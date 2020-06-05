Βόλος: 31 σωματεία και φορείς στη σημερινή κινητοποίηση ενάντια στην καύση σκουπιδιών

Τα 31 έφτασαν τα σωματεία, οι σύλλογοι και οι φορείς που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία που πήραν ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο Σύλλογος Προσωπικού Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου Βόλου, το Συνδικάτο Μετάλλου Μαγνησίας “Μήτσος Παπαρήγας” και ο Δημοκρατικός Σύλλογος Γυναικών Μαγνησίας, για τη συγκέντρωση – εκδήλωση σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου, παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, στις 7:30μμ, στην παραλία του Βόλου ενάντια στην καρκινογόνα καύση απορριμμάτων και ΠΕΤ – ΚΟΚ και στη δημιουργία εργοστασίου παραγωγής SRF.
Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν πάρει απόφαση να συμμετάσχουν οι:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΧΙΛΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ «Μ. ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ»
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΟΛΟΥ & ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ο.Α.Ε.Ε.(ΤΕΒΕ-ΤΣΑ) ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ο.Α.Ε.Ε – ΤΑΕ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ/ΤΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΕΛΜΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΜΒ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ «ΙΑΣΩΝ»
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΈΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΥΠΟΥ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ – ΣΟΥΡΠΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΚΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΝΑΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
15ΜΕΛΕΣ του 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
15ΜΕΛΕΣ του 2ου ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ