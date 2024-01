Βολιώτης ο νέος αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος Κατάρας

Η αλλαγή στην ηγεσία του ΓΕΕΘΑ με τον Αντιστράτηγο Δημήτρη Χούπη να αναλαμβάνει αντί του Κωνσταντίνου Φλώρου έφερε αλλαγές και στις ηγεσίες των Σωμάτων. Μετά τη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, νέος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού αναλαμβάνει ο Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας.

Ποιος είναι ο νέος Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτρης Κατάρας

Ο Αντιναύαρχος Δημήτριος Ε. Κατάρας ΠΝ, γεννήθηκε στο Βόλο Μαγνησίας το 1965 και εισήχθη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων το 1983, από την οποία αποφοίτησε και ονομάσθηκε Μάχιμος Σημαιοφόρος το 1987.

Η επιχειρησιακή του εμπειρία περιλαμβάνει υπηρεσία σε Φρεγάτες (Φ/Γ) του Στόλου ως Αξιωματικός Αεράμυνας (ΑΕΡ), Αξιωματικός Κέντρου Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ), Αξιωματικός Συνεννόησης (Σν), Διευθυντής Επιχειρήσεων και Ύπαρχος, ενώ διετέλεσε Κυβερνήτης στη Κ/Φ ΔΟΞΑ και στη Φ/Γ ΣΑΛΑΜΙΣ.

Έχει υπηρετήσει ως Επιτελής Διοικητού 1ης Μοίρας Φρεγατών, ως Διευθυντής Επιχειρησιακής Αξιολογήσεως του Στόλου (ΑΣ/ΔΕΠΑ), ως Τμηματάρχης σε Διευθύνσεις Επικοινωνιών (ΓΕΝ/Α4), Σταδιοδρομίας (ΓΕΝ/Β3) και Εξοπλισμών (ΓΕΝ/ΔΕΞ), ως Διευθυντής Διευθύνσεως Διοίκησης και Σταδιοδρομίας (ΓΕΝ/Β3), ως Αρχιεπιστολέας Στόλου (ΑΕ/ΑΣ), ως Διευθυντής Κλάδου Οπλικών και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Πολιτικής ΔΜ, Υποδομών και Δημοσίων Έργων (ΔΚΓ/ΓΕΝ) και ως Ναυτικός Ακόλουθος της Ελλάδος στη Ρώμη.

Έχει διατελέσει Διοικητής 2ης Μοίρας Φρεγατών, Διοικητής Διοικήσεως Φρεγατών, Διοικητής Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, Υπαρχηγός Στόλου και Διοικητής Διοικήσεως Ναυτικής Εκπαιδεύσεως.

Το 2023 προήχθη σε Αντιναύαρχο και ανέλαβε καθήκοντα Αρχηγού Στόλου.

Ο Αντιναύαρχος Δημήτριος Ε. Κατάρας ΠΝ, έχει διέλθει όλα τα σταδιοδρομικά σχολεία του Πολεμικού Ναυτικού και των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς επίσης εκπαιδεύσεις Ην Πολέμου, ΑΕΛΑ, Επιτελών Αξιωματικών Ναυτικού (ΣΕΑΝ), την Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) και NATO Defense College. Επίσης, κατέχει πτυχία MSc in ELECTRICAL ENGINEERING και MSc in AERONAUTICAL ENGINEERING από το US Naval Postgraduate School (NPS), ενώ είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.

Κατέχει όλα τα προβλεπόμενα από το βαθμό του Μετάλλια και Παράσημα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και Διαμνημονεύσεις συμμετοχής σε Επιχειρήσεις Διατήρησης Ειρήνης ΟΗΕ (Δις) και συμμετοχής σε Επιχειρήσεις UNIFIL. Τέλος ήταν Τακτικός Διοικητής (OTC) σε επιχείρηση εκκένωσης 182 αμάχων (Επιχείρηση ΑΓΗΝΩΡ) το 2014, από την Τρίπολη της Λιβύης.

Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο υιών.

Πηγή:protothema