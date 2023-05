Βιβλία με επιστημονικό ενδιαφέρον: «Μαθήματα για τον εγκέφαλο» και «Το κρυμμένο σύμπαν»

Του

Μηνά Χαραλαμπίδη,

βιολόγου

Μαθήματα για τον εγκέφαλο,

Λίζα Φέλντμαν Μπάρετ,

Εκδόσεις κάτοπτρο



Ο συγγραφέας: H Lisa Feldman Barrett (Λίζα Φέλντμαν Μπάρετ) είναι διακεκριμένη καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Northeastern, ενώ κατέχει ερευνητικές θέσεις στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard (HMS) και στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης (MGH). Η έρευνά της επικεντρώνεται στην επιστήμη των συναισθημάτων. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 200 επιστημονικές εργασίες σε κορυφαία περιοδικά ψυχολογίας και γνωσιακής νευροεπιστήμης κατόπιν αξιολόγησης από ομότιμους κριτές. Το 2019 έλαβε υποτροφία Guggenheim στο πεδίο της νευροεπιστήμης. Είναι εκλεγμένο μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών (AAAS) και της Βασιλικής Εταιρείας του Καναδά (RSC). To προηγούμενο βιβλίο της τιτλοφορείται How Emotions Αre Made: The Secret Life of the Brain.

«Για ποιον λόγο εξελίχθηκε ένας εγκέφαλος όπως ο δικός μας; Η προφανής απάντηση είναι «για να σκεφτόμαστε». Και δεν προκαλεί έκπληξη το να υποθέτει κανείς ότι η εγκεφαλική εξέλιξη είχε κάποιου είδους ανοδική πορεία – λόγου χάριν, από τα κατώτερα ζώα προς τα ανώτερα, με τον πιο προηγμένο και έλλογο εγκέφαλο όλων, τον ανθρώπινο εγκέφαλο, να βρίσκεται στην κορυφή. Στο κάτω-κάτω, η υπερδύναμη του ανθρώπου είναι η σκέψη, δεν συμφωνείτε;

Ε, λοιπόν, η προφανής απάντηση είναι λανθασμένη. Μάλιστα, η ιδέα ότι ο εγκέφαλός μας εξελίχθηκε για να σκεφτόμαστε έχει υπάρξει πηγή πολλών και σημαντικών παρανοήσεων σχετικά με την ανθρώπινη φύση. Άπαξ και εγκαταλείψουμε την προσφιλή αυτή πεποίθηση, θα έχουμε κάνει το πρώτο βήμα στην προσπάθειά μας να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός μας και ποιο είναι το σπουδαιότερο έργο που επιτελεί – και, τελικά, τι είδους πλάσμα είμαστε πραγματικά…».

Γιατί, λοιπόν, έχουμε εγκέφαλο; Παρακολουθήστε τη διαπρεπή νευροεπιστήμονα Lisa Feldman Barrett να απομυθοποιεί την γκρίζα αυτή μάζα ανάμεσα στα αφτιά σας. Σε επτά περιεκτικά κείμενα (συν μία σύντομη ιστορία για το πώς εξελίχθηκε ο εγκέφαλος), αυτή η μικρή, διασκεδαστική και προσιτή συλλογή δοκιμίων προσφέρει εμπνευσμένα μαθήματα από την εμπροσθοφυλακή της νευροεπιστημονικής έρευνας. Έτσι θα μπορέσετε να μάθετε πώς προέκυψε ο εγκέφαλός σας, πώς είναι δομημένος (και γιατί αυτό έχει σημασία) και πώς λειτουργεί σε αλληλεπίδραση με τους υπολοίπους γύρω σας για να δημιουργήσουν όσα βιώνετε. Στην πορεία θα μπορέσετε να μάθετε γιατί πρέπει να απορρίψετε διάφορους διαδεδομένους λαϊκούς μύθους, όπως εκείνον του «ερπετοειδούς εγκεφάλου» ή της φερόμενης αντιμαχίας μεταξύ «σκέψεων και συναισθημάτων» ή ακόμη και μεταξύ «φύσης και ανατροφής», ώστε να καθορίσετε τη συμπεριφορά σας.

Το κρυμμένο σύμπαν,

Άντονι Πικ,

Kaktos



Ο συγγραφέας: Ο Άντονι Πικ αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Γουόρικ και σπούδασε σε μεταπτυχιακό επίπεδο στη Σχολή Οικονομικών του Λονδίνου και στο Πανεπιστήμιο του Γουεστμίνστερ. Πολύ σύντομα απέκτησε τη φήμη ενός από τους πλέον αυθεντικούς στοχαστές του κόσμου στη μελέτη αλλοιωμένων συνειδησιακών καταστάσεων. Το έργο του επικεντρώνεται στην εύρεση επιστημονικά τεκμηριωμένων απαντήσεων για τα σημαντικά μυστήρια της ανθρώπινης συνειδητότητας. Πολλά από τα βιβλία του έχουν γίνει μπεστ-σέλερ, μεταξύ των οποίων Το απεριόριστο μυαλό και Ανοίγοντας τις πύλες της αντίληψης.

Από την αυγή της ιστορίας, οι πολιτισμοί ανά την υφήλιο έχουν καταγράψει συναντήσεις με τους Άλλους – νοήμονα όντα με ξεκάθαρα μη ανθρώπινη προέλευση. Αυτό το βιβλίο αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη έρευνα που έγινε ποτέ πάνω σε τέτοιους επισκέπτες από άλλους κόσμους, από θεούς, αγγέλους και δαίμονες, έως τελώνια, στοιχειά, φαντάσματα, UFO, εξωγήινους και αόρατους φίλους της παιδικής ηλικίας. Εξερευνά συναντήσεις με μη ανθρώπινα όντα, οι οποίες έχουν λάβει χώρα μετά τη λήψη διμεθυλοτρυπταμίνης, αγιαχουάσκα ή LSD, και κατά τη διάρκεια συνειδητών ονείρων, επιθανάτιων και εξωσωματικών εμπειριών.

Εκτός από μια πλήρη ανάλυση της ιστορίας αυτών των πολλών και ποικίλων συναντήσεων, το βιβλίο επιχειρεί μια τολμηρή ερμηνεία – που δεν έχει επιχειρηθεί ποτέ έως τώρα – της αληθινής φύσης αυτών των όντων.

Ο Antony Peake είναι ένας από τους πιο πρωτότυπους στοχαστές του κόσμου πάνω στη μελέτη διαφοροποιημένων καταστάσεων συνειδητότητας. Το έργο του εστιάζει στην αναζήτηση επιστημονικά βασισμένων απαντήσεων στα μεγάλα μυστήρια της ανθρώπινης συνείδησης, από τις επιθανάτιες εμπειρίες έως την πραγματικότητα πίσω από τις συναντήσεις με εξωγήινους. Στα ρηξικέλευθα βιβλία του περιλαμβάνονται το Ανοίγοντας τις πύλες της αντίληψης και το Η εξωσωματική Εμπειρία.