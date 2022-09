Βασίλισσα Ελισάβετ: Ο πρώην frontman των Sex Pistols λέει ότι το συγκρότημα προσπαθεί «άκομψα» να «εξαργυρώσει» τον θάνατό της

Ο Τζον Λίντον ισχυρίστηκε ότι οι Sex Pistols προσπαθούν «άκομψα» να «εξαργυρώσουν» τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ με το τραγούδι «God Save The Queen». Ο 66χρονος πρώην frontman του συγκροτήματος δήλωσε ότι «αποστασιοποιείται» από οποιαδήποτε δραστηριότητα του συγκροτήματος που στοχεύει να προωθήσει το κομμάτι του 1977, ισχυριζόμενος ότι είναι «ασέβεια» προς τη βασιλική οικογένεια.

Ο Τζον, που έγινε γνωστός με το καλλιτεχνικό του όνομα Johnny Rotten, έγραψε τους στίχους στο God Save the Queen και το αντιβασιλικό τραγούδι κυκλοφόρησε κάνοντας θραύση λίγο πριν το Χρυσό Ιωβηλαίο της βασίλισσας.

Μέσα από μια σειρά από tweets, που αναρτήθηκαν στον λογαριασμό του John και το συγκρότημα του Public Image Ltd, ισχυρίστηκε ότι οι Sex Pistols ενέκριναν «ορισμένα αιτήματα» ενάντια στις επιθυμίες του, καθώς κατηγόρησε το συγκρότημα ότι προσπάθησε να «εξαργυρώσει» τον θάνατο της Αυτής Μεγαλειότητας.

John Lydon wishes to distance himself from any Sex Pistols activity which aims to cash in on Queen Elizabeth II’s death. The musicians in the band and their management have approved a number of requests against John’s wishes on the basis of the majority court-ruling agreement. pic.twitter.com/LfD4wrOzjw

— John Lydon Official (@lydonofficial) September 15, 2022

Στο μεταξύ ένας εκπρόσωπος των Sex Pistols χαρακτήρισε τα σχόλια του Τζον «μπερδεμένα» και είπε ότι δεν κατάλαβε σε τι αναφερόταν ο τραγουδιστής μέσα από τα tweets του. «Δεν μπορούμε να καταλάβουμε σε τι αναφερόταν. Εκτός από μερικά αιτήματα για χρήση εικόνων ή ήχου σε ειδησεογραφικά ρεπορτάζ για τη Βασίλισσα και τον αντίκτυπό της στον πολιτισμό, δεν υπάρχει τίποτα νέο σχετικά με την προώθηση ή την κυκλοφορία του God Save The Queen με οποιονδήποτε τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στον Independent.

Πάντως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Λίντον έρχεται σε σύγκρουση με τους Sex Pistols. Μάλιστα πριν από λίγο διάστημα άσκησε έντονη κριτική στην επερχόμενη μίνι σειρά της Disney + «Pistol» και ισχυρίστηκε ότι αποκλείστηκε σκόπιμα από το σόου, στο οποίο συμμετέχουν οι πρώην συνοδοιπόροι του στο συγκρότημα Paul Cook και Steve Jones.

Τον προηγούμενο Μάϊο μιλώντας στο This Morning κατηγόρησε την Disney, τον σκηνοθέτη Danny Boyle και τους πρώην συνεργάτες του για «μυστικότητα» και «αποκλεισμό» από την εκπομπή.

«Η απόφαση λήφθηκε μεταξύ της Disney, της Universal Records, της διοίκησης τους και αυτών. Έτσι με απέκλεισαν και κατέβαλαν κάθε προσπάθεια να το κάνουν αυτό. Σχεδόν αμέσως μετά τον αποκλεισμό ήρθαν οι ένορκες βεβαιώσεις που ανέφεραν από τον Πολ και στον Στιβ που έλεγαν ότι θα με πήγαιναν στο δικαστήριο», συμπλήρωσε.

«Δεν τους αρνήθηκα ποτέ τα δικαιώματά μου. Αυτή ήταν η Warner Chappell, η εκδοτική εταιρεία. Κράτησαν επειδή νόμιζαν ότι αυτό ήταν λίγο από την πλευρά του ύποπτου. Έτσι με βάζουν σε μια γελοία δικαστική υπόθεση», συνέχισε.

«Είμαι στενοχωρημένος με αυτό, είμαι ο άνθρωπος που έγραψε αυτά τα τραγούδια… Τους έδωσα την εικόνα τους, τους έδωσα τα πάντα», επεσήμανε ακόμη. «Ο Ντάνι Μπόιλ… δεν έκανε ποτέ καμία προσπάθεια να μου μιλήσει καθόλου, οπότε η συμπεριφορά του είναι πραγματικά πολύ φρικτή», κατέληξε.

Από την άλλη πλευρά εκπρόσωπος του Μπόιλ δήλωσε πως «ο διευθυντής του Pistol, ήθελε να μιλήσει απευθείας με τον κύριο Λίντον για τη σειρά πριν από την παραγωγή και του έγραψε μέσω της εταιρείας διαχείρισης του κυρίου Λίντον, εκφράζοντας την επιθυμία του να το κάνει. Ο μάνατζέρ του απάντησε και υπήρξε ένα άλλο τηλεφώνημα, αλλά η άμεση επαφή μαζί του απορρίφθηκε. Η πρόθεση ήταν πάντα να επικοινωνήσω με τον κύριο Λίντον πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα, αλλά δυστυχώς αυτό δεν ήταν δυνατό».

Πρόσφατα, ο Στιβ Τζόουνς απάντησε στις δηλώσεις του Λίντον και τον προέτρεψε να «μεγαλώσει και να προχωρήσει», λέγοντας ότι δεν καταλαβαίνει γιατί ο τραγουδιστής είναι τόσο αναστατωμένος για τη σειρά.

Σημειώνεται ότι πέρσι ο Λίντον οδήγησε τον Στιβ Τζόουνς και τον Πολ Κουκ στα δικαστήρια επειδή χρησιμοποίησαν στη σειρά «Pistol», τραγούδια του συγκροτήματος. Ωστόσο δεν κατάφερε να κερδίσει τη δίκη. Τότε ο Στιβ Κουκ είχε δηλώσει πως ένιωθε ότι η σειρά θα ήταν «καταστροφική», εάν δεν συμπεριλαμβάνονταν οι δικές τους εκτελέσεις από τα τραγούδια.

Πηγή:protothema