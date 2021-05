Βόλος: «Σαφάρι» ελέγχων από την Επιθεώρηση Εργασίας στις επιχειρήσεις για τα αυτοδιαγνωστικά τεστ

Εντατικούς ελέγχους αρχίζουν τις επόμενες ημέρες κλιμάκια του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας στον Βόλο για το εάν τηρούνται από εργοδότες και εργαζόμενους οι διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τα αυτοδιαγνωστικά τεστ. Στο «στόχαστρο» των επιθεωρητών πρόκειται να μπουν επιχειρήσεις που απασχολούν ικανό αριθμό εργαζομένων και που η διενέργεια των λεγόμενων self test είναι υποχρεωτική, με σκοπό να εντοπιστούν πιθανόν παραβάτες που είτε δεν πραγματοποίησαν το απαραίτητο τεστ είτε ακόμα χειρότερα, έχουν φυσική παρουσία στην επιχείρηση έχοντας θετικό αποτέλεσμα. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται όλο το καλοκαίρι και αναμένεται να επεκταθούν σε όλο τον Νομό, ώστε να τηρηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα. Σύμφωνα με την ΚΥΑ, ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει εργαζόμενο με φυσική παρουσία, αν αυτός είτε δεν έχει δηλώσει αποτέλεσμα του self test είτε έχει δηλώσει θετικό self test. Στις περιπτώσεις αυτές ο εργοδότης υποχρεούται να μην αποδεχτεί την παροχή της εργασίας και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών, έως ότου ο εργαζόμενος συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του. Αν το αποτέλεσμα του self test είναι θετικό, μετά τη δήλωση του αποτελέσματος, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχετική δήλωση, την οποία ο εργαζόμενος εκτυπώνει ή φέρει σε ηλεκτρονική μορφή. Ο εν λόγω εργαζόμενος θα πρέπει εντός 24 ωρών να κάνει επαναληπτικό έλεγχο είτε σε δωρεάν δημόσια δομή, μεταξύ αυτών που είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr είτε σε ιδιωτική δομή της επιλογής του, με επιβάρυνση δική του ή του εργοδότη του. Μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου, ο εργαζόμενος μένει στο σπίτι σε καραντίνα. Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται βεβαίωση, που αποτελεί δικαιολογητικό, για να μπει ο εργαζόμενος σε καραντίνα, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου είναι αρνητικό, πάλι εκδίδεται σχετική βεβαίωση, με την οποία πιστοποιείται το αρνητικό αποτέλεσμα και ο εργαζόμενος πρέπει να προσέλθει στην εργασία του.

Τα πρόστιμα που προβλέπονται

Αν ο εργοδότης δεν τηρήσει την υποχρέωση ενημέρωσης των εργαζομένων του με κάθε πρόσφορο μέσο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό μήνυμα, ανακοίνωση, κ.λπ.) για τα υποχρεωτικά self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Εάν, κατά τη διάρκεια ελέγχου του ΣΕΠΕ, βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο, ο οποίος δεν έχει δηλώσει αποτέλεσμα self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο. Αν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self test (είτε στον πρώτο είτε στον επαναληπτικό έλεγχο), του επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.