΤΑ Trikoupis old train
ΚΑΡΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Xionia
ΖΑΡΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ssVevi
ΚΟΛΑΝΗΣ ΤΑΣΟΣ Vevi
ΜΗΛΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ na erchosoun xana
ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Sti lithi tou xronou
ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ anamoni
ΜΑΡΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ grammh zohs
ΜΑΡΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ to taxidi
ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗ ΡΑΝΙΑ off the beaten track
ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ anamniseis
ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ Nyxterini lipsi
ΛΟΥΚΑΣ ΝΑΟΥΜ please turn to me. i am leaving
ΠΟΛΥΔΟΡΩΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ no train no passengers
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ to diaba tou xronou
ΚΟΛΑΝΗΣ ΤΑΣΟΣ komvos
ΠΕΝΝΑ ΑΛΕΞΙΑ thlimmenos_geranos
ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ vevi florinas
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Nyxterini lipsi
ΤΣΙΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ stathmos stin omixli
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ sinantisi me ton mhxanodhgo
2. Τραίνο και κίνηση
Χρυσό Μετάλλιο & Έπαθλο ΓΑΙΑΟΣΕ : ΓΙΑΒΗΣ ΚΩΣΤΑΣ- xamogelo
Αργυρό Μετάλλιο & Έπαθλο ΓΑΙΑΟΣΕ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ – panning
Χάλκινο Μετάλλιο & Έπαθλο ΓΑΙΑΟΣΕ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ – Florina
Α΄ Έπαινος & Έπαθλο ΓΑΙΑΟΣΕ : ΜΗΛΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ – traino pou chaneta
Β΄ Έπαινος & Έπαθλο ΓΑΙΑΟΣΕ : ΔΑΝΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ – kinisi
Γ΄ Έπαινος & Έπαθλο ΓΑΙΑΟΣΕ: ΚΑΝΕΛΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ – akourastos iroas
Αναρτήσεις με σειρά βαθμολογίας:
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Το ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ της Ε.Φ.Ε., ‘’ΑΠΟΛΛΩΝ’’ στον πρώτο νικητή, που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία συνολικά, απονέμεται στον
ΧΡΙΣΤΟ ΑΧΕΡΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ