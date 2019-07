Βραβεύτηκε ο Σταθμός του Ντε Κίρικο μέσα από την φωτογραφική ματιά της Ε. Παπαθανασίου

Άλλη μια διάκριση για την ταλαντούχα Ελένη Παπαθανασίου, δημοσιογράφο, της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας, Στ. Ελλάδας και Εύβοιας, στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό ψηφιακής φωτογραφίας που διοργάνωσε η ΓΑΙΑ ΟΣΕ. Η κριτική επιτροπή απένειμε στην Ελένη Παπαθανασίου, το χάλκινο μετάλλιο, ανάμεσα σε εξαιρετικούς φωτογράφους, με τη φωτογραφία VolosEvaristo de Chirico. Η φωτογραφία απεικονίζει το κτίριο, μεγάλου …θησαυρού και μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς για τον Βόλο του Σιδηροδρομικού Σταθμού, ενώ επιπλέον τις αποδόθηκαν και διακρίσεις για άλλες δυο φωτογραφίες. .

Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΑΙΑΟΣΕ 2019

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2019, η κριτική επιτροπή του 1ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ψηφιακής Φωτογραφίας ΓΑΙΑΟΣΕ 2019, αποτελούμενη από τους:

α. Σπύρο Ιατρόπουλο, EFIAP/p, ESFIAP, M.HPS. Πρόεδρος ΕΦΕ.

β. Ιωάννη Λυκούρη MFIAP, Hon.FIAP, Αντιπρόεδρος ΕΦΕ, Γενικός Γραμματέας FIAP.

γ. Κυριάκο Κόκκο, ESHPS, Γενικός Εφορος ΕΦΕ, Δάσκαλος Φωτογραφίας

έκρινε και βαθμολόγησε:

139 φωτογραφίες με θέμα Σιδηροδρομικά κτίρια και περιβάλλον,

128 φωτογραφίες με θέμα Τραίνο και κίνηση

έργα 86 φωτογράφων (από αυτούς, 7 Υπάλληλοι του ΟΣΕ με 25 φωτογραφίες).

Οι κριτές βαθμολόγησαν τις φωτογραφίες χωρίς να έχουν πρόσβαση στα ονόματα των διαγωνιζομένων. Σύμφωνα με τις τελικές βαθμολογίες τα αποτελέσματα διαμορφώνονται ως εξής:

1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΑΙΑΟΣΕ 2019

ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Σιδηροδρομικά κτίρια και περιβάλλον

Χρυσό Μετάλλιο & Έπαθλο ΓΑΙΑΟΣΕ : ΑΧΕΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ- Stathmos sto Platι

Αργυρό Μετάλλιο & Έπαθλο ΓΑΙΑΟΣΕ: ΦΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – Waiting for the night train

Χάλκινο Μετάλλιο & Έπαθλο ΓΑΙΑΟΣΕ : ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ- VolosEvaristo de Chirico

Α΄ Έπαινος & Έπαθλο ΓΑΙΑΟΣΕ : ΚΑΡΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Σ.Σ.Δράμας

Β΄ Έπαινος & Έπαθλο ΓΑΙΑΟΣΕ : ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- anamniseis

Γ’ Έπαινος & Έπαθλο ΓΑΙΑΟΣΕ: ΜΠΑΡΑΪ ΑΓΓΕΛΟΣ- Protoxronia Six

Αναρτήσεις με σειρά βαθμολογίας:

ΚΟΥΡΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ conversation

ΣΕΪΡΙΔΟΥ ΜΕΝΗ Vironia

ΚΑΝΕΛΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ stolidi mias polis

ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ antanaklasi

ΚΟΣΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ palios ss alikis

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ anamoni

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ xionias ston stathmo

ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ statmos thessalonikis bradi

ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Xionia sto sthathmo

ΚΑΖΑΓΛΗ ΑΝΤΑ Trikoupis old train

ΚΑΡΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Xionia

ΖΑΡΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ssVevi

ΚΟΛΑΝΗΣ ΤΑΣΟΣ Vevi

ΜΗΛΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ na erchosoun xana

ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Sti lithi tou xronou

ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ anamoni

ΜΑΡΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ grammh zohs

ΜΑΡΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ to taxidi

ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗ ΡΑΝΙΑ off the beaten track

ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ anamniseis

ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ Nyxterini lipsi

ΛΟΥΚΑΣ ΝΑΟΥΜ please turn to me. i am leaving

ΠΟΛΥΔΟΡΩΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ no train no passengers

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ to diaba tou xronou

ΚΟΛΑΝΗΣ ΤΑΣΟΣ komvos

ΠΕΝΝΑ ΑΛΕΞΙΑ thlimmenos_geranos

ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ vevi florinas

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Nyxterini lipsi

ΤΣΙΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ stathmos stin omixli

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ sinantisi me ton mhxanodhgo

2. Τραίνο και κίνηση

Χρυσό Μετάλλιο & Έπαθλο ΓΑΙΑΟΣΕ : ΓΙΑΒΗΣ ΚΩΣΤΑΣ- xamogelo

Αργυρό Μετάλλιο & Έπαθλο ΓΑΙΑΟΣΕ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ – panning

Χάλκινο Μετάλλιο & Έπαθλο ΓΑΙΑΟΣΕ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ – Florina

Α΄ Έπαινος & Έπαθλο ΓΑΙΑΟΣΕ : ΜΗΛΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ – traino pou chaneta

Β΄ Έπαινος & Έπαθλο ΓΑΙΑΟΣΕ : ΔΑΝΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ – kinisi

Γ΄ Έπαινος & Έπαθλο ΓΑΙΑΟΣΕ: ΚΑΝΕΛΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ – akourastos iroas

Αναρτήσεις με σειρά βαθμολογίας:

ΜΑΡΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ traino kai kinisi

ΤΣΙΛΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Prin tin Ekkara.Κathodos.

ΑΧΕΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ Kirie Stathmarcha

ΤΣΙΛΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Prin tin Ekkara.Anodos

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ taksidevontas

ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Travellers

ΚΑΖΑΓΛΗ ΑΝΤΑ Take me with you

ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ pros athina

ΦΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Travelling in white landscap

ΣΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Stathmos

ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ traino kai kinisi

ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ freedom

ΜΗΛΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ta traina pou feugoun

ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ oi skepseis taxidevoun

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ mesa apo to treno

ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ traino kai kinisi

ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ traino kai kinisi

ΔΟΓΟΡΙΤΗΣ – ΑΡΓΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ dynamiki kai traino

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ta trena pou efigan

ΦΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Blossoms and speed

ΚΑΡΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ treno_kai_kinisi

ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Treno kai kinisi

ΤΣΟΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ traino kai kinisi

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Istos

ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ By the river

ΚΑΡΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ treno_kai_kinisi

ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ traino kai kinisi

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ traino kai kinisi zoom in

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ poliko express

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Strofi

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Χρυσό Μετάλλιο & Έπαθλο ΓΑΙΑΟΣΕ : ΜΑΡΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ – traino kai kinisi

Αργυρό Μετάλλιο & Έπαθλο ΓΑΙΑΟΣΕ: ΤΣΙΛΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- Prin tin Ekkara.Kathodos

Χάλκινο Μετάλλιο & Έπαθλο ΓΑΙΑΟΣΕ : ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- forgotten history

Το ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ της Ε.Φ.Ε., ‘’ΑΠΟΛΛΩΝ’’ στον πρώτο νικητή, που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία συνολικά, απονέμεται στον

ΧΡΙΣΤΟ ΑΧΕΡΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ