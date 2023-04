Βιβλία με επιστημονικό ενδιαφέρον – «Κλιματική κρίση και παγκόσμια Πράσινη Νέα Συμφωνία» και «Εγκέφαλος και Χρόνος»

Του ΜΗΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ,

βιολόγου

«Κλιματική κρίση και παγκόσμια

Πράσινη Νέα Συμφωνία»,

Noam Chomsky και Robert Pollin

Μια συζήτηση με τον Χρόνη Πολυχρονίου,

Εκδόσεις Πεδίο

Ο συγγραφέας: Ο Νόαμ Τσόμσκι είναι παγκοσμίως γνωστός ως πολιτικός ακτιβιστής, συγγραφέας και καθηγητής της γλωσσολογίας στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), όπου άρχισε να διδάσκει το 1955. Ο Τσόμσκι έχει γράψει και διδάξει πλατιά πάνω στη γλωσσολογία, τη φιλοσοφία και την πολιτική. Ανάμεσα στα έργα του είναι και τα εξής: «Εξουσίες και προοπτικές», «Νέα και παλιά παγκόσμια τάξη», «Αποτρέποντας τη δημοκρατία», «Κατασκευάζοντας τη συναίνεση» (με τον Ε.Σ. Χέρμαν), «Έτος 501: Η κατάκτηση συνεχίζεται», «Τα κέρδη πάνω από τους ανθρώπους», «Ο νέος στρατιωτικός ανθρωπισμός», «Νέοι ορίζοντες στη μελέτη της γλώσσας και της νόησης», «Τρομοκρατικά κράτη» και «Μια νέα γενιά χαράζει τα όρια». Οι προσπάθειες του Τσόμσκυ για μεγαλύτερη δημοκρατία τιμώνται παγκόσμια από κινήματα ειρήνης και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Σε αυτό το συναρπαστικό βιβλίο ο κορυφαίος διανοούμενος Noam Chomsky και ο γνωστός προοδευτικός οικονομολόγος Robert Pollin αποτυπώνουν τις καταστροφικές συνέπειες της ανεξέλεγκτα κλιματικής αλλαγής και παρουσιάζουν ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα για την αλλαγή: την Πράσινη Νέα Συμφωνία.

Οι δύο διανοητές υποστηρίζουν ότι οι προβλέψεις για την υπερθέρμανση του πλανήτη ξεπερνούν τη φαντασία μας: απέραντες εκτάσεις της γης θα μείνουν ακατοίκητες, καθώς θα μαστίζονται από ακραία καιρικά φαινόμενα, ξηρασίες, άνοδο της στάθμης της θάλασσας και σιτοδεία. Αναπτύσσοντας επιχειρήματα δείχνουν ότι ο φόβος πως η μετάβαση στην πράσινη οικονομία θα προκαλέσει οικονομική καταστροφή και αύξηση της ανεργίας είναι αβάσιμος και ότι αυτή η επίπλαστη ανησυχία ενισχύει τον αρνητισμό απέναντι στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Η ανθρωπότητα πρέπει να εγκαταλείψει την καύση ορυκτών καυσίμων μέσα στην επόμενη τριακονταετία, και μάλιστα με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο και να αυξηθούν οι ευκαιρίες των εργαζόμενων. Αυτός είναι ο στόχος της Πράσινης Νέας Συμφωνίας και, όπως καθιστούν σαφές οι δύο συγγραφείς, είναι απολύτων εφικτός. Η κλιματική κρίση αποτελεί μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Και στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να ξεπεραστεί τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.

«Εγκέφαλος και Χρόνος»,

Θανάσης Ντινόπουλος,

Εκδόσεις Ροπή

Ο συγγραφέας: Ο Θανάσης Ντινόπουλος είναι ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. Διετέλεσε πρόεδρος της Κτηνιατρικής Σχολής (δύο θητείες) και της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεπιστήμες, μέλος της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ., μέλος της ομάδας εργασίας για τη σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού του Α.Π.Θ., μέλος της International Committee of Veterinary Gross Anatomical Nomenclature (INVGAN).

Αναπληρωτής πρόεδρος της Κτηνιατρικής Σχολής και επί μια δωδεκαετία διευθυντής του Εργαστηρίου Ανατομικής και Ιστολογίας. Μετεκπαιδεύτηκε κατ’ επανάληψη στο Department of Anatomy and Developmental Biology του University College London.

Πέρα από ανατομική και ιστολογία, με έμφαση στο νευρικό σύστημα, δίδαξε τα μαθήματα επιλογής Εγκέφαλος και τέχνη και Σφάλματα της Εξέλιξης και Δαρβινικές Πλάνες, καθώς και θέματα της ειδικότητάς του σε τμηματικά και διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα του Α.Π.Θ. και του ΠΑ.ΜΑΚ.

Είναι συγγραφέας 46 άρθρων, τα περισσότερα δημοσιευμένα σε έγκυρα διεθνή νευροεπιστημονικά περιοδικά, και 76 ανακοινώσεων και ομιλιών σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

Το θέμα του χρόνου και του χώρου – ένα από τα συναρπαστικότερα ερωτήματα που απασχόλησαν τη σκέψη των ανθρώπων από την αρχαιότητα δεν έχει αντιμετωπιστεί παρά ελάχιστα ως βιολογικό φαινόμενο ακόμη και από τους ειδικούς επιστήμονες, κυρίως νευρολόγους, νευροβιολόγους και ψυχολόγους, και καθόλου ή σχεδόν καθόλου από άλλους κλάδους (π.χ. φιλοσόφους, θεολόγους κ.λπ.). Σε αυτή τη συζήτηση φιλοδοξεί να συμβάλει το νέο βιβλίο του Θανάση Ντινόπουλου (Ομ. Καθηγητής Α.Π.Θ) με τίτλο «Εγκέφαλος και Χρόνος». Γνωρίζουμε πως είμαστε φτιαγμένοι από αστερόσκονη. Ο κάθε άνθρωπος, το κάθε έμβιο ον του πλανήτη, φέρει μέσα του τα σωματίδια που είχαν δημιουργηθεί στις απαρχές του σύμπαντος, άτομα που σφυρηλατήθηκαν μέσα στην πύρινη καρδιά άστρων προγενέστερων του Ήλιου. Ποιος γνωρίζει, άραγε, ότι ο σίδηρος στα ερυθρά αιμοσφαίριά μας προήλθε από την έκρηξη ενός αστεριού; Φέρουμε μέσα μας την ιστορία του σύμπαντος και της ζωής, δηλαδή έχουμε μέσα μας τον χρόνο και τον χώρο. Το σύμπαν είναι χώρος συνυφασμένος με τον χρόνο, αλλά και το σώμα μας είναι χώρος, άρα συνυφασμένο με τον χρόνο. Το βιβλίο “Εγκέφαλος και Χρόνος” μας προσκαλεί σε μία ξενάγηση στη σχέση μεταξύ χρόνου και του εγκεφάλου. Πώς αντιλαμβάνονται τα έμβια συστήματα τον χρόνο και τον χώρο; Πώς τον μετρούν; Πότε εξελίχθηκαν τα διαφορετικά τμήματα του εγκεφάλου και τι σημασία είχε για την αντίληψή μας για τον κόσμο; Αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο με τον τρόπο που αδιαλείπτως επιβάλλει το επίμονο «σκούντημα» της φύσης. Η προσοικείωση του χώρου και του χρόνου αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό των ζώων και του ανθρώπου. Ο Θανάσης Ντινόπουλος μας προσκαλεί να σκεφτούμε τι σημαίνει αυτό για την εξέλιξή μας. O βιωματικός χώρος και χρόνος δεν ταυτίζονται με τον πραγματικό χώρο και χρόνο ή με τον χωροχρόνο της φυσικής επιστήμης ή τον χώρο των μαθηματικών.