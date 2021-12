Βολιώτικες διακρίσεις στον αθλητικό χορό

Μετά από πολύ καιρό (λόγω της πανδημίας) πραγματοποιήθηκε η επανεκκίνηση των αγώνων του αθλητικού χορού στην Ελλάδα με το διαγωνισμό Acropolis Open.

Η βολιώτικη σχολή Love 2 Dance-Volos Dancesport Academy δεν έλειπε από αυτό το μεγάλο γεγονός και για άλλη μια φορά επιβεβαίωσε τον τίτλο της ως «το club των πρωταθλητών» αποδεικνύοντας ότι είναι η κορυφαία ακαδημία χορού της Ελλάδας με εξειδίκευση στον αθλητικό χορό.

Με μεγάλη αποστολή αθλητών-χορευτών, γονέων και συνοδών συμμετείχε στο Acropolis Open 2021, που διεξήχθη την Σάββατο 18 Δεκεμβρίου στην Αθήνα.

Τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά. Όλοι οι αθλητές, με την καθοδήγηση των προπονητών τους Nikolay Kolev και Κατερίνας Κρατήρα, πραγματοποίησαν εκπληκτική εμφάνιση και κατέκτησαν πλήθος από κύπελλα και μετάλλια.

Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:

Nikolay Kolev και Κατερίνα Κρατήρα 1η θέση στη διεθνή κατηγορία Adults Latin.

Κωνσταντίνος Πετρόπουλος και Αφροδίτη Τζιτζιρά: 1η θέση Waltz Juvenile, 1η θέση Cha cha Juvenile, 1η θέση Jive Juvenile.

Αγωνιστικές ομάδες: 1η θέση All ladies Latin Adults (Rock Girls), 1η θέση All ladies Junior (Jungle Girls), 2η θέση All ladies Junior (Queens).

Solo: Ιωάννα Ζάχου: 1η θέση Cha cha Youth, 2η θέση Rumba Youth. Ζωή Παπαϊωάννου: 2η θέση Cha cha Adults, 2η θέση Rumba Adults. Μαρία Καπερώνη:

2η θέση Cha cha Junior, 2η θέση Rumba Junior. Βιβή Τσιακάρα: Συμμετοχή στον ημιτελικό Rumba Adults. Οι ιθύνοντες του συλλόγου συγχαίρουν τους συμμετέχοντες και συμμετέχουσες για τα εξαιρετικά αποτελέσματα που έφεραν.