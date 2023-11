Viral γίνεται βίντεο με το πρησμένο μάγουλο του Πούτιν – «Είναι άλλο ένα μπότοξ ή σωσίας του;»

Ζωηρό σχολιασμό έχουν πυροδοτήσει οι τελευταίες εμφανίσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν, με τα δημοσιεύματα διεθνών ΜΜΕ περί μπότοξ να πυκνώνουν.

Οι φήμες ειδικότερα οργίασαν ύστερα από βίντεο που έδειχνε τον Ρώσο πρόεδρο να μιλάει σε ακροατήριο στο Καζακστάν με το ένα ζυγωματικό του να είναι πιο έντονο απ’ό,τι συνήθως, κάτι που σχολιάστηκε – μεταξύ άλλων – και από το περιοδικό «Newsweek».

Οι κάμερες έκαναν κοντινό πλάνο στο πρόσωπο του ισχυρού άνδρα του Κρεμλίνου, ο οποίος από τότε που κήρυξε τον πόλεμο στην Ουκρανία βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής της διεθνούς κοινότητας.

What's up with Putin's cheeks? (This is a recent video) pic.twitter.com/5aXQUVWFTQ

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 8, 2023