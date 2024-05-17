Βραβεία και αριστεία σε 220 μαθητές Ε’ και ΣΤ’ Τάξεων Δημοτικών

Η επιτροπή Διαγωνισμών του Παραρτήματος του Ν. Μαγνησίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του 18ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ + ΠΑΙΧΝΙΔΙ» 2024, για τις τάξεις Ε’& ΣΤ’ Δημοτικού, που πραγματοποιήθηκε στις 5/4/2024.
Σε αυτόν συμμετείχαν 1.510 μαθητές/τριες από 70 Δημοτικά Σχολεία του Ν. Μαγνησίας και από Δημοτικού βραβεύονται 100 μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού και 110 μαθητές της Ε’ Δημοτικού. Η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) του Παραρτήματος Μαγνησίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας συγχαίρει τους/τις μαθητές/τριες, τους γονείς τους και τους δασκάλους τους και εύχεται στους μαθητές και τις μαθήτριες να έχουν πάντα επιτυχίες στα Μαθηματικά! Τα ονοματεπώνυμα των επιτυχόντων μαθητών/τριών επισυνάπτονται στα συνημμένα αρχεία και έχουν αναρτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα του Παραρτήματος eme-mag.uth.gr.
Η Δ.Ε. του Παραρτήματος της Ε.Μ.Ε. Μαγνησίας ανακοινώνει τη διοργάνωση της Τελετής Απονομής των Αριστείων και Βραβείων των παραπάνω επιτυχόντων μαθητών/τριών την Τετάρτη 12 Ιουνίου, ώρα 19.00 στο Πνευματικό Κέντρο της Ι.Μ. Δημητριάδος (Ανθ. Γαζή-Κ. Καρτάλη) με την ευγενική χορηγία της Ι.Μ. Δημητριάδος, την οποία και ευχαριστούμε θερμά. Παρακαλούνται οι μαθητές/τριες, οι γονείς, οι δάσκαλοι και οι Διευθυντές/ντριες των Σχολικών μονάδων, όπως τιμήσουν με την παρουσία τους την παραπάνω εκδήλωση.
Ανακοινώνεται επίσης ότι θα απονεμηθούν 319 έπαινοι σε 144 μαθητές/τριες της ΣΤ’ Δημοτικού και 175 μαθητές της Ε’ Δημοτικού, οι οποίοι θα απονεμηθούν στα σχολεία τους. Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων μπορούν να παραλάβουν τους φακέλους με τους επαίνους αυτούς στη είσοδο κατά την Τελετή Απονομής από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας ή από την επομένη ημέρα, στις 13/6/24, από τα γραφεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης.
Η Δ.Ε. του Παραρτήματος της Ε.Μ.Ε. Μαγνησίας διοργανώνει επίσης το 12ο Θερινό Μαθηματικό Σχολείο από τη Δευτέρα 17 μέχρι και την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024, από τις 10.00 π.μ. έως τις 13.00, στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (Μεταμορφώσεως-Γ. Δήμου) για μαθητές της Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού. Σε συνεργασία: α) με το Δήμο Βόλου και πιο συγκεκριμένα τις κ.κ. Μποντού-Τοκαλή Γεωργία, Αντιδήμαρχο Παιδείας & Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου και Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου και Κότογλου Δέσποινα, Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου, β) τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας κ. Πολύζο Γεώργιο και γ) τον Διευθυντή κ. Γκράσσο Γεώργιο και το Σύλλογο Διδασκόντων του 14ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου, θα πραγματοποιήσει το 12ο Μαθηματικό Θερινό Σχολείο 2024. Στο Θερινό Σχολείο, εκτός από τα μαθήματα Μαθηματικών θα υλοποιηθούν και παράλληλα εργαστήρια: α) Ρομποτικής, β) Αστρονομίας, γ) Σκάκι και δ) Μαθηματικών και Τέχνης. Επίσης θα λειτουργήσει και ένα τμήμα για μαθητές/τριες που έχουν αποφοιτήσει από την Α’ Γυμνασίου, ως προετοιμασία για τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό «Θαλής» της επόμενης σχολικής χρονιάς. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Θερινό Μαθηματικό Σχολείο παρακαλούνται να εγγραφούν ηλεκτρονικά στην αίτηση που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας- Παράρτημα Μαγνησίας: eme-mag.uth.gr.
Ε’ Δημοτικού
-Αριστεία 100%: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ, ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΕΤΑΞΩ 20ό ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΚΑΡΑΤΖΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ», ΚΑΡΤΣΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΕΤΩΝ, ΚΟΝΤΟΒΑ ΑΡΙΑΔΝΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ, ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΜΠΕΤΤΑ ΗΛΙΑΝΑ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΜΠΡΑΖΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ, ΝΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΝΤΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΣΑΜΑΡΑ ΙΖΑΜΠΕΛΛΑ 20ό ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΣΙΣΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ, ΠΑΓΩΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΣΙΔΗΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.
-Αριστεία: ΛΥΜΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 20ό ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΧΑΪΝΤΑΡΙ ΑΝΤΟΝΕΛΑ 20ό ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΒΑΪΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΒΑΜΒΑΚΑ ΖΩΗ-ΙΩΑΝΝΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΔΟΥΡΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΝΕΦΕΛΗ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΚΟΚΚΩΝΗ ΕΜΜΕΛΕΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ, ΚΟΥΡΔΟΥΚΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΚΡΙΚΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΒΛΑΣΙΟΣ 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΚΥΡΙΑΖΗΣ-ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ, ΛΑΣΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΜΗΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΝΤΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΠΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ, ΠΙΤΣΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΠΟΥΛΙΟΣ-ΒΑΪΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΡΗΓΑ ΛΥΔΙΑ-ΓΡΗΓΟΡΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ-«ΓΕΩΡΓΙΑΔΕΙΟ», ΣΕΧΙ ΙΛΙΑΝΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ, ΤΑΓΑΡΑΚΗ ΙΟΛΗ 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΤΣΙΟΥΒΑΚΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΤΣΟΡΒΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ, ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ 20ό ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΦΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΧΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΛΑΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ, ΓΩΓΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ, ΓΩΓΩΛΟΣ-ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΡΙΟΝΑΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΠΙΑΔΟΣ-ΜΗΛΙΝΑΣ, ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ», ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ, ΚΑΤΣΙΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ, ΚΟΥΝΤΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ, ΛΙΑΚΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ», ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΣΤΑΘΑΚΗ ΛΥΔΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΤΩΡΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ, ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ, ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΓΙΟΛΑ ΑΡΓΥΡΩ-ΜΑΡΙΑ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ, ΜΑΡΑΒΕΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ, ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΠΑΓΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΡΕΤΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ, ΤΣΕΝΤΑΣ ΠΑΝΟΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΨΑΡΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΒΑΛΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ, ΓΙΑΛΑΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ, ΔΕΤΣΗ ΛΟΥΚΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ-«ΓΕΩΡΓΙΑΔΕΙΟ», ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΌΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ-«ΓΕΩΡΓΙΑΔΕΙΟ», ΖΙΑΚΑΣ ΒΑΪΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ-«ΓΕΩΡΓΙΑΔΕΙΟ», ΖΥΓΟΥΡΟΥ ΝΕΦΕΛΗ-ΜΑΡΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ-«ΓΕΩΡΓΙΑΔΕΙΟ», ΙΒΑΝΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΛΑΡΥΓΓΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΡΤΕΜΙΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ-«ΓΕΩΡΓΙΑΔΕΙΟ», ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ», ΜΑΚΡΗ ΔΑΝΑΗ-ΦΩΤΕΙΝΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ-»ΓΕΩΡΓΙΑΔΕΙΟ’, ΜΑΝΔΡΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΜΗΤΑ ΜΙΧΑΕΛΑ 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ, ΣΙΣΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ, ΧΑΡΑΝΑΣ ΔΙΑΝΕΛΛΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ, ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΨΑΡΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΤΣΙΛΟΠΑΝΟΥ ΖΩΗ 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ.
-Βραβεία: ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΚΟΥΝΤΡΙΑ ΦΑΙΔΡΑ-ΑΝΤΡΙΑΝΝΑ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ, ΠΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΧΑΛΚΙΑΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΚΑΡΑΔΕΜΗΤΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ», ΚΟΥΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20ό ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΛΟΥΜΑ ΧΡΙΣΤΙΑΛΕΝΑ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΜΑΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ, ΠΑΝ ΛΕΛΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ», ΣΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΦΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ», ΓΚΑΤΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ-ΕΙΡΗΝΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ.
Στ’ Δημοτικού
-Αριστεία 100%: ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΑΛΗΣΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ-ΓΛΩΣΣΑΣ, ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ-«ΓΕΩΡΓΙΑΔΕΙΟ», ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ, ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ, ΓΚΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΓΚΙΟΚΑ ΜΑΡΙΕΤΤΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ, ΔΑΜΑΣΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ, ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ», ΚΑΡΑΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ, ΚΑΡΑΛΑΚΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ, ΚΑΤΣΟΥΛΙ ΠΑΟΛΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ, ΚΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ», ΛΥΤΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΜΑΤΙΑΣΤΗ ΜΥΡΤΩ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΜΠΑΪΜΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ, ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ, ΜΠΑΛΛΑΜΠΑΝΙ ΜΑΤΤΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ, ΜΠΑΝΤΑ ΚΑΝΕΛΛΑ-ΛΥΔΙΑ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΜΠΕΛΙΒΑΝΑΚΗ ΑΛΙΚΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ, ΜΠΛΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ, ΜΠΟΥΣ ΝΗΛΕΑΣ-ΛΟΥΪΖΟΝ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΝΤΟΥΡΑ-ΜΑΤΙΚΑ ΑΜΑΛΙΑ-ΟΛΓΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ, ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ, ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ-«ΓΕΩΡΓΙΑΔΕΙΟ», ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ, ΡΟΥΜΠΟΥ ΑΘΗΝΑ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΤΣΙΝΤΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ», ΦΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ», ΦΩΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ-ΔΙΜΗΝΙΟΥ, ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ-«ΓΕΩΡΓΙΑΔΕΙΟ», ΨΥΛΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.
– Αριστεία: ΓΚΑΒΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ, ΔΑΣΟΥΛΑ ΝΕΦΕΛΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ, ΖΟΥΧΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ, ΚΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ, ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ», ΤΖΩΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΒΟΥΛΕΛΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΓΚΟΤΣΗ ΑΝΘΗ-ΜΑΡΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ, ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ», ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ», ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΠΑΣΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΠΛΕΣΣΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΣΙΝΑΚΙ ΝΕΚΙ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ, ΨΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΕΩΝ-ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΤΣΙΑΔΗΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΚΟΥΝΤΡΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ, ΜΑΝΙΩΤΗ-ΚΑΠΛΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΠΑΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΕΤΩΝ, ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΤΣΙΑΝΤΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ-ΑΘΗΝΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ, ΘΑΝΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ, ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΑΞΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ, ΓΚΛΑΒΙΝΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΖΩΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ, ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΜΠΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ, ΤΣΑΜΗΤΑ ΒΑΛΕΡΙΑ-ΟΛΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ», ΤΣΙΓΓΙΝΕ ΕΛΕΝΗ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ-ΚΑΝΑΛΙΩΝ, ΤΣΙΟΥΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ», ΦΑΣΟΥΛΙΑΔΟΥ-ΛΑΛΙΩΤΟΥ ΙΡΙΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ, ΧΗΝΑΡΗ ΖΩΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ», ΧΟΛΕΒΑ ΜΑΡΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ.
– Βραβεία: ΑΚΡΙΒΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ, ΒΛΑΧΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΕΩΝ-ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΓΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΔΑΣΟΥΛΑ ΔΑΝΑΗ-ΑΣΗΜΙΝΑ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ», ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΚΟΛΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΛΚΟΥ, ΜΙΧΟΣ ΑΡΗΣ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΣΕΡΜΕΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ, ΤΟΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΦΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΦΡΑΙΜΙΑ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ, ΚΑΚΑΖΙΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΚΑΤΤΗ ΜΑΡΙΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΚΟΛΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΜΑΝΩΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ», ΜΠΙΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ, ΟΓΚΑ ΕΛΙΟΝ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ, ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΣΟΛΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΥ ΙΑΣΟΝΑΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ.