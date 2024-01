Viral το βίντεο με Ταϊλανδέζα να βγάζει βόλτα το λιονταράκι της… μέσα σε μια Bentley

Κατηγορίες απαγγέλθηκαν σε μια Ταϊλανδέζα για παράνομη κατοχή ενός μικρού λιονταριού, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία της Ταϊλάνδης, μετά την προβολή βίντεο στο ίντερνετ που έγινε viral, το οποίο δείχνει το λιονταράκι μέσα σε μια Bentley σε δρόμο τουριστικής πόλης.

Στο βίντεο, το οποίο είχε πάνω από 2,6 εκατομμύρια προβολές στο ίντερνετ, φαινόταν ένα λιονταράκι μέσα σε μια λευκή Bentley που κυκλοφορούσε στους δρόμους της δημοφιλούς στους ταξιδιώτες πόλης Πατάγια.

