«Βιωματικά εργαστήρια ευαισθητοποίησης στην οπτική αναπηρία» στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 στο Παραλιακό Συγκρότημα Παπαστράτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πραγματοποιήθηκαν «Βιωματικά εργαστήρια ευαισθητοποίησης στην οπτική αναπηρία» στα πλαίσια του προγράμματος [email protected] «Ambassadors of Diversity and Non-Discrimination» με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ Αργυρόπουλο Βασίλειο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η συγκεκριμένη εκδήλωση εμπίπτει στις πολλαπλασιαστικές δράσεις του [email protected], το οποίο είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ στο οποίο συμμετέχουν 6 εταίροι φορείς και Πανεπιστήμια από διάφορες χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Πολωνία, Ρουμανία και Ελλάδα) και έχει ως στόχο την ενδυνάμωση των νέων με οπτική αναπηρία στην ανάληψη ενεργού ρόλου σε διαδικασίες και δραστηριότητες που αφορούν στην κοινωνική τους ένταξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στα βιωματικά εργαστήρια συμμετείχαν εθελοντές και εθελόντριες της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ δομής υποστήριξης φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι εθελοντές και οι εθελόντριες είναι φοιτητές και φοιτήτριες όλων των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οι οποίοι/ες υποστηρίζουν φοιτητές και φοιτήτριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Συντονιστές των εργαστηρίων ήταν η κα Φαφαλιού Άννα, η κα Σαμοΐλη Ανδριανούλα και ο κ Μάρτος Αινείας άτομα με οπτική αναπηρία. Κατά τη διάρκεια των βιωματικών εργαστηρίων οι εθελοντές και οι εθελόντριες συμμετείχαν σε μια σειρά βιωματικών δραστηριοτήτων με στόχο την ευαισθητοποίηση στην οπτική αναπηρία και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους ώστε να υποστηρίζουν καλύτερα φοιτητές και φοιτήτριες με οπτική αναπηρία.

Οι στόχοι των Βιωματικών εργαστηρίων αλλά και του προγράμματος [email protected] είναι:

 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της ενεργούς συμμετοχής των νέων με οπτική αναπηρία μέσω της ανάπτυξης νέων και καινοτόμων πρακτικών (the [email protected] model)

 Ενίσχυση και προώθηση της αυτοπεποίθησης, της λήψης πρωτοβουλιών και της αυτό-εκτίμησης, των νέων με οπτική αναπηρία μέσω της ανάπτυξης ενός Μεικτού Προγράμματος Επιμόρφωσης και ενός συνόλου ψηφιακών προσαρμοσμένων εργαλείων.

 Καταπολέμηση των προκαταλήψεων και της παραπληροφόρησης μέσω του σχεδιασμού νέων, καινοτόμων και μη-τυπικών μεθόδων μάθησης που θα χρησιμοποιηθούν από τους νέους με οπτική αναπηρία σε εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας.

 Ενθάρρυνση των νέων με οπτική αναπηρία να αναλάβουν δράσεις ως ενεργοί πολίτες και να δεσμευτούν στην κοινωνία μέσω της εφαρμογής εκδηλώσεων ενημέρωσης προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν την κοινωνία για ζητήματα διαφορετικότητας και αναπηρίας.

 Ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ φορέων σχετικών με την οπτική αναπηρία.

Η οργανωτική επιτροπή των εργαστηρίων αποτελούνταν από τον κ Αργυρόπουλο Βασίλειο, Αν. Καθηγητή Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, την κα Κεΐσογλου Ματίνα, επιστημονική συνεργάτης της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, την κα Παπαζαφείρη Μαρία, Μεταδιδικατορική ερευνήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής και την κα Νικολαραΐζη Μάγδα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Επιστημονική Υπεύθυνη της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.

Οι εταίροι του προγράμματος [email protected] είναι:

1. Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione Provinciale di Firenze -Ιταλία (Συντονιστής φορέας του προγράμματος)

2. Fundacion Docete Omnes -Ισπανία

3. Visually Impaired Education and work support international AISBL -Βέλγιο

4. Polski Zwiazek Niewidomych -Πολωνία

5. OFENSIVA TINERILOR ASOCIATIA- Ρουμανία

6. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα

Το πρόγραμμα “[email protected]: Ambassadors of Diversity and non-Discrimination @ new Methods in non-formal Education (No: 2020-2-IT03-KA205-019070) χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και συντονίζεται από το IT03 (ΙΤΑΛΙΑ)