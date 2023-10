Βίντεο από την απαγωγή πλήθους Ισραηλινών από τη Χαμάς – Ανάμεσά τους και παιδιά

Θρίλερ εξακολουθεί να επικρατεί γύρω από τις απαγωγές Ισραηλινών από τη Χαμάς. Μέχρι στιγμής γίνεται αναφορά από τα διεθνή MME για δεκάδες ομήρους, ενώ λίγο νωρίτερα και ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε την είδηση.

Ανάμεσα στους απαχθέντες και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, με τη Χαμάς να υποστηρίξει ότι κρατά όμηρο και τον ισραηλινό υποστράτηγο Νιμρόντ Αλόνι, μαζί με άλλους στρατιώτες.

Σε βίντεο που δίνει στη δημοσιότητα το War Monitor, διακρίνονται οι τρομοκράτες της Χαμάς να έχουν απαγάγει πλήθος κόσμου, ανάμεσά τους και παιδιά, να τα ρίχνουν σε καρότσα και να τα μεταφέρουν στη Γάζα.

⚡️Another video of hostages taken by Hamas into Gaza pic.twitter.com/xQHgHZB8Ob

— War Monitor (@WarMonitors) October 7, 2023