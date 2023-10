Βία ντελ Κόρσο: Ο πιο κεντρικός δρόμος της Ρώμης

Της Άννας Μαρίας Κουτσιρίμπα – Σεμιλιέτωφ,

φιλολόγου – συγγραφέα*

Η Βία ντελ Κόρσο, η οδός των Αγώνων, είναι ο πιο κεντρικός δρόμος της πρωτεύουσας, κατάμεστος από κόσμο κάθε ώρα της ημέρας. Από βόρεια διακρίνουμε την Πλατεία του Λαού και από την αντίθετη κατεύθυνση το Βιτοριάνο στην πλατεία Βενέτσια. Το μήκος του είναι περίπου 1,5 χλμ. και το πλάτος του αγγίζει τα 10 μέτρα, όπου στο βόρειο μέρος του είναι πεζόδρομος και εμπορικός δρόμος. Κατασκευάστηκε το 220 π.Χ. για να συνδεθεί η Ρώμη με την Αδριατική θάλασσα. Στη συνέχεια η πόλη άρχισε να επεκτείνεται και να χτίζονται οικοδομήματα και διάφορα μνημεία. Κατά τον 15ο αιώνα ο δρόμος γέμισε με εκκλησίες και ένα παλάτι και χρησιμοποιούνταν για να γίνονται αγώνες τρεξίματος αλόγων χωρίς αναβάτες. Τον 17ο αιώνα έγιναν προσπάθειες ωραιοποίησής του, κατεδαφίστηκαν κτήρια που δε χρησιμοποιούνταν, βελτιώθηκαν οι προσόψεις των σπιτιών, ανακαινίστηκαν, ώστε να εντυπωσιάζονται οι ξένοι αξιωματούχοι που εισέρχονταν στη Ρώμη.

Αρχίζουμε να τον διανύουμε από την Πλατεία του Λαού και συναντάμε αρκετές εκκλησίες, όπως την εκκλησία του San Marcellus, που είναι αφιερωμένη στον Πάπα Μάρκελλο Α’, που η παράδοση υποστηρίζει πως χτίστηκε πάνω από τη φυλακή του. Τον 8ο αιώνα ο πάπας Ανδριανός έχτισε μια εκκλησία στην ίδια θέση, αλλά καταστράφηκε τον 16ο αιώνα από πυρκαγιά. Τον 17ο αιώνα ανοικοδομήθηκε και πάλι. Θα περάσουμε στο εσωτερικό της, με τα παρεκκλήσια, τις όμορφες τοιχογραφίες και τις προτομές.

Η Santa Maria in Via Lata βρίσκεται διαγώνια από την εκκλησία του Αγίου Μάρκελλου, μια καθολική εκκλησία του 16ου αιώνα που χτίστηκε πάνω στα ερείπια εκκλησίας του 4ου αιώνα που καταστράφηκε. Διαθέτει τρεις καμπάνες. Και στο εσωτερικό του δεν έχει πλαϊνά παρεκκλήσια παρά κόγχες και δεξιά το βαπτιστήριο.

Η εκκλησία Sentimissimi Nomi di Gesu e Maria, η Εκκλησία των Αγίων Ονομάτων του Ιησού και της Μαρίας, είναι μια μπαρόκ εκκλησία απέναντι από την παρόμοια μπαρόκ πρόσοψη του San Giacomo in Augusta. Μια εκκλησία του 17ου αιώνα. Πολύ όμορφο το εσωτερικό της με αρκετά παρεκκλήσια, πίνακες και αγάλματα στις κόγχες του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή και του Αγίου Ιωάννη του Ευαγγελιστή.

Η εκκλησία San Giacomo in Augusta είναι μια επίσης μπαρόκ εκκλησία τρία τετράγωνα από την Πλατεία του Λαού. Αρχικά κατασκευάστηκε τον 14ο αιώνα δίπλα στο νοσοκομείο Ανιάτων κοντά στο Μαυσωλείο του Αυγούστου.

Η εκκλησία του San Carlo al Corso είναι αφιερωμένη στον Άγιο Αμβρόσιο και τον Άγιο Κάρολο Μπορομέο του 17ου αιώνα. Ο κεντρικός θόλος φέρει μια τοιχογραφία με την «Πτώση των Επαναστατών Αγγέλων». Η διακόσμηση είναι από γυψομάρμαρο και έχει αρκετά αγάλματα. Εδώ υπάρχει στα αριστερά του ναού και το παρεκκλήσι του Αγίου Όλαφ της Νορβηγίας, αφιερωμένο στον μάρτυρα βασιλιά που ασπάστηκε τον Χριστιανισμό. Για τον λόγο αυτό η λειτουργία τα Χριστούγεννα τελείται και στα νορβηγικά.

Εκτός όμως από τους ναούς, θα θαυμάσουμε και τα όμορφα παλάτια. Το Palazzo Vitelli είναι ένα μπαρόκ παλάτι κοντά στην εκκλησία San Carlo al Corso. Χτίστηκε τον 17ο αιώνα και μέχρι σήμερα έχει ανακαινιστεί πολλές φορές.

Το Palazzo Doria Pamfhili που βρίσκεται δίπλα στην εκκλησία Santa Maria in Via Lata, είναι ένα όμορφο παλάτι που φιλοξενεί πιθανότατα τη μεγαλύτερη ιδιωτική συλλογή με πίνακες αναγεννησιακής τέχνης, με έπιπλα και αγάλματα που συγκεντρώθηκαν από την οικογένεια Παμφίλι από τον 16ο αιώνα.

Η Βία ντελ Κόρσο είναι ο δρόμος όπου θα συναντήσουμε πολυκαταστήματα και εμπορικά όλων των διάσημων οίκων μόδας και ομολογώ πως θα περάσουμε σε κάποια από αυτά για τις αγορές μας…

Θα κάνουμε και μια μικρή παράκαμψη κοντά στην Πιάτσα ντι Σπάνια όπου βρίσκεται και η Piazza Mignanelli, που πήρε το όνομά της από το ομώνυμο παλάτι του 16ου αιώνα. Βρίσκεται απέναντι από τη στήλη της Αμόλυντης Σύλληψης, μπροστά από την Ισπανική Πρεσβεία. Η μαρμάρινη στήλη έχει ύψος 12 μέτρα και στο πάνω μέρος της το χάλκινο άγαλμα της Παναγίας. Στη βάση της στήλης υπάρχουν τέσσερα αγάλματα, του Μωυσή, του Δαυίδ, του προφήτη Ιεζεκιήλ και του Ησαΐα, καθώς και στήλες με αναφορά στις γραφές. Κάθε χρόνο στις 8 Δεκεμβρίου η στήλη πλημμυρίζει από τριαντάφυλλα, γιατί, όπως μας ανέφεραν, η εκκλησία γιορτάζει την Αμόλυντη Σύλληψη της Παναγίας και προσφέρονται τριαντάφυλλα στο άγαλμα της Παναγίας από τον Πάπα και από τους κατοίκους της πόλης, όπου με αυτή την κίνηση θέλουν να απελευθερωθούν από το άγχος και να εναποθέσουν τις ελπίδες τους στη Μητέρα του Ιησού και Σωτήρα του κόσμου.

Συνεχίζεται…

*Οι φωτογραφίες είναι του Μιλτιάδη και του Γιώργου Σεμιλιέτωφ.