Βιβλία με επιστημονικό ενδιαφέρον: «Έξι ουσίες που σου αλλάζουν τη ζωή» και «Θυμήσου – Η επιστήμη της μνήμης και η τέχνη τού να ξεχνάς»

Του Μηνά Χαραλαμπίδη,

βιολόγου

Έξι ουσίες που σου

αλλάζουν τη ζωή,

David JP Phillips,

Μίτος

Ο συγγραφέας: Ο David JP Phillips είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους Σουηδούς ομιλητές σε διεθνές επίπεδο. Η μοναδική προσέγγισή του στο ζήτημα της αληθινής αυτοηγεσίας έχει τις ρίζες της στη μακρόχρονη κατάθλιψη από την οποία κατάφερε να ξεφύγει με τη βοήθεια της βαθιάς γνώσης του γύρω από την ικανότητα του ανθρώπου να επικοινωνεί με τον εαυτό του. Τα δημοφιλή TEDx Talks του David JP Phillips έχουν δέκα εκατομμύρια προβολές!

Ορμόνες και νευροδιαβιβαστές επηρεάζουν το πώς αισθανόμαστε. Μάθε να βελτιστοποιείς το χημικό εργοστάσιο του σώματός σου για να πετύχεις ευεργετικά αποτελέσματα για τη ζωή σου.

Μήπως θα ήθελες ένα κοκτέιλ των αγγέλων με νευροδιαβιβαστές, όπως η ντοπαμίνη. η σεροτονίνη και οι ενδορφίνες; Ή μήπως προτιμάς ένα κοκτέιλ του διαβόλου με κορτιζόλη ως κύριο συστατικό: Σκέψου το προσεχτικά. Οι νευροδιαβιβαστές του σώματός μας παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διανοητική μας υγεία, και μπορούν να την βελτιώσουν δημιουργώντας έτσι τον καλύτερο εαυτό μας.

Το παρόν βιβλίο μιλάει για το πώς μπορείς να οδηγήσεις τον εαυτό σου προς το μέλλον που επιθυμείς να έχεις. Είναι για τους ανθρώπους που λαχταρούν να αισθανθούν την ευφορία της ζωής.

Θυμήσου – Η επιστήμη

της μνήμης και η τέχνη

τού να ξεχνάς,

Λίζα Τζένοβα,

Η τέχνη της ζωής

Η συγγραφέας: Η Λίζα Τζένοβα (γεν. 1970) είναι Αμερικανίδα νευροεπιστήμονας και συγγραφέας, με σπουδές Βιοψυχολογίας και διδακτορικό Νευροεπιστήμης στο Bates College και το Πανεπιστήμιο Harvard αντίστοιχα. Το πρώτο βιβλίο της Still Alice μεταφράστηκε σε 37 γλώσσες κι έγινε ταινία με τους Άλεκ Μπάλντουιν και Τζούλιαν Μουρ, η οποία απέσπασε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της. Το Remember: The Science of Memory and the Art of Forgetting κυκλοφόρησε το 2021.

Η διάσημη νευροεπιστήμονας Lisa Genova, συγγραφέας του μπεστ σέλερ Still Alice, που χάρισε στην Τζούλιαν Μουρ το Όσκαρ καλύτερης ηθοποιού για την κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου, επιστρέφει στο αγαπημένο της θέμα: Τη μνήμη και τους πολύπλοκους μηχανισμούς της.

Εδώ, η Genova εμβαθύνει στο πώς δημιουργούνται και πώς ανακτώνται οι αναμνήσεις μας. Γιατί κάποιες αναμνήσεις είναι φτιαγμένες για να υπάρχουν μόνο για λίγα δευτερόλεπτα, ενώ άλλες μπορούν να διαρκέσουν μια ολόκληρη ζωή;

Από τη φυσιολογική αβλεψία («πού έχω παρκάρει το αυτοκίνητό μου;») μέχρι την άνοια που οφείλεται στη νόσο Αλτσχάιμερ («έχω αυτοκίνητο;»), μας εξηγεί πώς η μνήμη επηρεάζεται βαθιά από το νόημα, το συναίσθημα, το στρες και τις συγκυρίες και μας μαθαίνει τον τρόπο λειτουργίας της, τα απίστευτα ισχυρά και τα «τρελά» χαρακτηριστικά της, τα τρωτά σημεία και τις δυνητικές υπερδυνάμεις της. Τελικά, μας δείχνει πως αν αγαπήσουμε τη μνήμη μας εκείνη θα μας το ανταποδώσει, απαλλάσσοντάς μας από τον φόβο ότι θα μας προδώσει – μια «λεπτομέρεια» που μπορεί να μας αλλάξει ολόκληρη τη ζωή!