Βραβεία Grammy 2021: Τραγούδι της χρονιάς το «I Can’t Breathe» κατά της αστυνομικής βίας

Άνευρη και χωρίς εξάρσεις ήταν η φετινή τελετή απονομής των μουσικών βραβείων Grammy λόγω lockdown και γενικότερων περιορισμών λόγω πανδημίας. Η απονομή έγινε με έδρα το Λος Άντζελες και μεταδόθηκε παγκοσμίως μέσω Διαδικτύου. Η 63η τελετή των Grammys μεταδόθηκε, χωρίς ζωντανό κοινό, από το CBS με παρουσιαστή τον Τρέβορ Νόα (Trevor Noah). Η Αμερικανίδα R&B καλλιτέχνης H.E.R κέρδισε το βραβείο Grammy για το Τραγούδι της Χρονιάς με το «I Can’t Breathe», ένα κομμάτι για το τέλος των φυλετικών διακρίσεων και της αστυνομικής βίας, στον απόηχο της δολοφονίας του Τζορτζ Φλόιντ την περασμένη άνοιξη.

Η Μπιγιονσέ (Beyonce) έγινε η γυναίκα με τα περισσότερα βραβεία στην ιστορία του θεσμού, είκοσι οκτώ στο σύνολο, ενώ η Τέιλορ Σουίφτ έγινε η πρώτη ερμηνεύτρια που κατάφερε να κερδίσει το βραβείο για το Άλμπουμ της Χρονιάς τρεις φορές. Η μεγάλη νικήτρια των περσινών Grammys, Μπίλι Άιλις τραγούδησε πάνω σε ένα vintage αυτοκίνητο και η Τέιλορ Σουίφτ έκανε εμφάνιση σαν άλλο ξωτικό του δάσους. Οι Bad Bunny, Dua Lipa, Cardi B και Megan Thee Stallion έκαναν εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Όπως κάθε χρόνο, υπήρξε ειδικό αφιέρωμα στις προσωπικότητες της μουσικής που έφυγαν από τη ζωή τη χρονιά που πέρασε. Από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ενότητας ήταν όταν ο Λάιoνελ Ρίτσι ερμήνευσε τη διαχρονική επιτυχία «Lady» του Κένι Ρότζερς, ενώ ιδιαίτερη μνεία έγινε στους επίσης εκλιπόντεςQ Ένιο Μορικόνε, Τσικ Κορία, Μπιλ Γουίδερς, Λίτλ Ρίτσαρντ.

Οι νικητές των Βραβείων Γκράμι 2021

Album of the Year

“Chilombo,” Jhené Aiko

“Black Pumas (Deluxe Edition),” Black Pumas

“Everyday Life,” Coldplay

“Djesse Vol. 3,” Jacob Collier

“Women in Music Pt. III,” Haim

“Future Nostalgia,” Dua Lipa

“Hollywood’s Bleeding,” Post Malone

“Folklore,” Taylor Swift *WINNER

Record of the Year

“Black Parade,” Beyoncé

“Colors,” Black Pumas

“Rockstar,” DaBaby featuring Roddy Ricch

“Say So,” Doja Cat

“Everything I Wanted,” Billie Eilish *WINNER

“Don’t Start Now,” Dua Lipa

“Circles,” Post Malone

“Savage,” Megan Thee Stallion

Song of the Year

“Black Parade,” (performed by Beyoncé)

“The Box,” (performed by Roddy Ricch)

“Cardigan,” (performed by Taylor Swift)

“Circles,” (performed by Post Malone)

“Don’t Start Now,” (performed by Dua Lipa)

“Everything I Wanted,” (performed by Billie Eilish)

“I Can’t Breathe,” (performed by H.E.R.) *WINNER

“If the World Was Ending,” (performed by JP Saxe featuring Julia Michaels)

Best New Artist

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion *WINNER

Best Pop Vocal Album

“Changes,” Justin Bieber

“Chromatica,” Lady Gaga

“Future Nostalgia,” Dua Lipa *WINNER

“Fine Line,” Harry Styles

“Folklore,” Taylor Swift

Best Rock Album

“A Hero’s Death,” Fontaines D.C.

“Kiwanuka,” Michael Kiwanuka

“Daylight,” Grace Potter

“Sound & Fury,” Sturgill Simpson

“The New Abnormal,” The Strokes *WINNER

Best Alternative Music Album

“Fetch the Bolt Cutters,” Fiona Apple *WINNER

“Hyperspace,” Beck

“Punisher,” Phoebe Bridgers

“Jamie,” Brittany Howard

“The Slow Rush,” Tame Impala

Best Progressive R&B Album

“Chilombo,” Jhené Aiko

“Ungodly Hour,” Chloe X Halle

“Free Nationals,” Free Nationals

“____ Yo Feelings,” Robert Glasper

“It Is What It Is,” Thundercat *WINNER

Best Rap Album

“Black Habits,” D Smoke

“Alfredo,” Freddie Gibbs and the Alchemist

“A Written Testimony,” Jay Electronica

“King’s Disease,” Nas *WINNER

“The Allegory,” Royce Da 5’9″

Best Country Album

“Lady Like,” Ingrid Andress

“Your Life Is a Record,” Brandy Clark

“Wildcard,” Miranda Lambert *WINNER

“Nightfall,” Little Big Town

“Never Will,” Ashley McBryde

Best Pop Solo Performance

“Yummy,” Justin Bieber

“Say So,” Doja Cat

“Everything i Wanted,” Billie Eilish

“Don’t Start Now,” Dua Lipa

“Watermelon Sugar,” Harry Styles *WINNER

“Cardigan,” Taylor Swift

Best Latin Pop or Urban Album

“YHLQMDLG,” Bad Bunny *WINNER

“Por Primera Vez,” Camilo

“Mesa Para Dos,” Kany García

“Pausa,” Ricky Martin

“3:33,” Debi Nova

Πηγή: Έθνος