Βόρεια Καρολίνα: Εγκρίθηκε νομοσχέδιο που απαγορεύει τις αμβλώσεις μετά τον τρίτο μήνα κύησης – Τι προβλέπει

Η Γερουσία της Βόρειας Καρολίνας ενέκρινε το νομοσχέδιο για τις αμβλώσεις μία ημέρα αφού είχε υπερψηφιστεί από τη Βουλή.

Τώρα το νομοσχέδιο πρέπει να επικυρωθεί από τον Δημοκρατικό κυβερνήτη της Βόρειας Καρολίνας, τον Ρόι Κούπερ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα ασκήσει βέτο. Αλλά οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν μεγάλη πλειοψηφία και στα δύο σώματα του κοινοβουλίου και μπορούν να παρακάμψουν το βέτο του.

Αν τεθεί σε ισχύ το νομοσχέδιο, θα δημιουργήσει εμπόδια στις γυναίκες που ταξιδεύουν στη Βόρεια Καρολίνα για να κάνουν άμβλωση από τις κοντινές συντηρητικές πολιτείες, οι οποίες απαγόρευσαν ή έθεσαν πολύ αυστηρούς περιορισμούς στην επέμβαση αφού το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανέτρεψε τον Ιούνιο την ιστορική απόφασή του του 1973 που προστάτευε το συνταγματικό δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Βάσει του νομοσχεδίου, στις φαρμακευτικές αμβλώσεις θα πρέπει να είναι παρόντες γιατροί, ενώ οι γυναίκες που τις ζητούν θα πρέπει να επισκεφθούν γιατρό 72 ώρες πριν λάβουν τα χάπια της άμβλωσης. Αυτοί οι όροι εγείρουν εμπόδια για τις γυναίκες που πηγαίνουν στη Βόρεια Καρολίνα από γειτονικές πολιτείες για να κάνουν άμβλωση.

Εξάλλου θα απαγορεύεται η άμβλωση μετά το πρώτο τρίμηνο της κύησης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις βιασμού, αιμομιξίας, δυσμορφιών του εμβρύου που απειλούν τη ζωή του ή σε επείγουσες ιατρικές καταστάσεις.

Σε βίντεο που ανήρτησε στο Twitter ο Κούπερ επέκρινε τους Ρεπουμπλικάνους βουλευτές, οι οποίοι στην προεκλογική τους εκστρατεία είχαν δεσμευθεί να προστατεύσουν τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών, και κάλεσε τους ψηφοφόρους να ζητήσουν από τους εκπροσώπους τους να μην παρακάμψουν το βέτο του κυβερνήτη.

#BREAKING: The North Carolina Senate approved a bill that would ban most abortions in the state after 12 weeks. Governor Roy Cooper is vowing to veto it, however, Republicans have a veto-proof majority. Abortion-rights advocates began chanting after the approval. pic.twitter.com/x0zrL07Un8

— Louie Tran (@louie_tran) May 4, 2023