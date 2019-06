Βράβευση Βολιώτισσας σε διαγωνισμό τατουάζ

Άλλη μία διάκριση για την 29χρονη Βολιώτισσα Λένα Διαμάντη, που ασχολείται επαγγελματικά με το τατουάζ τα τελευταία 2,5 χρόνια. Η Λένα πήρε μέρος σε διαγωνισμό στην Ελβετία και συγκεκριμένα στο Tichino Tattoo Convention όπου την είχαν προσκαλέσει ως επίτιμο μέλος και βραβεύτηκε σε όποια κατηγορία πήρε μέρος.

Τη Λένα Διαμάντη την είχε συναντήσει η «Θ» τον περασμένο Ιανουάριο. Το εντυπωσιακό για την ίδια είναι ότι άρχισε να ασχολείται με το τατουάζ τα τελευταία 2,5 χρόνια, κυνήγησε το όνειρό της μετά από μία συζήτηση με τον 31χρονο σύζυγό της Γιώργο Μαργαριτόπουλο κι έτσι αποφάσισαν να εγκαταλείψουν ό,τι έκαναν στον Βόλο και να ακολουθήσουν το ένστικτό τους.

Η Λένα Διαμαντή πήρε μέρος στο Tichino Tattoo Convention που πραγματοποιήθηκε στην Ελβετία και συγκεκριμένα στην Bellinzona στις 18-19 Μαΐου, όπου την είχαν προσκαλέσει ως επίτιμο μέλος.

Στον συγκεκριμένο διαγωνισμό πήραν μέρος τα πιο καταξιωμένα ονόματα στον χώρο του τατουάζ, τα οποία έχουν πολλά χρόνια υψηλής επαγγελματικής πορείας και είναι αναγνωρισμένα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ανάμεσα στα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου η Λένα Διαμαντή κατάφερε να αποσπάσει και να κλέψει όλες τις εντυπώσεις με τη δουλειά της, αλλά και το ιδιαίτερο στυλ της. Συγκεκριμένα βραβεύτηκε σε όποια κατηγορία πήρε μέρος.

Ιδιαίτερη εντύπωση και μεγάλο θαυμασμό προκάλεσε το σχέδιό της, το οποίο δούλευε δύο μέρες συνεχόμενα με πάνω από 16 ώρες δουλειάς. Το σχέδιο είχε να κάνει με μια σουρεαλιστική προσέγγιση της Αρχαίας Ελλάδας και συγκεκριμένα πίσω από το σπασμένο πρόσωπο ενός από τους αρχαίους θεούς της Ελλάδας διακρίνεται η όψη του Παρθενώνα, φωτισμένου με κίτρινα χρώματα.

Η Λένα Διαμαντή κατάφερε να πάρει τα έξης βραβεία: 1st Place Realistic Color, 1st Place Realistic black and grey, 2nd Place Best of Show, 3rd Place Best of the Day.