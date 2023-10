Βίντεο: Ρουκέτα σκάει δίπλα στο κεφάλι Ουκρανού χειριστή drone κι αυτός μένει ατάραχος

Μπορεί τα φώτα να μην βρίσκονται αυτή την περίοδο στην Ουκρανία – ελέω Γάζας – ωστόσο και εκεί ο πόλεμος με τη Ρωσία, μετά την εισβολή της Μόσχας πέρσι τον Φεβρουάριο συνεχίζεται κανονικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, βίντεο που κυκλοφόρησε δείχνει την τύχη-βουνό που είχε ένας Ουκρανός χειριστής drone, ο οποίος βρίσκεται σε ένα χαράκωμα και ξαφνικά σκάει δίπλα του ρωσική ρουκέτα. Εκείνος, ατάραχος, προσπαθεί, απλά, να καλυφθεί από τα χώματα που πέφτουν πάνω του και να επιστρέψει στο καθήκον…

Russian artillery strikes close to the head of a Ukrainian drone operator.

He barely flinches, just makes sure to duck for all the earth flying in the air. pic.twitter.com/dnvyDlm7Uy

