Βόρειο Σέλας: Γιατί «στόλισε» τον πλανήτη – Πώς εξηγούν οι επιστήμονες την ποικιλία χρωμάτων

Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο, το Βόρειο Σέλας, ήταν ορατό το βράδυ της Παρασκευής σε πολλά μέρη της Ευρώπης και της βόρειας Αμερικής, λόγω της ισχυρότατης γεωμαγνητικής καταιγίδας.

Πώς δημιουργείται το Βόρειο Σέλας

Όπως εξηγεί το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης, φορτισμένα σωματίδια από το Ήλιο, ταξίδεψαν μέχρι τη Γη, αλληλεπίδρασαν με την ατμόσφαιρα και σωματίδια στην ατμόσφαιρα και δημιούργησαν ένα σπάνιο υπερθέαμα!

Φωτογραφίες άρχισαν να ξεχειλίζουν τα social media. Από Γερμανία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, μέχρι και την Ιεράπετρα!

We have the Northern Lights in Meridianville, AL! This was taking with long exposure on my iPhone. 😍 @WAAYTV pic.twitter.com/GIB2H5El1F

