«Βόμβα» Ερντογάν: Δεν αναγνωρίζει την προσάρτηση της Κριμαίας

Αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου με τον Ουκρανό πρόεδρο στο Κίεβο.

Ο Ταγίπ Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την προσάρτηση της Κριμαίας από την Ρωσία.

Όπως μετέδωσε ο ειδησιογραφικό πρακτορείο Anadolu ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε: «Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την προσάρτηση της Κριμαίας. Επαναλαμβάνει την υποστήριξή της στην κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας».

#BREAKING Turkey does not recognize annexation of Crimea, reiterates its support to sovereignty, territorial integrity of Ukraine, says President Erdogan

