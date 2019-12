Βία από την Αστυνομία: Σάλος με τα περιστατικά – Πώς απαντά το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

View this post on Instagram

Η Διεθνής Αμνηστία παρακολουθεί με εξαιρετική ανησυχία τις εικόνες και το οπτικοακουστικό υλικό που παρουσιάζει τις δυνάμεις των ΜΑΤ της ελληνικής αστυνομίας, το βράδυ της 6ης Δεκεμβρίου, να ξεγυμνώνουν και να συμπεριφέρονται με εξευτελιστικό τρόπο σε έναν άνθρωπο στην περιοχή των Εξαρχείων, κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, καθώς και να ξυλοκοπούν έναν άλλο άνθρωπο επανειλημμένα με κλομπ, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στο έδαφος και δεν μπορεί να κουνηθεί. Αυτά τα περιστατικά έρχονται να προστεθούν σε μια μακρά λίστα αναφορών υπερβολικής χρήσης βίας και κακομεταχείρισης από την αστυνομία, ενάντια σε φοιτητές/ριες που διαδηλώνουν, καθώς και σε άλλα άτομα και δημοσιογράφους τις τελευταίες εβδομάδες, και δείχνουν για ακόμη μια φορά ότι οι παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων από αξιωματούχους της αστυνομίας στην Ελλάδα δεν αποτελούν “απλώς μεμονωμένα περιστατικά”. Αυτά τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά υποστηρίζουν και τροφοδοτούν μια επικρατούσα κουλτούρα ατιμωρησίας. Η Διεθνής Αμνηστία σημειώνει ότι η ελληνική αστυνομία έχει ζητήσει από τον Συνήγορο του Πολίτη να ξεκινήσει μια έρευνα για τα περιστατικά αυτά, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του ως Ανεξάρτητου Μηχανισμού Διερευνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας. Η οργάνωση συστήνει στις αρμόδιες αρχές να διενεργήσουν επίσης, με δική τους πρωτοβουλία, την αντίστοιχη ποινική διερεύνηση. Κάθε τέτοια διερεύνηση οφείλει να είναι άμεση, διεξοδική, αποτελεσματική και αμερόληπτη, και να διασφαλίζει ότι οι δράστες θα παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη. Πάνω απ' όλα, οι ελληνικές αρχές οφείλουν να στείλουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι αυτά τα περιστατικά δεν θα γίνουν ανεκτά.