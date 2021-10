Βόλος:Πήραν “φωτιά ” τα συμβολαιογραφικά γραφεία – Αύξηση 30% στις μεταβιβάσεις ακινήτων

Αύξηση που φθάνει μέχρι και το 30% στις μεταβιβάσεις ακινήτων σημειώνεται τις τελευταίες ημέρες στα συμβολαιογραφικά γραφεία του Βόλου, καθώς από 1ης Οκτωβρίου ισχύει το αφορολόγητο μέχρι του ποσού των 800.000 ευρώ. Η εφαρμογή αυξημένων αντικειμενικών αξιών από την 1η Ιανουαρίου 2022 και η παράταση για την έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, οδηγεί τους ενδιαφερόμενους στη διενέργεια μεταβιβάσεων.

Πλέον το αφορολόγητο όριο για γονικές παροχές ανά γονέα ή δωρεές προς συγγενείς πρώτης κατηγορίας αυξήθηκε στο ποσό των 800.000 ευρώ. Από αυτό το ύψος και πάνω επιβάλλεται συντελεστής 10%. Πάντως οι γονείς που κάνουν χρηματικές δωρεές, πρέπει να γνωρίζουν ότι ίσως έρθουν αντιμέτωποι με «πόθεν έσχες», ενώ η όποια μεταβίβαση πρέπει να γίνεται μέσω του τραπεζικού συστήματος, διαφορετικά επιβάλλεται φόρος 10% από το πρώτο ευρώ. Από 1ης Οκτωβρίου το αφορολόγητο όριο για γονικές παροχές ανά γονέα ή για δωρεές μεταξύ συζύγων ή προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή για δωρεές από παππούδες ή γιαγιάδες προς εγγόνια ή για δωρεές από παιδιά σε γονείς καθορίστηκε στις 800.000 ευρώ. Το όριο αυτό ισχύει για κινητή και ακίνητη περιουσία (μετοχές, ομόλογα, επιχειρήσεις, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, σπίτια, καταστήματα, οικόπεδα, αγροτεμάχια κ.λπ.), καθώς επίσης και για χρηματικά ποσά. «Υπάρχει αύξηση του όγκου εργασίας στα συμβολαιογραφεία τόσο λόγω του νέου αφορολογήτου, όσο και εν όψει της αύξησης των αντικειμενικών αξιών από 1ης Ιανουαρίου, αλλά και της αναβολής εφαρμογής της ταυτότητας κτιρίου, που επίσης ορίστηκε για την 1η του νέου έτους», επισημαίνει ο Ι. Κόνσουλας, πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Λάρισας. Ωστόσο, όπως διευκρινίζει προς όσους θέλουν να προβούν σε γονικές παροχές ή δωρεές, «τα έξοδα του συμβολαιογράφου αλλά και του υποθηκοφύλακα παραμένουν τα ίδια». Παράλληλα ο κ. Κόνσουλας προσθέτει ότι «δεν έχει εκδοθεί ακόμη η σχετική τροπολογία για παράταση της ισχύος των βεβαιώσεων μηχανικών, που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου», ενώ κάνει λόγο και για αύξηση των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων του Δημοσίου, καθώς η έκδοση μιας βεβαίωσης ΤΑΠ (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας) από Δήμο ποικίλει χρονικά και φθάνει μέχρι και δύο μήνες, όπως στον Δήμο Αλμυρού. «Γονείς (για τις γονικές παροχές), δωρητές (στις δωρεές) και αγοραστές (στις αγοραπωλησίες) βιάζονται πλέον να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες εντός του έτους. Αυτό το ποσοστό αύξησης, εμείς οι συμβολαιογράφοι, είχαμε να το δούμε εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία. Και δεν είναι μόνο το πολύ υψηλό αφορολόγητο στις γονικές παροχές και η παράταση στην ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου που αύξησε πολύ το ενδιαφέρον του κόσμου, αλλά είναι και η αναμενόμενη αύξηση των αντικειμενικών αξιών, η οποία, σε κάποιες περιοχές της χώρας, θα είναι σημαντική μετά την 1/1/2022. Έτσι όλο και περισσότερος κόσμος σπεύδει να κλείσει τις εκκρεμότητες ως τότε», επισημαίνει η συμβολαιογράφος Βόλου Ελένη Πολυχρονάκη. «Πρέπει να επισημανθεί ότι στο θέμα της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ξεκαθάρισε ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση μετά την 1/1/2022. Επιπλέον από το 2022 και μετά η αναμενόμενη αύξηση των αντικειμενικών αξιών θα σημάνει τόσο αύξηση της φορολογίας, όσο και αύξηση των εξόδων κατάρτισης και μεταγραφής μιας συμβολαιογραφικής πράξης. Όλα τα ανωτέρω συντέλεσαν στην αύξηση, ποσοστού 30% τον τελευταίο μήνα», σημειώνει η κ. Πολυχρονάκη.

Μόνον μέσω τράπεζας και πόθεν έσχες

Γονική παροχή χρηματικού ποσού ή δωρεά χρηματικού ποσού μεταξύ συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης ή από παππού – γιαγιά προς εγγόνι ή από παιδί σε γονέα συνολικού ύψους μέχρι 800.000 ευρώ, εφόσον πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του τραπεζικού συστήματος, είναι πλέον αφορολόγητη, ενώ μέχρι χθες φορολογούταν με 10% από το πρώτο ευρώ. Η απαλλαγή μέχρι τα 800.000 ευρώ δεν θα ισχύει, αν τα μετρητά δίδονται χέρι με χέρι. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, θα εξακολουθεί να επιβάλλεται φόρος 10% από το πρώτο ευρώ του μεταβιβαζόμενου ποσού. Στην πράξη το συγκεκριμένο όριο είναι μεγαλύτερο, διότι είναι ανά γονέα και ανά τέκνο, οπότε σε αυτή την περίπτωση φτάνει στο 1,6 εκατ. ευρώ, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ που επίσης έχουν παππούδες και γιαγιάδες και το οποίο, αν προστεθεί, αυξάνει το συνολικό ποσό στα 3,2 εκατ. ευρώ. Προσοχή, όμως, οι γονείς που θα δωρίσουν χρήματα στα παιδιά τους, θα βρεθούν αντιμέτωποι με το «πόθεν έσχες», πράγμα που σημαίνει ότι τα εισοδήματα που έχουν εμφανίσει στις φορολογικές τους δηλώσεις τα προηγούμενα χρόνια ή και τα χρήματα από την πώληση περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει δικαιολογούν την προέλευση των χρημάτων, δηλαδή να αποδεικνύουν ότι δεν είναι «μαύρα» ή δεν προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες. Από την πλευρά τους τα παιδιά που αποκτούν ακίνητα από τους γονείς, τους συζύγους ή τους παππούδες τους θα πρέπει να δηλώνουν εισοδήματα, τα οποία θα καλύπτουν το τεκμήριο διαβίωσης, καθώς το ισχύον νομοθετικό καθεστώς προβλέπει ότι η εφορία – με βάση την αντικειμενική αξία και τα τετραγωνικά της κατοικίας – υπολογίζει ένα ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα. Συνεπώς, οι γονείς και οι συγγενείς πρώτου βαθμού που δεν μπορούν να δικαιολογήσουν το «πόθεν έσχες» για τη δωρεά χρημάτων και τα παιδιά το τεκμήριο διαβίωσης για τις κατοικίες, θα βρεθούν αντιμέτωποι με την επιβολή πρόσθετου φόρου, με συντελεστές που φθάνουν ακόμη και 44%…

Χρονοβόρα διαδικασία

Η κ. Πολυχρονάκη, ωστόσο, τονίζει ότι «αποδεικνύεται καθημερινά στην πράξη, πως η νέα ηλεκτρονική διαδικασία μεταβίβασης των ακινήτων, μέσω της νέας πλατφόρμας My PROPERTY, είναι αρκετά δύσκολη και χρονοβόρα για τον κλάδο μας. Δυστυχώς, οι νέες διατάξεις εφαρμόστηκαν αμέσως, χωρίς, όμως, εμείς οι συμβολαιογράφοι, να έχουμε τις τεχνικές προδιαγραφές και την κατάρτιση του προσωπικού μας, ώστε να λειτουργήσει ομαλά και χωρίς προβλήματα το νέο σύστημα. Μάλιστα, αν σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να γίνουν διορθώσεις στην αρχική δήλωση στο σύστημα My PROPERTY (π.χ.: Αλλαγή στο ύψος του τιμήματος), η διαδικασία εξελίσσεται σε εφιάλτη για όλους μας (πωλητή, αγοραστή και συμβολαιογράφο). Θεωρώ ότι υπήρξε προχειρότητα από την πλευρά του Κράτους στην άμεση εφαρμογή του νέου συστήματος και αιφνιδιασμός για τον κλάδο μας, αφού μία τόσο σημαντική αλλαγή στον τρόπο, με τον οποίο γίνονται πλέον οι αγοραπωλησίες, θα έπρεπε να είχε προετοιμαστεί καλύτερα, με βασικό γνώμονα ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό συναλλασσόμενων δεν είναι στη χώρα μας εξειδικευμένο με την χρήση Η/Υ. Έτσι με το νέο σύστημα της πλατφόρμας My PROPERTY, αν «εντοπιστεί» λάθος ή παράλειψη στην διαδικασία, θα καταλογιστεί τελικά στον φορολογούμενο, χωρίς το Κράτος να έχει λάβει υπόψιν, ότι το λάθος αυτό μπορεί τελικά να οφείλεται σε αδυναμία του φορολογούμενου να εξοικειωθεί με την χρήση του Η/Υ».