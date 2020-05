Viral ο σερβιτόρος που «έλουσε» με καφέ πελάτη ενώ μιλούσε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης

Aπό ένα απρόοπτο συνοδεύτηκε η συνέντευξη του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη στο BBC. Συγκεκριμένα την ώρα που μιλούσε στο ένα τηλεοπτικό παράθυρο ο κ. Βαρβιτσιώτης στο άλλο προβάλλονταν πλάνα από το άνοιγμα των καταστημάτων εστίασης. Κάποια στιγμή φάνηκαν δύο άνδρες που κάθονταν σε μία καφετέρια και περίμεναν τον καφέ που είχαν παραγγείλει. Εκείνη τη στιγμή τους πλησίασε ο σερβιτόρος, ο οποίος κατά λάθος έχυσε τον καφέ πάνω στο έναν από τους δύο άνδρες.

Τότε ο άνδρας πετάχτηκε πάνω έντρομος, καθώς δεν περίμενε ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο. Όπως ήταν φυσικό, οι χρήστες των social media δεν άφησαν ασχολίαστο το συγκεκριμένο γεγονός. Κάποιοι, μάλιστα, έστρεψαν τα βέλη τους κατά του BBC επειδή πρόβαλλε τα συγκεκριμένα πλάνα.

Lol that the #BBC decided to use the clip of the waiter dropping coffee on a customer! pic.twitter.com/yip1Ctsl4e

— Mark Farid (@MorkForid) May 25, 2020