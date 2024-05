Viral έγινε η αντίδραση του βασιλιά Καρόλου στα αποκαλυπτήρια του πορτρέτου του – Γιατί αντέδρασε έτσι

Viral έχει γίνει εδώ και κάποιες ώρες η αντίδραση του βασιλιά Καρόλου στα αποκαλυπτήρια του πρώτου επίσημου πορτρέτου του ως μονάρχης, κατά τη διάρκεια μιας λιτής τελετής στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ στο Λονδίνο.

Η τελετή για την αποκάλυψη έγινε παρουσία της βασίλισσας Καμίλα. Τη στιγμή εκείνη ο βασιλιάς φαίνεται πως έστω και για δευτερόλεπτα είναι σοκαρισμένος.

He freaked out when he saw himself. pic.twitter.com/u7w04OAlDh

— Mukhtar (@I_amMukhtar) May 14, 2024