Viral: Ο διαιτητής που πανηγυρίζει έξαλλα τα γκολ της ομάδας του (vids)

Πόσο εύκολο είναι για έναν διαιτητή να δηλώνει δημόσια ποια ομάδα υποστηρίζει; Και πόσο εύκολο είναι να πηγαίνει στο γήπεδο για να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα; Ο Μάικ Ντιν, ρέφερι που σφυρίζει στην Premier League, είναι ο πλέον ακομπλεξάριστος διαιτητής, όχι μόνο στην Αγγλία αλλά ενδεχομένως και σε ολόκληρο τον πλανήτη καθώς δεν έχει το παραμικρό πρόβλημα να ακολουθεί όποτε του το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις του την Τρανμίρ.

Ο 50χρονος ρέφερι, ο οποίος σφυρίζει στη μεγάλη κατηγορία της Αγγλίας από το 2000, προ ημερών πανηγύρισε με έξαλλο τρόπο την πρόκριση της Τρανμίρ στον τελικό των πλέι οφ της Λιγκ 2, ενώ δεν θα μπορούσε να λείπει από το μεγάλο παιχνίδι με τη Νιούπορτ στο γήπεδο Γουέμπλει, που θα έκρινε το εισιτήριο για τη Λιγκ 1.

Η αναμέτρηση είχε έντονο σασπένς και κρίθηκε με γκολ του Τζένινγκς στο 119′ της παράτασης. Η κάμερα «συνέλαβε» τον Ντιν να πανηγυρίζει έξαλλα το γκολ που έφερε την Τρανμίρ στη Λιγκ 1.

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο:

Και στον ημιτελικό της Λιγκ 2 οι πανηγυρισμοί του Μάικ Ντιν ήταν έξαλλοι…

https://twitter.com/talkSPORT/status/1128040598806716417

Πάντως ο πολύπειρος διαιτητής έχει εξελιχθεί σε μύθο στις τάξεις των οπαδών της Τρανμίρ. Είναι ενδεικτικό ότι σε ένα πούλμαν με φίλους της ομάδας που ταξίδευε με προορισμό το Γουέμπλεϊ, άπαντες φορούσαν μάσκες του Μάικ Ντιν!

A coach full of Mike Dean's on the way to Wembley today for the League 2 play-off final😂 pic.twitter.com/XTLzBB8fHL

— Away Days Videos (@AwayDaysVideos) May 25, 2019