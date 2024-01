Βουλευτής έκανε δύο κλοπές από οίκους μόδας, το παραδέχτηκε και παραιτήθηκε

Συγγνώμη ζήτησε η βουλευτής του κόμματος των Πρασίνων της Νέας Ζηλανδίας, Γκόλριτζ Γκάχραμαν, υποβάλλοντας άμεσα την παραίτησή της με την ίδια να λέει ότι αναλαμβάνει την «πλήρη ευθύνη» για τις πράξεις της, μετά τις κατηγορίες για κλοπές σε δύο καταστήματα γνωστών οίκων μόδας.

Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις της μετά τις καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, η Γκάχραμαν υποστήριξε: «Είναι σαφές για μένα ότι η ψυχική μου υγεία επηρεάζεται άσχημα από το άγχος που σχετίζεται με τη δουλειά μου. Αυτό με οδήγησε να ενεργώ με τρόπους που δεν είναι του χαρακτήρα μου. Δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω τις πράξεις μου, αλλά θέλω να τις εξηγήσω. Οι άνθρωποι θα πρέπει, δικαίως, να περιμένουν τα υψηλότερα πρότυπα συμπεριφοράς από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους. Έκανα λάθος. Συγγνώμη».

Οι ισχυρισμοί περί κλοπών διατυπώθηκαν για πρώτη φορά στις 10 Ιανουαρίου από το δίκτυο «Newstalk ZB Plus», το οποίο ανέφερε ότι η Γκάχραμαν είχε κατηγορηθεί για κλοπή κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου από το «Scotties Boutique» ένα κατάστημα με μάρκες πολυτελείας στο προάστιο του Όκλαντ, Πόνσονμπάι.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι διενήργησε έρευνα αν και δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει την ταυτότητα του κλέφτη. Σε σημερινές της δηλώσεις, η Γκάχραμαν παραδέχτηκε ότι δεν είναι καλά, ύστερα από ιατρική αξιολόγηση και συζητήσεις με ψυχίατρο.

«Η πρόσφατη συμπεριφορά μου έχει να κάνει με τα πρόσφατα γεγονότα που μου προκάλεσαν ακραία αντίδραση καθώς είχα στρες και προβλήματα. Έχοντας αυτό κατά νου, δεν θέλω να κρυφτώ πίσω από τα προβλήματα ψυχικής μου υγείας και αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για τις πράξεις μου για τις οποίες μετανιώνω βαθύτατα», τόνισε.

Η Γκάχραμαν ευχαρίστησε την μπουτίκ «Scotties Boutique» «για την καλοσύνη και την ενσυναίσθηση» που της επέδειξε όλο αυτό το διάστημα.

Πρόσθεσε επίσης ότι ήταν περήφανη για όσα είχε επιτύχει στο κοινοβούλιο, συμπεριλαμβανομένου του έργου της υπεράσπισης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις εξωτερικές υποθέσεις, καθώς και για εκστρατείες γύρω από τους εκλογικούς νόμους που διέπουν τις δωρεές και την ψηφοφορία στο εξωτερικό.

Σήμερα, οι συμπρόεδροι του κόμματος των Πρασίνων, Μαράμα Ντέιβιντσον και Τζέιμς Σόου δήλωσαν ότι η Γκάχραμαν ήταν «η βροντερή φωνή» στο κοινοβούλιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική και την εκλογική μεταρρύθμιση. «Τα πολιτικά της επιτεύγματα είναι σημαντικά», είπαν χαρακτηριστικά.

«Η κυρία Γκάχραμαν έχει εργαστεί ακούραστα για λογαριασμό των κοινοτήτων της. Τίποτα δεν μειώνει αυτό το έργο και γνωρίζουμε ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει αυτές τις κοινότητες στο μέλλον».

Ο Τζέιμς Σόου σημείωσε ότι, από τη στιγμή που η Γκάχραμαν κάθισε στα έδρανα του κοινοβουλίου, είχε υποστεί κακοποίηση από το κοινό, συμπεριλαμβανομένων απειλών για σεξουαλική και σωματική βία και απειλές για τη ζωή της – περισσότερο από ό,τι βίωσαν πολλοί άλλοι βουλευτές.

Το 2019, η Γκάχραμαν συνοδευόταν από φρουρό σσφαλείας μετά από μια σειρά απειλών: «Εάν ζείτε με αυτό το επίπεδο απειλής, σε μια ήδη αρκετά αγχωτική κατάσταση, τότε θα υπάρξουν συνέπειες», είπε ο Σόου.

Οι γυναίκες σε δημόσιους ρόλους –ιδιαίτερα οι έγχρωμες– μάχονται με ένα αυξανόμενο κύμα μισογυνιστικής κακοποίησης, από βιασμούς και απειλές θανάτου, έως υποτιμητικά σχόλια για εμφανίσεις και αμφισβήτηση των προσόντων τους.

Ωστόσο, οι συμπρόεδροι των Πρασίνων δήλωσαν ότι οι βουλευτές αναμένεται να διατηρήσουν υψηλά πρότυπα δημόσιας συμπεριφοράς και υποστήριξαν την απόφασή της να παραιτηθεί. «Είναι σαφές για εμάς ότι η κυρία Γκράχαμαν βρίσκεται σε κατάσταση ακραίας αγωνίας. Ανέλαβε την ευθύνη και ζήτησε συγγνώμη.

«Λυπούμαστε βαθιά που βλέπουμε την κυρία Γκάχραμαν να αποχωρεί κάτω από αυτές τις συνθήκες και της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το μέλλον», είπαν.

This is the correct decision. My respect is undiminished. Beginning as a young refugee Golriz Ghahraman has led a remarkable life in the face of racism, Islamophobia, misogyny & death threats. Let us trust that she is given the space to get well.https://t.co/KimwN9sZ9U

— Dr Rawiri Taonui (@RawiriTaonui) January 16, 2024