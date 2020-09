Βηρυτός: Το λιμάνι του Λιβάνου καίγεται ξανά ένα μήνα μετά την έκρηξη

Με τα τραύματα, σωματικά και ψυχικά, ακόμα νωπά από τη φονική έκρηξη που συγκλόνισε τη λιβανέζικη πρωτεύουσα, οι κάτοικοι της Βηρυτού είδαν φωτιά να ξεσπάει το μεσημέρι της Πέμπτης στο λιμάνι της πόλης. Αν και τα αίτια της φωτιάς δεν είναι ακόμα σαφή, στρατιωτικές πηγές του Λιβάνου κάνουν λόγο για αποθήκη πλαστικών που τυλίχθηκε στις φλόγες. Εκτός από λάστιχα, καίγεται και πετρέλαιο.

Ο επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού αναφέρει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, ούτε τραυματίες. Ορισμένοι πολίτες, ωστόσο, αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα από τον καπνό.

Την πυροσβεστική συνδράμουν στρατιωτικά ελικόπτερα. Τα τοπικά μέσα μεταδίδουν ότι η ευρύτερη περιοχή εκκενώθηκε, για προληπτικούς λόγους. Από τη φονική έκρηξη στις 4 Αυγούστου σκοτώθηκαν τουλάχιστον 191 άνθρωποι.

LEBANON: A massive fire has broken out at the port of Beirut approximately a month after a huge explosion killed nearly 200 people. pic.twitter.com/tFNDJ3Bn5D

This is the Beirut port right now. The nightmare continues. Open all your windows and stay away from them. pic.twitter.com/DpjSK1YHYB

