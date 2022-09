Βασίλισσα Ελισάβετ: Πάρτι έστησαν στα social media Ιρλανδοί μετά την είδηση του θανάτου της

Συλλυπητήρια από όλες τις γωνιές του κόσμου ακολούθησαν την είδηση του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ της Βρετανίας. Ο πρόεδρος της Ιρλανδίας, Μάικλ Ντ. Χίγκινς, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο της μονάρχη, την οποία και χαρακτήρισε «μία αξιοσημείωτη φίλη της χώρας», που «διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο για τη μακροχρόνια φιλία» των δύο κρατών.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η είδηση του θανάτου της 96χρονης βασίλισσας έγινε παγκόσμιο trend στο Twitter από την πρώτη στιγμή. Και όσο η συντριπτική πλειοψηφία των βρετανών εξέφρασε τη θλίψη της για τον θάνατο της Ελισάβετ, δεν ήταν λίγοι οι ιρλανδοί χρήστες που είχαν άλλη άποψη.

Them: I can't work, I am so sad about #QueenElizabeth

Me: I can't work. I am obsessively refreshing #IrishTwitter pic.twitter.com/KtZzrOnS5r — Bec 🌊 (@riot718) September 8, 2022

Πηγή: Έθνος