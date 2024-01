Βιβλία με επιστημονικό ενδιαφέρον:«Η καταγωγή και η εξέλιξη του ανθρώπου» και «Τα μαθηματικά της ζωής»

Του

Μηνά Χαραλαμπίδη,

βιολόγου

Η καταγωγή και η εξέλιξη του ανθρώπου,

Κρις Στρίνγκερ, Πίτερ Άντριους,

Polaris Εκδόσεις



Ο συγγραφέας: Ο Κρις Στρίνγκερ (Chris Stringer) είναι επικεφαλής του Τμήματος Καταγωγής του Ανθρώπου στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου και ο Πίτερ Άντριους (Peter Andrews) κατείχε πριν από αυτόν την ίδια θέση.

Και οι δύο υπήρξαν δραστήριοι παλαιοανθρωπολόγοι ερευνητές για πάνω από τριάντα χρόνια και είχαν το προνόμιο να είναι παρόντες σε μερικές από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις και καινοτομίες που σφράγισαν πρόσφατα την ανασυγκρότηση της εξέλιξής μας.

Ο Κρις Στρίνγκερ είναι συγγραφέας (μαζί με τον Κλάιβ Γκαμπλ) του βιβλίου Αναζητώντας τους Ανθρώπους του Νεάντερταλ (In Search of the Neanderthals) και (μαζί με τον Ρόμπιν ΜακΚί) του Έξοδος από την Αφρική (African Exodus).

Ο Πίτερ Άντριους είναι ομότιμος ερευνητής στο Τμήμα Επιστημών της Γης, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου και κάνει έρευνα στη Βιολογική Ανθρωπολογία, καλύπτοντας την εξέλιξη των ανθρωποειδών μέχρι και την ανθρώπινη προέλευση.

Μια περιπέτεια 20 εκατομμυρίων ετών: Η καταγωγή και η μακρά πορεία της εξέλιξης των ανθρωποειδών πιθήκων και των ανθρώπων έως την ολοκληρωτική επικράτηση του Σοφού Ανθρώπου. Μια επιβλητική και έγκυρη παρουσίαση που αποτελεί την πληρέστερη πηγή αναφοράς για κάθε ανήσυχο και απαιτητικό αναγνώστη.

Η ολοκληρωτική κυριαρχία του ανθρώπου στον πλανήτη μας είναι πλέον τόσο δεδομένη, ώστε λησμονούμε πόσο πρόσφατα άρχισε το είδος μας να παίζει κάποιο ρόλο στην ιστορία της Γης. Αν και η εξέλιξη των πρώτων ανθρωποειδών πιθήκων ξεκινά περίπου 20 εκατομμύρια χρόνια πριν, ο Σοφός Άνθρωπος (το είδος μας) σημειώνει την παρουσία του μόνο τα τελευταία 160.000 χρόνια. Στην ενδιάμεση περίοδο, δεκάδες είδη πρώιμων πιθήκων και ανθρώπων έζησαν κι εξαφανίστηκαν, αφήνοντας όμως πίσω τους τα απολιθωμένα ίχνη που βοήθησαν ν’ ανασυσταθεί λεπτομερώς το χρονικό της εξέλιξής μας, όπως αποκαλύπτεται στο βιβλίο αυτό.

Τα μαθηματικά της ζωής –

Ξεκλειδώνοντας τα μυστικά της ύπαρξης,

Ίαν Στιούαρτ,

Τραυλός Εκδοτικός Οίκος



Ο συγγραφέας: Ο Ίαν Στιούαρτ γεννήθηκε στο Φόλκστοουν το 1945. Αποφοίτησε, το 1966 από το τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ και το 1969 ολοκλήρωσε τη διδακτορική διατριβή του στο Πανεπιστήμιο Ουόρικ. Διετέλεσε ερευνητής σε πανεπιστήμια της Δυτικής Γερμανίας, της Νέας Ζηλανδίας και των ΗΠΑ.

Το πεδίο έρευνάς του είναι τα μη γραμμικά δυναμικά συστήματα και η θεωρία διακλαδώσεων.

Είναι καθηγητής των Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του Ουόρικ της Αγγλίας και έχει γράψει περισσότερα από 60 βιβλία. Ανάμεσά τους τα best seller: «Παίζει ο Θεός Ζάρια;» (μεταφράστηκε σε περισσότερες από 25 γλώσσες), «Eίναι ο Θεός Γεωμέτρης;», «Φλάτερλαντ – η περιπέτεια των πολλών διαστάσεων», «Επιστολές σε μια νεαρή μαθηματικό», «Οι μυστικοί αριθμοί – από το σχήμα της χιονονιφάδας στο σχήμα του Σύμπαντος», «Ο Γκαλουά και το κλειδί της συμμετρίας», «Τα μαθηματικά της ζωής», «Τα μαθηματικά μυστήρια του Καθηγητή Στιούαρτ» [τα βιβλία του κυκλοφορούν στην ελληνική γλώσσα από τον εκδοτικό οίκο Tρυαλός].

Το 1997 τιμήθηκε με το Μετάλλιο Mάικλ Φάραντεϊ της Βασιλικής Εταιρείας για την εξαιρετική ικανότητά του να μεταδίδει τις σύγχρονες επιστημονικές έννοιες στο ευρύ κοινό. Αρθρογραφεί τακτικά στα περιοδικά New Scientist, Scientific American, Nature, και έχει μαθηματικές εκπομπές στο BBC. Συγκαταλέγεται στους αξιολογότερους σκιτσογράφους-συγγραφείς έργων εκλαϊκευμένης επιστήμης. Κατοικεί στο Coventry με τη σύζυγό του, τους δύο γιους τους, και αρκετές γάτες. Με τη σύζυγό του, έχει επισκεφθεί αρκετές φορές την Ελλάδα ως προσκεκλημένος φίλος του Εκδοτικού Οίκου.

Τα μυστικά της ύπαρξης, η ίδια η φύση της ζωής, δεν είναι απλώς ζήτημα βιοχημείας. Υπάρχουν και άλλες επιστήμες που παίζουν σημαντικότατο ρόλο στην εξήγηση του τι δίνει ζωή στους έμβιους οργανισμούς.

Τι σχέση μπορεί να έχουν τα μαθηματικά (η γλώσσα της καθαρής αφαίρεσης) με τη βιολογία (τη γλώσσα της ζωής και των πολύπλοκων οργανικών μορφών);

«Επαναστατική!», αναφωνεί ο Ίαν Στιούαρτ, ο πασίγνωστος εκλαϊκευτής των μαθηματικών, ο ακαταμάχητος καθηγητής του Πανεπιστημίου Ουόρικ, ο συγγραφέας τόσων μπεστ-σέλερς (ανάμεσά τους το αγαπημένο και διαχρονικό «Παίζει ο θεός ζάρια;»).

«Μάλιστα, αυτή η ζωτική σχέση θα γίνεται ολοένα πιο παραγωγική», συνεχίζει ο Στιούαρτ.

«Η γεωμετρία των πολλών διαστάσεων καθοδηγεί με εκπληκτικό τρόπο την παραγωγή φαρμάκων. Η θεωρία κόμβων και η τοπολογία αναλύουν αποτελεσματικότατα τη διαπλοκή στην έλικα του DNA. Η θεωρία παιγνίων ερμηνεύει αφοπλιστικά τις προτιμήσεις των έμβιων όντων κατά την αναπαραγωγή. Η συμμετρία, η θεωρία του Χάους και τα δίκτυα προσεγγίζουν εντυπωσιακά τα μοτίβα εντολών που δίνει ο εγκέφαλός μας. Η στατιστική και η βιοπληροφορική οργανώνουν και ωθούν δυναμικά το έργο των βιολόγων».

Ένα βιβλίο αποκάλυψη: Αθέατα μαθηματικά ανοίγουν νέους ορίζοντες στη βιολογία του εικοστού πρώτου αιώνα!