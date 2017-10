Η Βίβιαν Λι πίστευε πως το Όσα παίρνει ο άνεμος θα ήταν αποτυχία

Η Βίβιαν Λι εξακολουθεί να υμνείται μέχρι σήμερα ως η καλλονή του αμερικανικού νότου, Σκάρλετ Ο’ Χάρα για τον ρόλο της το 1939 στο «Όσα παίρνει ο άνεμος» (Gone With The Wind), αλλά η ηθοποιός ίσως αρχικά πίστεψε χάρη στον σύζυγό της ότι η επιτυχημένη ταινία θα ήταν μια μεγάλη καταστροφή στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Το «Hollywood Reporter» που απέκτησε επιστολές μεταξύ της σταρ και του συζύγου της, ηθοποιού, Λόρενς Ολιβιέ δημοσίευσε την Πέμπτη ότι η Βίβιαν Λι ανησυχούσε ότι η καριέρα της δεν θα διατηρηθεί μετά την πρεμιέρα της ταινίας.

«Πρέπει να δικαιώσεις τον εαυτό σου στις επόμενες δύο ή τρεις ταινίες (ή ακόμα για 2 ή 3 χρόνια) αποδεικνύοντας ότι η πιθανή αποτυχία του Gone With the Wind δεν ήταν δικό σου λάθος και μπορείς να το κάνεις μόνο με το να είσαι πραγματικά καλή στους επόμενους ρόλους» έγραψε ο Ολιβιέ στη Λι. «Η επιτυχία της καριέρας σου στις ταινίες είναι καθοριστική για την αυτοεκτίμησή σου και συνεπώς για την απόλυτη ευτυχία μας … Αν δεν το κάνεις, φοβάμαι ότι μπορεί να γίνει απλά – πολύ βαρετό».

Ο Λόρενς Ολιβιέ έκανε λάθος. Το 2010, το Entertainment Weekly ανέφερε ότι το ρομαντικό δράμα δεν ήταν μόνο θεαματική επιτυχία, αλλά επίσης είχε σημειώσει κέρδη 1,5 δισεκατομμυρίων σε σημερινά δολάρια.

Ωστόσο, η Λι δεν θα ήταν σε θέση να απολαύσει πλήρως την επιτυχία της. Το «Hollywood Reporter» ανέφερε ότι ο Ολιβιέ άρχισε να παρατηρεί πρώιμα συμπτώματα της ψυχικής της ασθένειας το 1937. Ενώ τον συνόδευε στη Δανία για θεατρική παραγωγή του «Hamlet», φέρεται να του επιτέθηκε φραστικά, αλλά δεν μπορούσε να θυμηθεί το επεισόδιο την επόμενη μέρα.

Οι επιστολές ρίχνουν φως στον γάμο των δύο ηθοποιών και την ψυχική ασθένεια της Λι που συνέβαλε στη διάλυσή του.

Δύο χρόνια αργότερα, ενώ κινηματογραφούσε το «Gone with the Wind», η γραμματέας της στο Χόλιγουντ, Σάνι Λας έγραψε στον Ολιβιέ: «Πολλές φορές σκέφτηκα ότι πραγματικά τρελαίνεται. Με προειδοποίησε κάποτε ότι κάποια μέρα θα τρελαινόταν και άρχιζα να πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα».

Η Λι φέρεται να διαγνώστηκε ως μανιοκαταθλιπτική, καθώς η συμπεριφορά της γινόταν ολοένα και πιο αλλοπρόσαλλη. Το «Hollywood Reporter» ανέφερε ότι κάποτε βρέθηκε γυμνή να περιπλανιέται στους δημόσιους κήπους έξω από το διαμέρισμα του ζευγαριού στο Λονδίνο. Στη συνέχεια υπέστη νευρικό κλονισμό το 1953, ενώ κινηματογραφούσε το «Elephant Walk» στη Σρι Λάνκα, προτρέποντας τους παραγωγούς να ζητήσουν βοήθεια από τον Ολιβιέ. Όταν το καστ μεταφέρθηκε στο Λος Άντζελες, η Λι παρουσίασε ρίγη και ξεσπάσματα οργής.

Δύο φίλοι προσπάθησαν να την ηρεμήσουν, αλλά μια νοσοκόμα τελικά χρειάστηκε να της κάνει ένεση με ηρεμιστικό. Η Λι απολύθηκε από την ταινία και αντικαταστάθηκε από την Ελίζαμπεθ Τέιλορ.

Ο Ολιβιέ βυθίστηκε στη δουλειά, πιθανώς για να αντιμετωπίσει την ασθένεια της συζύγου του. Και παρά την αγάπη του ενός για τον άλλον, η σχέση δεν είχε διάρκεια. Το ζευγάρι συμφώνησε να χωρίσει το 1960.

Η Λι πέθανε το 1967 σε ηλικία 53 ετών από φυματίωση. Φέρεται να είχε κρατήσει μία φωτογραφία του πρώην συζύγου της στο κομοδίνο της.

Ο Ολιβιέ μπορεί να ένιωθε ενοχές για την κατάρρευση της σχέσης.

«Ω Θεέ μου Βίβλινγκ, πώς προσεύχομαι να βρεις ευτυχία και ευχαρίστηση τώρα [.]» έγραψε σε επιστολή μετά τον χωρισμό τους πριν από το θάνατό της. «Προσεύχομαι συνεχώς να πάρω λίγη από τη δυστυχία σου πάνω μου και πρέπει να πω ότι φαίνεται να λειτουργεί καθώς η δυστυχία σου είναι ένα βασανιστήριο για μένα και η σκέψη του είναι ένας συνεχής εφιάλτης».

Ο Ολιβιέ πέθανε το 1989 σε ηλικία 82 ετών.

Οι άγνωστες πτυχές από τη ζωή του διάσημου ζευγαριού αποκαλύπτονται χάρη σε μια συλλογή από περίπου 10.000 έγγραφα που παρέλαβε το Victoria and Albert Museum του Λονδίνου το 2013, αλλά πρόσφατα καταλογραφήθηκαν και είναι πλέον διαθέσιμα στο κοινό.

Πηγή: The TOC