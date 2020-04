Βασίλισσα Ελισάβετ: Γιόρτασε τα 94α της γενέθλια – Το βίντεο και η βασιλική συνταγή

Η Βασίλισσα Ελισάβετ γεννήθηκε στις 21 Απριλίου του 1926 και χθες γιόρτασε τα 94α γενέθλιά της, πρώτη φορά σε καραντίνα και με βαρύ το πένθος για τους νεκρούς από τον κορωνοϊό. Στα 68 χρόνια της βασιλείας της η Ελισάβετ πρώτη φορά γιόρτασε χωρίς πανηγυρισμούς, καθώς ο πλανήτης μαστίζεται από την πανδημία του νέου κορωνοϊού. Η Ελισάβετ συνήθως γιορτάζει τα γενέθλιά της δύο φορές τον χρόνο, μία στις 21 Απριλίου και ξανά με επίσημη τελετή που πραγματοποιείται τον Ιούνιο.

Φέτος, δεν υπήρξαν εκδηλώσεις και κανονιοβολισμοί λόγω της πανδημίας και οι ευχές από τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας ήταν διακριτικές, μέσω βιντεοκλήσεων. Ο Πρίγκιπας Κάρολος, ο Γουίλιαμ και η Κέιτ ήταν από τους πρώτους που ευχήθηκαν στην βασίλισσα Ελισάβετ χρόνια πολλά.

Wishing Her Majesty The Queen a very happy 94th Birthday today! 🎂🎈 pic.twitter.com/X1ZUvtsRgn

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 21, 2020