Σχόλιο για τη σύλληψη δημοσιογράφων της εφημερίδας «Φιλελεύθερος» έκανε μέσω Twitter o Γερμανός συντηρητικός Μάνφρεντ Βέμπερ.

«Η σύλληψη και η κράτηση των Ελλήνων δημοσιογράφων είναι τρομακτική και ενάντια στις ευρωπαϊκές αξίες. Η ελευθερία του Τύπου είναι ένας από τους θεμελιώδεις πυλώνες της Δημοκρατίας, και πρέπει να τηρείται και να φρουρείται από όλους», έγραψε στο Twitter ο υποψήφιος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

The arrest and detention of Greek journalists is appalling and against European values. Freedom of the press is one of the fundamental pillars of democracy, and should be respected and guarded by all. @EPPGroup

