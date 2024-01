Βιβλία με επιστημονικό ενδιαφέρον:«Το μέλλον της γεωγραφίας» και «Μόνο έξι αριθμοί»

Του

Μηνά Χαραλαμπίδη,

βιολόγου

Το μέλλον της γεωγραφίας,

Tim Marshall,

dιόπτρα



Ο συγγραφέας: Ο Tim Marshall είναι διπλωματικός συντάκτης του Sky News. Θεωρείται αυθεντία στις διεθνείς σχέσεις και έχει διατελέσει πολεμικός ανταποκριτής σε τριάντα χώρες, κάνοντας ρεπορτάζ για τους πολέμους σε Κροατία, Βοσνία, Βόρεια Μακεδονία, Κόσοβο, Αφγανιστάν, Ιράκ, Λίβανο και Ισραήλ, ενώ έχει καλύψει τρεις αμερικανικές προεδρικές εκλογές. Το μπλογκ του Foreign Matters βρισκόταν ανάμεσα στα υποψήφια για το Orwell Prize το 2010. Το 2004, ο Marshall ήταν ανάμεσα στους φιναλίστ στην κατηγορία RTS News Event για την κάλυψη του πολέμου στο Ιράκ, όπως επίσης και στο Φεστιβάλ της Νέας Υόρκης για το ντοκιμαντέρ του Το βασίλειο της ερήμου και το 2007 για ένα ρεπορτάζ του σχετικά με τους μουτζαχεντίν. Ο Tim Marshall είναι ο συγγραφέας του βιβλίου Αιχμάλωτοι της γεωγραφίας, ενός διαχρονικού best seller, το οποίο μαζί με το Υψώνοντας τείχη και το Για μια σημαία αποτελούν μια τριλογία για τη γεωπολιτική και τη διπλωματία. Το βιβλίο Αιχμάλωτοι της γεωγραφίας κυκλοφορεί και σε εικονογραφημένη έκδοση για παιδιά από τις εκδόσεις Διόπτρα.

Από τον συγγραφέα του Αιχμάλωτοι της γεωγραφίας, best seller των New York Times, και κορυφαίο ειδικό στη γεωπολιτική έρχεται ένα βιβλίο που όλοι πρέπει να διαβάσουν για τη σημερινή Κούρσα του Διαστήματος συμπεριλαμβανομένων της ολοένα και πιο τεταμένης μάχης για κυριαρχία μεταξύ των ΗΠΑ, της Κίνας και της Ρωσίας και του τι σημαίνει αυτό για όλους εμάς εδώ στη Γη.

Κατασκοπευτικοί δορυφόροι σε τροχιά γύρω από το φεγγάρι. Διαστημικά μέταλλα που αξίζουν περισσότερο από το ΑΕΠ των πιο πολλών χωρών. Άνθρωποι στον Άρη μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια. Δεν πρόκειται για επιστημονική φαντασία – είναι πραγματικότητα.

Σύντομα, αυτό που συμβαίνει στο διάστημα θα διαμορφώσει την ανθρώπινη ιστορία όσο τα βουνά, τα ποτάμια και οι θάλασσες έχουν επηρεάσει τους πολιτισμούς σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ρωσία, η Κίνα και οι ΗΠΑ πρωτοστατούν. Τα επόμενα πενήντα χρόνια θα αλλάξουν το πρόσωπο της παγκόσμιας πολιτικής και της παγκόσμιας τάξης πραγμάτων όπως την ξέρουμε.

Σε αυτό το συναρπαστικό έργο, ο συγγραφέας των best seller Tim Marshall περιηγείται στο νέο γεωπολιτικό τοπίο για να δείξει πώς φτάσαμε ώς εδώ και πού οδεύουμε. Βασισμένο σε εκτενή έρευνα και στα πιο πρόσφατα δεδομένα από υπηρεσίες πληροφοριών, κυβερνήσεις και πολιτικούς θεσμούς, αυτό το βιβλίο παρέχει μια λεπτομερή, ξεκάθαρη περιγραφή της νέας διαστημικής κούρσας, του ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων και του τρόπου με τον οποίο η τεχνολογία, η οικονομία και ο πόλεμος επηρεάζουν τους πάντες σε παγκόσμιο επίπεδο. Γραμμένο με εκείνη τη διορατικότητα και το πνεύμα που έχουν καθιερώσει τον Marshall ως έναν από τους πιο δημοφιλείς και αξιόπιστους συγγραφείς γεωπολιτικής στον κόσμο, το Μέλλον της γεωγραφίας είναι ένα βασικό ανάγνωσμα για την παγκόσμια δύναμη, την πολιτική και το αύριο της ανθρωπότητας.

Μόνο έξι αριθμοί,

Martin Rees,

Κάτοπτρο



Ο συγγραφέας: Ο Martin Rees (Μάρτιν Ρις) είναι κοσμολόγος και αστροφυσικός, κατέχει τη θέση του Βασιλικού Αστρονόμου του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ έχει διατελέσει πρόεδρος του Trinity College και διευθυντής του Ινστιτούτου Αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Ως μέλος της Βουλής των Λόρδων και πρώην πρόεδρος της Βασιλικής Εταιρείας του Λονδίνου, αποτελεί σημαίνουσα προσωπικότητα σε ζητήματα διεθνούς επιστήμης και τεχνολογικών κινδύνων. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 500 επιστημονικές εργασίες και έχει συμβάλει στην ανακάλυψη του κοσμικού μικροκυματικού υποβάθρου και του σχηματισμού σμηνών γαλαξιών. Οι εργασίες του σχετικά με την κατανομή των κβάζαρ αποτέλεσαν ισχυρή ένδειξη για την ορθότητα της Μεγάλης Έκρηξης ως θεωρίας περί των απαρχών του Σύμπαντος. Το 2005 τιμήθηκε με το Bραβείο Crafoord Αστρονομίας. Έχει συγγράψει, μεταξύ άλλων, τα βιβλία Our Cosmic Habitat, Just Six Numbers και Our Final Hour.

Πώς είναι δυνατόν μέσω ενός μοναδικού «γεγονότος γένεσης» να δημιουργηθούν δισεκατομμύρια γαλαξίες, μαύρες τρύπες, άστρα και πλανήτες; Πώς τα άτομα συναθροίστηκαν σχηματίζοντας – εδώ στη Γη, αλλά πιθανόν και σε άλλους κόσμους – έμβια όντα τόσο πολύπλοκα που να αναρωτιούνται για την προέλευση και τον σκοπό της ζωής; Ποιοι είναι οι θεμελιώδεις νόμοι που διέπουν το Σύμπαν μας; Και υπάρχουν άλλα σύμπαντα;

Στο παρόν βιβλίο, ο Martin Rees, Βασιλικός Αστρονόμος της Βρετανίας, προσφέρει στο ευρύ κοινό κατανοητές απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα και παράλληλα μας οδηγεί στην πρώτη γραμμή της έρευνας στη σύγχρονη φυσική. Μας εξηγεί πώς έξι αριθμοί, «εντυπωμένοι» στη Μεγάλη Έκρηξη, μπορούν να προσδιορίζουν τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του φυσικού κόσμου. Και πώς από τις τιμές αυτών των έξι αριθμών εξαρτάται, με εκπληκτική ευαισθησία, η κοσμική εξέλιξη – αν οποιοσδήποτε από τους εν λόγω αριθμούς «είχε ρυθμιστεί» διαφορετικά, δεν θα μπορούσε να υπάρξουν ούτε άστρα ούτε ζωή. Το γεγονός μάς παρέχει τη δυνατότητα να αντιληφθούμε ριζικά νέες προοπτικές για το Σύμπαν και τη δική μας θέση μέσα σ’ αυτό, καθώς και για την υπόσταση των φυσικών νόμων.