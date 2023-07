Βιβλία με επιστημονικό ενδιαφέρον – «Χρόνος – Από τον μύθο του Κρόνου στο Cern» και «Ας δούμε τον κόσμο μας αλλιώς»

Του

Μηνά Χαραλαμπίδη,

βιολόγου

Χρόνος – Από τον μύθο του Κρόνου στο Cern, Guido Tonelli, διόπτρα



Ο συγγραφέας: Ο Guido Tonelli, φυσικός στο CERN της Γενεύης και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πίζας, είναι ένας από τους πατέρες της ανακάλυψης του μποζονίου του Χιγκς. Έχει λάβει το διεθνές βραβείο Fundamental Physics Prize (2013) και το βραβείο Enrico Fermi της Ιταλικής Εταιρείας Φυσικής (2013), ενώ το 2014 του απονεμήθηκε τιμητικό μετάλλιο από τον πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας. Από τις Εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορεί επίσης το βιβλίο του Γένεση – Η μεγάλη ιστορία της προέλευσης του κόσμου.

Ο χρόνος δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Καταλαμβάνει το σύμπαν, μεταλλάσσεται, δονείται, ταλαντώνεται. Αλλά τι είναι ακριβώς; Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτόν; Μπορούμε να σκοτώσουμε τον χρόνο/Κρόνο;

Υπάρχει ο χρόνος των μεγάλων, κοσμικών διαστάσεων. Υπάρχει ο εμπειρικός χρόνος, που επηρεάζεται από τη μνήμη και την επιθυμία. Υπάρχει ο χρόνος που μετριέται με τον χτύπο της καρδιάς μας. Ο χρόνος είναι ένα μυστήριο για τους ανθρώπους, από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, ακόμα και για τους επιστήμονες, όπως ο Νεύτων, ο Αϊνστάιν και ο Πλανκ, που προσπάθησαν να τον εξηγήσουν. Ρέει; Στέκεται ακίνητος; Μπορεί να μετρηθεί; Πώς τον επιβραδύνει η βαρύτητα; Πώς τον σταματούν οι μαύρες τρύπες; Πάντα ζούσαμε μέσα στον χρόνο, ο οποίος ωστόσο δεν είναι αιώνιος.

Ο διάσημος φυσικός Guido Tonelli μάς οδηγεί σ’ ένα ταξίδι στην ιστορία, στην επιστήμη, στην τέχνη και τη φιλοσοφία, όπου θα επιχειρήσουμε να συλλάβουμε λίγο καλύτερα την έννοια του χρόνου και τη σχέση μας μαζί του. Ένα ταξίδι στο οποίο θα μάθουμε επίσης να αφουγκραζόμαστε τον ρυθμό του εσωτερικού μας χρόνου, να νιώθουμε την ταχύτητα, την αναμονή και την επιτάχυνση, που αλλάζουν τις διαστάσεις του χρόνου στη μνήμη και στις προσδοκίες μας.

Ας δούμε τον κόσμο μας αλλιώς,Maja Gopel,Ψυχογιός



Η συγγραφέας: H διακεκριμένη οικονομολόγος Μάγια Γκέπελ (1976), είναι μια από τις σημαντικότερες φωνές υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ευρώπη. Οι ιδέες της, που αφορούν στην αλληλεπίδραση κοινωνίας, επιστήμης και πολιτικής, έχουν αποτυπωθεί τόσο σε επιστημονικές εκδόσεις (The Great Mindshift: How a New Economic Paradigm and Sustainability Transformations go Hand in Hand), όσο και βιβλία για το ευρύ κοινό όπως το ανά χείρας δοκίμιο Ας δούμε τον κόσμο μας αλλιώς, το οποίο ήταν στη λίστα των γερμανικών ευπώλητων τίτλων επί μήνες. Από το 2017 έως το 2020 η Μάγια Γκέπελ διετέλεσε γενική γραμματέας του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Γερμανίας για την Παγκόσμια Περιβαλλοντική Αλλαγή (WBGU), ενώ έως τον Ιούλιο του 2021 είχε τη θέση της διευθύντριας Έρευνας στον οργανισμό The New Institute. Το 2019 αναγορεύθηκε επίτιμη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Leuphana του Λίνεμπουργκ. Είναι μέλος της Λέσχης της Ρώμης, του World Future Council, του Balaton Group και μεταξύ των εμπνευστών της πρωτοβουλίας Scientists4Future.

Το χάος της κλιματικής κρίσης που ξεδιπλώνεται μπρος στα μάτια μας, η ψαλίδα ανάμεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς που μεγαλώνει ολοένα, η έντονη πόλωση των κοινωνιών μας. Όλα αυτά είναι στοιχεία που δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφιβολίας: Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε πλέον με τον ίδιο τρόπο. Το μοντέλο ευημερίας της Δύσης είναι ξεπερασμένο. Είναι επιτακτική ανάγκη, όπως επισημαίνει η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας.

Σε αυτό το βιβλίο η επιδραστική Γερμανίδα οικονομολόγος Μάγια Γκέπελ μάς καλεί να ξεπεράσουμε παγιωμένες αντιλήψεις μας και να βρούμε μηχανισμούς με τους οποίους θα αντιμετωπίσουμε ταυτόχρονα περισσότερα προβλήματα, μηχανισμούς, που ίσως θέσουν υπό αμφισβήτηση πολλές πεποιθήσεις, αλλά που θα μας επιτρέψουν, αντί ν’ απορρίπτουμε παθητικά και αντιδραστικά ένα δυσοίωνο μέλλον, να διαμορφώσουμε ενεργά ένα επιθυμητό.

Οι παγκόσμιες κρίσεις στο περιβάλλον και την κοινωνία δεν είναι απλές συμπτώσεις. Αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο μεταχειριζόμαστε τους εαυτούς μας και τον πλανήτη στον οποίο κατοικούμε. Αν θέλουμε να υπερνικήσουμε αυτές τις κρίσεις, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τους κανόνες, με βάση τους οποίους χτίσαμε το οικονομικό μας σύστημα. Μόνο όταν τους κατανοήσουμε πλήρως, θα μπορέσουμε να τους αλλάξουμε – και να ξανακερδίσουμε την ελευθερία μας.