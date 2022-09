Βασίλισσα Ελισάβετ: Τον κόσμο που περιμένει στην ουρά επισκέφτηκαν ο Κάρολος με τον Ουίλιαμ

Ο βασιλιάς Κάρολος III και ο πρίγκιπας της Ουαλίας Ουίλιαμ έκαναν σήμερα αιφνιδιαστική εμφάνιση στην ουρά που σχημάτιζαν επί ώρες στο Λονδίνο οι πολίτες για να προσκυνήσουν το φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Ο Βρετανός βασιλιάς και ο διάδοχος του θρόνου αντάλλαξαν χειραψία με κάποιους από τους πολίτες που περίμεναν υπομονετικά στην ουρά.

Σε συνομιλίες που είχε ο Κάρολος με τον κόσμο, ακούστηκε να λέει «πλησιάζετε, ελπίζω να μην έχετε παγώσει πολύ», καθώς ο καιρός αυτές τις ημέρες στη βρετανική πρωτεύουσα είναι ιδιαίτερα κρύος για την εποχή.

Εκατοντάδες άνθρωποι που βρίσκονταν στην ουρά στο Λάμπεθ του νότιου Λονδίνου ζητωκραύγαζαν και χειροκροτούσαν όταν εμφανίστηκαν ο Κάρολος και ο Ουίλιαμ. Πολλοί έβγαλαν φωτογραφίες και πίεζαν στις μεταλλικές μπάρες, προσπαθώντας να ανταλλάξουν μια κουβέντα με τον βασιλιά και τον διάδοχο του θρόνου. Αρκετοί φώναζαν επίσης «God Save the King» και «God Save the Prince of Wales».

Το δώρο, αλλά και το ειρωνικό σχόλιο προς τον Κάρολο

Βέβαια, τα απρόοπτα δεν έλειψαν τις τελευταίες μέρες, κάθε φορά που ο Κάρολος ερχόταν σε επαφή με απλούς πολίτες.

Καθώς ο βασιλιάς Κάρολος χαιρετούσε το συγκεντρωμένο πλήθος στο Κάρντιφ την Παρασκευή, μία γυναίκα του χάρισε ένα στυλό ώστε να μην ξαναβρεθεί σε δύσκολη θέση στην περίπτωση που χρειαστεί να υπογράψει κάτι.

«Σε περίπτωση που!» λέει η γυναίκα προσφέροντας το δώρο της στον νέο βασιλιά της Βρετανίας, ο οποίος κρατά το στυλό στα χέρια και το κοιτάζει γελώντας.

Ένας άνδρας, όμως, δεν υποδέχθηκε με ιδιαίτερη θέρμη τον νέο βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου. «Κάρολε», φώναξε ο άνδρας με τον μονάρχη να γυρνάει ξαφνιασμένος προς το μέρος του.

«Ενώ δυσκολευόμαστε να ζεστάνουμε τα σπίτια μας, πρέπει να πληρώσουμε για την πομπή σου», είπε ο πολίτης με τον βασιλιά Κάρολο να μην του απαντάει και έναν άνθρωπο της ασφάλειάς του να μπαίνει μπροστά από τον πολίτη.

Ξεπερνάει τις 24 ώρες ο χρόνος αναμονής

Η βρετανική κυβέρνηση έκανε σήμερα έκκληση στους πολίτες να μη συρρέουν στο Λονδίνο για να σταθούν στην ουρά και να προσκυνήσουν το φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’, καθώς η τεράστια ζήτηση σημαίνει ότι ο χρόνος αναμονής ξεπερνά τις 24 ώρες.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν ήδη προσκυνήσει έχοντας περιμένει επί ώρες μέσα στο κρύο για να αποτίσουν φόρο τιμής στην εκλιπούσα βασίλισσα.

Το κοινό μπορεί να αποτίσει φόρο τιμής στην εκλιπούσα βασίλισσα ως τις 06:30 (τοπική ώρα, 08:30 ώρα Ελλάδας) της Δευτέρας.

Τη Δευτέρα, το πρωί το φέρετρο της Ελισάβετ Β’ θα μεταφερθεί στο Αββαείο του Ουέστμινστερ όπου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της στις 11:00 (τοπική ώρα, 13:00 ώρα Ελλάδας). Πρόκειται για την πρώτη κρατική κηδεία που πραγματοποιείται στη Βρετανία μετά από αυτή του Ουίνστον Τσόρτσιλ το 1965.

Η Ελισάβετ Β’ θα ταφεί τη Δευτέρα στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στον πύργο του Ουίνδσορ, στο δυτικό Λονδίνο, δίπλα στον πατέρα της βασιλιά Γεώργιο Στ’ και τον σύζυγό της, πρίγκιπα Φίλιππο.

Πηγή:kathimerini