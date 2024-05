Βιβλία με επιστημονικό ενδιαφέρον: «Η αρχή» και «Από την άλλη μεριά της μηχανής»

Του Μηνά Χαραλαμπίδη,

βιολόγου

Η αρχή – 14 δισεκατομμύρια

χρόνια κοσμικής εξέλιξης,

Neil deGrasse Tyson,

Donald Goldsmith,

διόπτρα

Οι συγγραφείς: Ο Neil deGrasse Tyson είναι αστροφυσικός και συγγραφέας, μεταξύ άλλων, του διεθνούς best seller Αστροφυσική για βιαστικούς. Από το 1996 είναι διευθυντής του Πλανητάριου Hayden στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Παρουσιάζει το βραβευμένο με Emmy podcast StarTalk και είναι συνιδρυτής του αντίστοιχου εντύπου StarTalk Sports Edition, που είναι ένας συνδυασμός επιστήμης, χιούμορ και pop κουλτούρας. Έχει αναγορευτεί 21 φορές επίτιμος διδάκτωρ, έχει τιμηθεί με το Μετάλλιο Κοινωνικής Προσφοράς από την Εθνική Ακαδημία Επιστημών των ΗΠΑ και με το Μετάλλιο Διακεκριμένης Υπηρεσίας από τη NASA. Ο αστεροειδής 13123 Tyson ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του. Ζει στη Νέα Υόρκη.

Ο Donald Goldsmith είναι αστροφυσικός, έχει διδάξει στο Μπέρκλεϊ στην Καλιφόρνια και σε άλλα πανεπιστήμια κι έχει γράψει πάνω από είκοσι βιβλία, μεταξύ των οποίων τα Exoplanets, The Runaway Universe και The Hunt for Life on Mars. Έχει τιμηθεί από την Αμερικανική Αστρονομική Εταιρεία για τη συνεισφορά του στην εκλαΐκευση της αστρονομίας.

Οι πραγματικές απαρχές μας δεν είναι μόνο ανθρώπινες, δεν είναι καν γήινες, είναι στην πραγματικότητα συμπαντικές. Με βάση τις πρόσφατες επιστημονικές ανακαλύψεις και συνδυάζοντας τα δεδομένα της γεωλογίας, της βιολογίας, της αστροφυσικής και της κοσμολογίας, το παρόν βιβλίο φωτίζει την αλματώδη πρόοδο που έχουμε κάνει στην κατανόηση του Σύμπαντος.

Αυτή η αναθεωρημένη και ενημερωμένη έκδοση του έργου περιλαμβάνει εκπληκτικές πρόσφατες ανακαλύψεις, όπως τους πάνω από 5.000 εξωπλανήτες που ρίχνουν φως στην προέλευση, αλλά και στις πιθανότητες ζωής σε άλλα σημεία του γαλαξία μας, και παραθέτει δεδομένα από νέα επίγεια και διαστημικά παρατηρητήρια που έχουν αλλάξει καθοριστικά όσα γνωρίζουμε για το διαστελλόμενο Σύμπαν – ίσως ακόμα και τους ίδιους τους νόμους της φυσικής.

Από την πρώτη εικόνα της γέννησης ενός γαλαξία μέχρι τις συναρπαστικές ενδείξεις για την ύπαρξη νερού όχι μόνο στον Άρη, αλλά επίσης στη Δήμητρα και στα φεγγάρια του Δία και του Κρόνου, ο Neil deGrasse Tyson και ο Donald Goldsmith μας οδηγούν με σαφήνεια και βαθιά γνώση σε μια χωρίς προηγούμενο περιήγηση στον κόσμο που μας περιβάλλει.

Από την άλλη πλευρά της μηχανής –

Ένα ταξίδι στη χώρα των αλγορίθμων,

Aurélie Jean,

στερέωμα

Ο συγγραφέας: H Aurélie Jean γεννήθηκε το 1982 και σπούδασε στη Γαλλία (Σορβόννη, ENS, Mines ParisTech) και στις ΗΠΑ (ΜΙΤ). Ερευνήτρια και επιχειρηματίας (ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας πληροφορικής In Silico Veritas), η Jean έχει αναπτύξει αλγορίθμους που εφαρμόζονται σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους και διδάσκει Αλγοριθμική Επιστήμη στο πανεπιστήμιο. Δραστηριοποιούμενη σε έναν κατεξοχήν ανδροκρατούμενο κόσμο, μαχητική φεμινίστρια, εργάζεται εδώ και χρόνια για την εξάλειψη των έμφυλων ανισοτήτων και των διακρίσεων στους χώρους της επιστήμης και της τεχνολογίας. Είναι τακτική συνεργάτιδα του περιοδικού Le Point.

Ποιοι είναι αυτοί οι «αλγόριθμοι» που αλλάζουν την καθημερινή μας ζωή; Τι κρύβεται στην άλλη πλευρά του μαθηματικού παγόβουνου; Οι «αλγόριθμοι» είναι μια πολυσυζητημένη λέξη που πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι καταλαβαίνουν, αλλά λίγοι γνωρίζουν περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Χρειαζόμαστε έναν ειδικό στον κώδικα και στις εξισώσεις για να μας καθοδηγήσει σε ένα ασφαλές ταξίδι στον άγνωστο κόσμο της ψηφιακής μοντελοποίησης. Για τη διακεκριμένη επιστήμονα Ορελί Ζαν, δεν υπάρχει τίποτα πιο απλό ή πιο ευανάγνωστο από μια γραμμή κώδικα: πρόκειται για την υπόσχεση της κατανόησης, μέσω της εικονοποίησης των φαινομένων, της ίδιας της ζωής «όλων των φυσικών, οικονομικών ή κοινωνικών φαινομένων» οποιουδήποτε συστήματος, ζωντανού ή αδρανούς. Η ανάπτυξη ενός αλγορίθμου σημαίνει τη χάραξη μιας διαδρομής επίλυσης για ένα δεδομένο πρόβλημα. Μιας διαδρομής συγκεκριμένης και αξιόπιστης. Κατάδυση στο εικονικό, προκειμένου να κατανοήσουμε το πραγματικό: Αν η προσέγγιση αυτή φαίνεται παράδοξη, για την ερευνήτρια είναι η μοναδική μέθοδος για να συλλάβει τον κόσμο μας, ο οποίος συνεχώς θέτει δυσπρόσιτα και δυσερμήνευτα ερωτήματα. Και ακριβώς αυτό το μέσο, η Αλγοριθμική Επιστήμη, διαχωρίζει, αλλά και συνδέει το πραγματικό και το εικονικό σύμπαν. Η κατανόηση της λειτουργίας της οδηγεί στην κατανόηση μιας διαδικασίας που συμφιλιώνει αυτούς τους δύο κόσμους.