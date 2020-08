Βιβλία Ελλήνων συγγραφέων που γράφτηκαν στην αγγλική γλώσσα

Βιβλία Ελλήνων συγγραφέων που ζουν στο εξωτερικό, γράφονται στην αγγλική γλώσσα και κάνουν το πρώτο επιτυχημένο εκδοτικό τους ταξίδι σε Αγγλία και Αμερική, αντίστοιχα, δεν μπορεί παρά να αποτελούν αφορμή ιδιαίτερης μνείας. Το βιβλίο του Παύλου Καρνέζη «Είμαστε πλασμένοι από χώμα» και του Νίκου Κομνηνού «Η Σπίθα» μεταφράστηκαν και στην ελληνική γλώσσα και ήδη απασχολούν με θετικές κριτικές το ελληνικό αναγνωστικό κοινό.

Επιμέλεια Χαριτίνη Μαλισσόβα

Πάνος Καρνέζης,

Είμαστε πλασμένοι από χώμα,

Πατάκης

Όταν ένα υπερβολικά φορτωμένο με πρόσφυγες σκάφος αναποδογυρίζει, ένας άνδρας πέφτει στη θάλασσα μαζί με άλλους. Στον πανικό που ακολουθεί, σώζει μια ζωή και καταδικάζει μια άλλη. Ο άνδρας και το αγόρι που έσωσε – ο μόνος μάρτυρας του εγκλήματος που προηγήθηκε – φτάνουν τελικά σε ένα μικρό νησί της Μεσογείου. Εκεί, τους προσφέρει προσωρινά καταφύγιο ο καταχρεωμένος ιδιοκτήτης ενός περιοδεύοντος τσίρκου. Το πολυτιμότερο περιουσιακό του στοιχείο είναι ένας ελέφαντας που τον φροντίζει με τρυφερότητα η γυναίκα του, παρότι πενθεί τη δεκάχρονη κόρη τους.

Καθώς οι δύο πρόσφυγες περιμένουν να τους παραλάβει ένα πλοίο που η άφιξή του διαρκώς αναβάλλεται, ο άνδρας θα γοητευτεί από τη σύζυγο του ευεργέτη τους. Και ο ελέφαντας, εκτοπισμένος κι αυτός, θα γίνει, συμβολικά και στην πράξη, καταλύτης για τις τραγικές παρερμηνείες που θα προκύψουν.

Στα χέρια του Καρνέζη η εξερεύνηση του ηθικού και συναισθηματικού κόστους που πρέπει να πληρώσουν όσοι αφήνουν την πατρίδα τους για να βρουν ειρήνη και ασφάλεια μετατρέπεται σε μια διαχρονική αφήγηση σχετικά με τους ανθρώπινους δεσμούς και την έλλειψη προσανατολισμού, την προσδοκία και την αμφισβήτηση του ίδιου μας του εαυτού.

Έγραψαν για το βιβλίο: «Διερευνώντας την αμαρτία, την ενοχή και την εξιλέωση, αυτό το εκθαμβωτικό μυθιστόρημα για τις εκτοπισμένες ζωές διαθέτει τη λακωνικότητα, την ηθική πολυπλοκότητα και την ειρωνική δύναμη των σπουδαίων μυθιστορημάτων. Η καταστροφή βρίσκεται στον σπόρο κάθε φράσης – και όμως, ο τόνος είναι ουδέτερος, αποστασιοποιημένος, και η σκοτεινή αφήγηση είναι μαγική» (The Guardian).

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα: Ο Πάνος Καρνέζης γεννήθηκε στην Αμαλιάδα το 1967. Σπούδασε μηχανικός στην Ελλάδα και συνέχισε τις σπουδές του στην Αγγλία, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, μετά το 1992, όπου εργάστηκε για ένα διάστημα στη βιομηχανία. Ταυτόχρονα, άρχισε να γράφει λογοτεχνία στα αγγλικά και παρακολούθησε το περίφημο μεταπτυχιακό πρόγραμμα δημιουργικής γραφής του Πανεπιστημίου East Anglia (από όπου αποφοίτησαν, μεταξύ άλλων, οι Ian McEwan και Kazuo Ishiguro). Το πρώτο του βιβλίο, η συλλογή διηγημάτων «Little Infamies» («Μικρές ατιμίες»), εκδόθηκε το 2002 από τον εκδοτικό οίκο Jonathan Cape, συγκέντρωσε εξαιρετικές κριτικές, μεταφράστηκε σε οκτώ γλώσσες και μεταγράφηκε στα ελληνικά από τον ίδιο τον συγγραφέα. Το μυθιστόρημα «The Maze» («Ο λαβύρινθος»), 2004, ακολούθησε την ίδια πορεία, συμμετείχε στη βραχεία λίστα του βραβείου Whitbread First Novel Award και τιμήθηκε με το βραβείο Pendleton May First Novel Award. Το τρίτο του μυθιστόρημα, «The Birthday Party» («Πάρτι γενεθλίων»), εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Jonathan Cape το 2007. Διηγήματά του έχουν μεταδοθεί στην Αγγλία από το ραδιοφωνικό πρόγραμμα του BBC: Radio 4 και έχουν εμφανιστεί στα περιοδικά «Granta», «New Writing 11», «Prospect» και «Arete». Από το 1992 ζει στο Λονδίνο και ασχολείται με τη συγγραφή. Τα βιβλία του κυκλοφορούν στα ελληνικά σε μετάφραση του συγγραφέα.

Νίκος Ζ. Κομνηνός,

Η Σπίθα,

Καστανιώτης

Σεπτέμβριος 2022: Ξεσπά η επιδημία. Από τη ραγδαία εξάπλωση και τον αριθμό των θυμάτων, γίνεται ολοφάνερο ότι πρόκειται για ύπουλο, θανατηφόρο ιό, αργής επώασης, αλλά ταχύτατης μετάδοσης. Αμέσως σημαίνει συναγερμός στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος, μετά τον κορωνοϊό, πρέπει πάση θυσία να αποφύγει μια νέα πανδημία.

Τρία χρόνια νωρίτερα: Η 33χρονη επιχειρηματίας Σεσίλια Στάιν έχει μόλις πουλήσει την εταιρεία της για δισεκατομμύρια δολάρια. Διαθέτει πλέον και τον χρόνο και τα χρήματα για να επιδιώξει την πραγματική της φιλοδοξία.

Σε συνεργασία με τον καθηγητή του Κέιμπριτζ Ρίτσαρντ Μπέιλ συγκροτεί μια ομάδα από ανερχόμενους επιστήμονες, μεταξύ των οποίων και η Ελληνίδα Σάντι Παππά. Μαζί θέτουν σε εφαρμογή το πιο μεγαλεπήβολο, αλλά άκρως μυστικό σχέδιο σωτηρίας της ανθρωπότητας από τον όλεθρο της περιβαλλοντικής καταστροφής.

Όμως, ποια είναι τα ηθικά όρια που θα κληθούν να υπερβούν προκειμένου να πετύχουν τον ευγενή σκοπό τους;

Η σπίθα εκτυλίσσεται στη Νέα Υόρκη, τη Φιλαδέλφεια, στο Λονδίνο, το Τελ Αβίβ και στην Αθήνα, και πραγματεύεται κρίσιμα διλήμματα που το ανθρώπινο είδος αναμφίβολα θα αντιμετωπίσει στη δεκαετία που μόλις ξεκίνησε.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα: Εδώ και δύο δεκαετίες, ο Νίκος Ζ. Κομνηνός δραστηριοποιείται με επιτυχία στη διοίκηση εταιρειών υψηλής τεχνολογίας. Έχει ζήσει πολλά χρόνια στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχει ταξιδέψει στις πέντε ηπείρους, σε περισσότερες από τριάντα χώρες. Με υπόβαθρο τις σπουδές του στην ψυχολογία, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στην επιχειρηματικότητα, εμπνέεται, αλλά και ανησυχεί για τις αλλαγές που επέρχονται στη ζωή μας και των παιδιών μας από την τεχνητή νοημοσύνη και τις τεχνολογίες αιχμής, θέματα που έχει αναπτύξει σε συνέδρια, όπως το TEDx της Αθήνας. Στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, αποφάσισε να περιγράψει τις ανησυχίες του μέσα από μια σειρά μυθιστορημάτων που εκτυλίσσονται στο παρόν και το άμεσο μέλλον. «Η σπίθα» είναι το πρώτο βιβλίο της σειράς.