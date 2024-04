Του

Μηνά Χαραλαμπίδη,

βιολόγου

Πώς να αλλάξουμε τα πάντα,

Ναόμι Κλάιν,

Εκδόσεις Κλειδάριθμος



Η συγγραφέας: Η Ναόμι Κλάιν είναι βραβευμένη συγγραφέας, δημοσιογράφος και αρθρογράφος των ΝΥ Times. Βασική ανταποκρίτρια του The Intercept, σύμβουλος ερευνητικής δημοσιογραφίας στο Type Media Center και αρθρογράφος στα The Nation και The Guardian, κατέχει την έδρα Gloria Steinem στις Δημοσιογραφικές, Πολιτιστικές και Φεμινιστικές Σπουδές του Πανεπιστημίου Ράτγκερς και είναι συνιδρύτρια της οργάνωσης κλιματικής δικαιοσύνης The Leap. Μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα της: www.naomiklein.org/.

Η θερμοκρασία ανεβαίνει σε όλο τον κόσμο και προκαλεί πυρκαγιές, ξηρασίες, εξαφάνιση ζώων και σφοδρές καταιγίδες – η κλιματική αλλαγή είναι πραγματικότητα. Πώς φτάσαμε όμως σε αυτή την κατάσταση και τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα; Μπορούμε να βρούμε τρόπους να προστατεύσουμε τον πλανήτη μας και ταυτόχρονα να κάνουμε πιο δίκαιη και ισότιμη τη ζωή όλων των ανθρώπων που ζουν σε αυτόν;

Μπορούμε – αρκεί να έχουμε την αποφασιστικότητα να τα αλλάξουμε όλα.

Στο πρώτο της βιβλίο για νέους, η Ναόμι Κλάιν, σε συνεργασία με τη Ρεμπέκα Στέφοφ, προσφέρει έμπνευση, ιδέες και εργαλεία δράσης χρήσιμα στον αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος και την επίτευξη της κλιματικής δικαιοσύνης. Οι νέοι άνθρωποι δεν αποτελούν απλώς μέρος του κινήματος κατά της κλιματικής αλλαγής· είναι πρωτοπόροι του.

Το βιβλίο μάς συστήνει νεαρούς ακτιβιστές από όλο τον κόσμο και αντιπαραθέτει δύο φωτιές: Τη φωτιά της κλιματικής αλλαγής και τη φωτιά που έχει μέσα της η νέα γενιά. Όσο πιο πολλές σπίθες έχει αυτή η δεύτερη φωτιά, τόσο πιο έντονα θα λάμπει, λέει η Ναόμι Κλάιν, και καλεί τους αναγνώστες να προσθέσουν τη δική τους σπίθα, καθώς τους ρωτάει: «Είστε έτοιμοι να αλλάξετε τα πάντα;».

Μύθοι, παρεξηγήσεις

και άβολες αλήθειες

της ελληνικής ιστορίας,

Σταύρος Παναγιωτίδης,

Εκδόσεις Κέδρος



Ο συγγραφέας: O Σταύρος Παναγιωτίδης γεννήθηκε το 1982 στη Θεσσαλονίκη και ζει στην Αθήνα. Σπούδασε Κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και έχει διδακτορικό στην Ιστορία. Είναι μέλος του Συνεργαζόμενου Επιστημονικού Προσωπικού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και επιστημονικός συνεργάτης του περιοδικού Hot Doc History. Έχει συγγράψει τον τόμο «Ιωάννης Καποδίστριας – Η προσωπικότητα και η διακυβέρνησή του», στη σειρά Η απελευθέρωση ενός έθνους – Από την επανάσταση των Ελλήνων στην ίδρυση του ελληνικού κράτους (εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα).

Από τις εκδόσεις Κέδρος κυκλοφορούν το μυθιστόρημά του Το κουρασμένο μέλι (2018) και η μελέτη του Μύθοι, παρεξηγήσεις και άβολες αλήθειες της ελληνικής Ιστορίας (2023).

Δηλαδή, οι Σπαρτιάτες δεν πετούσαν παιδιά στον Καιάδα; Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν έκοψε τον Γόρδιο Δεσμό; Θα μας πείτε και ότι δεν λάτρευαν όλοι οι Βυζαντινοί τον τελευταίο τους αυτοκράτορα; Δεν σχεδίασε την Αγία Σοφία μια μέλισσα; Ούτε το Κρυφό Σχολειό υπήρξε ποτέ; Ούτε ο χορός του Ζαλόγγου; Ούτε για τους εμφυλίους της Επανάστασης ευθύνεται η διχόνοια των Ελλήνων; Τα αγγλικά δάνεια τελικά βοήθησαν την Επανάσταση; Δεν δημιούργησε το ΙΚΑ ο Μεταξάς; Δεν αφορίστηκε ποτέ ο Καζαντζάκης;

Το γαρίφαλο του Μπελογιάννη δεν ήταν κόκκινο; Το σαμποτάζ του Έβρου δεν έγινε με ζάχαρη στα ρεζερβουάρ των τανκς; Αλήθεια, ούτε ο Τσόρτσιλ είπε πως «οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες»; Ούτε ο Θεοδωράκης μάς κάλεσε να επιλέξουμε «Καραμανλής ή τανκς»; Δεν έγραψε ο Ρίτσος για τα τανκς που «χορεύουν στους δρόμους της Πράγας»; Ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου είπε πρώτος πως «η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες» ούτε ανοιγόκλεισε το «χρονοντούλαπο της Ιστορίας»; Σε λίγο θα μας πείτε ότι ο Καποδίστριας δεν έκανε τεχνάσματα για να μάθουμε να τρώμε πατάτες, ότι ο Αϊνστάιν δεν έκλεψε τη θεωρία της σχετικότητας από τον Καραθεοδωρή και ότι ούτε χάσαμε για μία ψήφο την ευκαιρία να μιλάνε ελληνικά οι Αμερικάνοι. Μα γιατί μισείτε τόσο πολύ τους μύθους μας;

Μικρές αφηγήσεις, για μεγάλες παρεξηγήσεις.