Βιβλία με επιστημονικό ενδιαφέρον – «Μια μέρα σαν κι αυτή στην ιστορία της Βιολογίας» και «Αόρατη επίδραση»

Του Μηνά Χαραλαμπίδη,

βιολόγου

Μια μέρα σαν κι αυτή

στην ιστορία της Βιολογίας,

Θάνος Καψάλης,

Ελληνοεκδοτική

Ο συγγραφέας: Ο Θάνος Καψάλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956. Σπούδασε στο Βιολογικό Τμήμα του ΑΠΘ. Εργάστηκε ως εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Συνέγραψε σχολικά εγχειρίδια, βοηθήματα και άλλα βιβλία που αφορούν στην ιστορία της βιολογίας.

Το βιβλίο «Μια ημέρα σαν κι αυτή στην ιστορία της Βιολογίας» είναι μια ταπεινή προσπάθεια αφήγησης της μεγαλειώδους εποποιίας της Βιολογίας, με την ημερολογιακή παράθεση των σημαντικών γεγονότων που τη σφράγισαν.

Ο αναγνώστης, ανατρέχοντας στις σελίδες του, θα γνωρίσει τα κορυφαία βιολογικά επιτεύγματα, τις μεγάλες ιδέες της Βιολογίας και τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από αυτά.

Παράλληλα, θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει γεγονότα που αποκαλύπτουν πώς οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε διαφορετικούς επιστήμονες και σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία συναιρέθηκαν, ώστε να οδηγήσουν στη σύγχρονη εκρηκτική ανάπτυξη της Βιολογίας.

Κι αν μάλιστα είναι εκπαιδευτικός, θα βρει άφθονες πληροφορίες ώστε να διανθίζει τη διδασκαλία του με ό,τι θα αποκαλύψει στους μαθητές ή στους φοιτητές του: Τη «γενετική» και την εξέλιξη των ιδεών και των ανακαλύψεων στη Βιολογία, μαζί με το πλαίσιο εντός του οποίου η μαγευτική αυτή επιστήμη τις παρήγαγε.

Αόρατη επίδραση, οι παράγοντες

που καθορίζουν την καθημερινή

συμπεριφορά μας,

Jonah Berger,

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

Ο συγγραφέας: Ο Jonah Berger είναι Αμερικανός κοινωνικός ψυχολόγος, καθηγητής στην περίφημη Σχολή Wharton του Πανεπιστημίου της Πενσυλβανίας (ΗΠΑ). Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Stanford, είναι τακτικός αρθρογράφος στους New York Times, τη Wall Street Journal και τη Harvard Business Review. Άλλα έργα του: Contagious: Why Things Catch On (2016• ελλ. έκδ. Από στόμα σε στόμα: Διαδώστε τις ιδέες σας με επιτυχία, Κλειδάριθμος 2019) και The Catalyst: How to Change Anoyone’s Mind (2020). Τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε 35 γλώσσες.

Αλήθεια, τι φάγατε για πρωινό; Ποια ρούχα φορέσατε για να πάτε στη δουλειά σας; Ποια ταινία διαλέξατε να δείτε το βράδυ; Και, μια που μιλάμε ανοιχτά, πώς διαλέξατε το επάγγελμα που κάνετε, το ταίρι σας ή το κόμμα που ψηφίζετε; Γιατί ήταν αυτές οι επιλογές σας και όχι άλλες; Να μερικές ερωτήσεις που μοιάζουν εύκολες. Αυτές ακριβώς δεν ήταν οι προσωπικές σας προτιμήσεις; Δεν οφείλονται στο τι θεωρήσατε νόστιμο και θρεπτικό, άνετο, ευχάριστο, ενδιαφέρον, γοητευτικό ή κοινωνικά υπεύθυνο; Είναι τόσο προφανές, ώστε δεν υπάρχει καν λόγος να το συζητάμε. Έτσι δεν είναι; Κι όμως…

Χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε, οι άλλοι άνθρωποι ασκούν τεράστια επίδραση σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Πηγαίνουμε να ψηφίσουμε γιατί πηγαίνουν και οι άλλοι, τρώμε περισσότερο όταν τρώνε και οι άλλοι, κάνουμε δωρεές – αλλά και παρανομούμε! – όταν το κάνουν κι οι φίλοι μας, ενώ νιώθουμε ικανοποιημένοι από τη δουλειά μας όταν έτσι νιώθουν κι οι συνάδελφοί μας. Το 99,9% όλων των αποφάσεών μας διαμορφώνονται από τους άλλους ανθρώπους. Είναι σχεδόν αδύνατο να εντοπίσει κανείς έστω και μία απόφαση ή μία συμπεριφορά που να μην την επηρεάζει ο κοινωνικός μας περίγυρος.

Ωστόσο, δεν είμαστε αθύρματα των άλλων. Το πώς επιδρά επάνω μας το κοινωνικό περιβάλλον είναι κάτι που μπορούμε να το κατανοήσουμε, και να το αποδεχθούμε ή να το απορρίψουμε. Με λίγα λόγια, είναι δυνατόν αυτή την επίδραση να τη θέσουμε – σε κάποιον βαθμό – υπό τον έλεγχό μας.