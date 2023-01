Βουλευτής πήγε με το μωρό του στη Βουλή και έγινε viral – Του άλλαξε μέχρι και πάνα (photos)

Με τον 4 μηνών γιο του εμφανίστηκε ο βουλευτής της Καλιφόρνια, Kimmy Gomez, στην Ουάσιγκτον στη διάρκεια της ψηφοφορίας για την εκλογή προέδρου της Βουλής. Ο βουλευτής που πρόσκειται στην παράταξη των Δημοκρατικών έδειξε ότι μπορεί να κουβαλήσει το «βάρος» των επαγγελματικών του, αλλά και της οικογένειάς του ταυτόχρονα με τον καλύτερο τρόπο.

Στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα social media βλέπουμε τον βουλευτή να έχει πάντα μαζί του τον μικρό Hodge σε ένα μάρσιπο, ενώ έγινε γνωστό πως του άλλαξε μέχρι και πάνα.

«Όταν έφερα τον Hodge στο γραφείο, νομίζω πως όλοι ξαφνιάστηκαν, αλλά δεν ήταν και τόσο μεγάλο θέμα. Θεωρώ ότι στέλνει ένα πολύ δυνατό μήνυμα – πως εμείς οι άντρες οφείλουμε να αναλάβουμε το μέρος της ευθύνης μας. Δεν ρισκάρουμε τη ζωή μας φέρνοντας ένα παιδί στον κόσμο. Οι γυναίκες το κάνουν», είπε σε δηλώσεις του στην εκπομπή TODAY. Εξήγησε επίσης το πώς «μοιράστηκε» την ευθύνη του μωρού με τη γυναίκα του:

«Πιστεύουμε στην ιδέα ότι δεν είναι μόνο η μητέρα ο κύριος γονιός. Δεν γίνεται αυτομάτως εκείνη που πρέπει να προσφέρει φροντίδα. Η δουλειά μου είναι πιο ελαστική, αφού έχω το δικό μου γραφείο. Είναι πιο εύκολο για εμένα να τον κρατήσω» και συνέχισε απαντώντας σε ερωτήσεις για το πώς κύλησε η ημέρα τους.

«Ξεκίνησα να τον ταΐζω στις 10:45. Νόμιζα πως θα τελείωνα στις 11, αλλά το τάισμα διήρκησε μισή ώρα παραπάνω. Στη συνέχεια είχαμε μία “έκρηξη” στην πάνα του και ευτυχώς που υπάρχει μία τουαλέτα ανδρών απέναντι από το γραφείο μου».

Ο βουλευτής είχε μαζί του το μωρό ακόμα και όταν ψήφισε υπέρ του υποψηφίου που υποστήριζε. Είπε μάλιστα: «Εκ μέρους του γιου μου, Hodge, και όλων των οικογενειών που ανήκουν στην εργατική τάξη και έχουν ανάγκη τη μείωση των φόρων, ψηφίζω τον Hakeem Jeffries».

