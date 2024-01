Viral το βίντεο από την αλλαγή του χρόνου στο Παρίσι – Όλοι καταγράφουν τη «στιγμή», κανείς δεν τη ζει!

Όταν το ρολόι έδειξε μεσάνυχτα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2024, ένα μαγευτικό σόου με πυροτεχνήματα φώτισε τον ουρανό πάνω από τη Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι.

Ήταν η στιγμή που περίμεναν με ανυπομονησία οι πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες και τουρίστες που είχαν συγκεντρωθεί στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας, προκειμένου να απολαύσουν τους εορτασμούς που είχαν ως επίκεντρο τους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα φιλοξενηθούν σε αυτήν το 2024.

VIDEO: Footage from New Year's celebrations in Paris pic.twitter.com/QJICqHgPdf

Ωστόσο, αντί το πλήθος να γεμίσει με γελαστά πρόσωπα που ανταλλάσσουν ευχές με το βλέμμα στραμμένο στον ουρανό, πλημμύρισε από μια «θάλασσα» κινητών που οι κάτοχοί τους κρατούσαν ψηλά, προκειμένου να καταγράψουν κάθε «στιγμή» από το εντυπωσιακό σόυ.

Το βίντεο που δείχνει τη στιγμή της αλλαγής του χρόνου στο Παρίσι έγινε viral στα social media, με πολλούς να σχολιάζουν ότι αποτυπώνει τη μανία που έχουν πολλοί άνθρωποι στην εποχή μας να μοιράζονται κάθε πτυχή της ζωής τους στα social media, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι αυτό τους εμποδίζει να ζουν και να απολαμβάνουν στο έπακρο τις πιο σημαντικές στιγμές της.

We've forgotten how to live in the moment.pic.twitter.com/kwfT6ZKb3L

— Culture Critic (@Culture_Crit) January 1, 2024