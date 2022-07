Βράβευση εκπαιδευτικού στα ELT Excellence Awards

Βραβεύτηκε η εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας κ. Φιλίτσα Φραγκογεώργη για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο στα ELT Excellence Awards στην κατηγορία Teaching very young learners (4-6 years). Η τελετή απονομής των βραβείων ELT Excellence Awards έγινε την Πέμπτη 7 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Royal Olympic Hotel στην Αθήνα και ακολούθησε κοκτέιλ πάρτι στον χώρο της πισίνας του ξενοδοχείου.

Τη σχολική χρονιά 2021-2022 εισάγεται η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο για πρώτη φορά. Η εκπαιδευτικός κ. Φιλίτσα Φραγκογεώργη θέλοντας να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών στο 10ο Νηπιαγωγείο Βόλου και ταυτόχρονα να είναι αποτελεσματική, δηλαδή να αναπτύξει τη δεξιότητα της ομιλίας στους μαθητές όσον αφορά την ξένη γλώσσα, εφάρμοσε μία ποικιλία δραστηριοτήτων, όπως είναι η εφαρμογή του προγράμματος e-Twinning με τίτλο «Kids talk about nature» για παιδιά νηπιαγωγείου.

«Το πρόγραμμα αυτό, έδωσε τη δυνατότητα καινοτομίας τόσο με τη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων, όσο και με την υλοποίηση δραστηριοτήτων εκτός της τάξης, στην ύπαιθρο» εξηγεί η ίδια η εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας.

Επιπλέον, υπήρξε εργασία σε ομάδες και συνεργασία μεταξύ των μαθητών και της εκπαιδευτικού αγγλικής γλώσσας με τη νηπιαγωγό κ. Αικατερίνη Ζούζουλα, αλλά και με μαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολείων του εξωτερικού.

«Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν με την ποικιλία των δράσεων, στις οποίες συμμετείχαν. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς έμαθαν λέξεις του αγγλικού λεξιλογίου μέσα από χειροτεχνίες, δημιούργησαν ηχητικά αρχεία (audios) με αγγλικό και το αντίστοιχο ελληνικό λεξιλόγιο με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών για τη δημιουργία διεθνούς λεξικού στις γλώσσες των συμμετεχουσών χωρών στο πρόγραμμα, δημιουργία βίντεο, δραστηριότητες γραμματισμού, ανέπτυξαν δεξιότητες ΤΠΕ, καθώς συμμετείχαν σε δημιουργία συνεργατικού ηλεκτρονικού βιβλίου με μαθητές άλλων χωρών με θέμα τις εποχές του χρόνου και μάλιστα διηγούνται την ιστορία» επισήμανε η κ. Φιλίτσα Φραγκογεώργη.

Επίσης, έπαιξαν παιχνίδια σε υπαίθριους χώρους σχετικά με το αγγλικό λεξιλόγιο, ηλεκτρονικά παζλ, συμμετείχαν σε διαδικτυακές συναντήσεις (online meetings), τραγούδησαν χριστουγεννιάτικα αγγλικά τραγούδια και το τραγούδι Save the soil on Earth στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, τους στίχους τους οποίους έγραψε η νηπιαγωγός του τμήματος κ. Ζούζουλα και μετέφρασε η εκπαιδευτικός αγγλικής γλώσσας.