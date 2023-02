Viral η εφιαλτική πρόβλεψη ερευνητή για την Τουρκία από τις 3 Φεβρουαρίου

Λίγες ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ στη Νότια Τουρκία και τη Συρία που έχει κοστίσει τη ζωή σε περίπου 1.500 άτομα, τον γύρο του διαδικτύου κάνει η πρόβλεψη ενός Ολλανδού ερευνητή, την οποία είχε κοινοποιήσει από τις 3 Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, ο Frank Hoogerbeets από το ολλανδικό ινστιτούτο «Solar System Geometry Survey» είχε γράψει στο Twitter 72 ώρες πριν τη μεγάλη δόνηση πως «αργά ή γρήγορα θα γίνει ένας σεισμός περίπου 7,5 Ρίχτερ σε αυτή την περιοχή (Νότια-Κεντρική Τουρκία, Ιορδανία, Συρία, Λίβανος)».

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 3, 2023