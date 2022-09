Βασίλισσα Ελισάβετ: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για την κηδεία – Στο Λονδίνο οι ισχυροί του πλανήτη

Στο Λονδίνο βρίσκονται οι ηγέτες του πλανήτη, ενόψει της κηδείας της βασίλισσας Ελισάβετ, που θα γίνει αύριο 19 Σεπτεμβρίου.

Ήδη, στη βρετανική πρωτεύουσα βρίσκεται ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, με τη σύζυγό του Τζιλ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν με τη σύζυγό του Μπριζίτ, ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό και ο βασιλιάς Φελίπε της Ισπανίας με τη σύζυγό του Λετίσια, αλλά και η σύζυγος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ολένα Ζελένσκα. Ήδη, ο Τζο Μπάιντεν βρέθηκε στο Γουεστμίνστερ, όπως και ο Εμανουέλ Μακρόν.

Στην κηδεία της βασίλισσας θα βρίσκονται επίσης ο αυτοκράτορας της Ιαπωνίας Ναρουχίτο με τη σύζυγό του, όπως και μέλη όλων των βασιλικών οικογενειών του κόσμου. Συνολικά έχουν κληθεί 500 αρχηγοί κρατών και ξένες αντιπροσωπείες, ενώ ο βασιλιάς Κάρολος θα τους υποδεχθεί στις 20:00 (τοπική ώρα, 22:00 ώρα Ελλάδος) στο Μπάκιγχαμ.

Ο Τζο Μπάιντεν απηύθυνε χαιρετισμό στο φέρετρο της βασίλισσας, ενώ έγραψε και στο βιβλίο συλλυπητηρίων γι’ αυτήν, μιλώντας για μία μονάρχη έντιμη και με αξιοπρέπεια, ενώ εξέφρασε τη συμπαράστασή του στον βρετανικό λαό. «Ήσασταν τυχεροί που την είχατε για 70 χρόνια, όλοι ήμασταν» έγραψε.

Πάνω από 20 βασιλικές οικογένειες στην κηδεία

Πέραν του Ισπανού βασιλιά, στο Λονδίνο βρίσκεται η βασίλισσα Σίλβια της Σουηδίας, ενώ αναμένονται οι βασιλείς της Ολλανδίας, της Δανίας και της Νορβηγίας.

Παράλληλα, θα βρίσκονται ο βασιλιάς και η βασίλισσα του Μπουτάν και του σουλτανάτου του Μπρούνεϊ. Έκπληξη προκάλεσε η εμφάνιση του αυτοεξόριστου πρώην βασιλιά της Ισπανίας Χουάν Κάρλος με τη βασίλισσα Σοφία στο Μπάκιγχαμ.

Γκρίνια για τα αθλητικά παπούτσια των Μακρόν

Κι αν ο Τζο Μπάιντεν είχε τον δέοντα σεβασμό, αρνητικά σχόλια προκάλεσε η εμφάνιση των Μακρόν στο Γουεστμίνστερ.

Ο Εμανουέλ Μακρόν αλλά και η σύζυγός του είχαν πιο χαλαρή εμφάνιση, ενώ φορούσαν γυαλιά και αθλητικά. Φυσικά, συνοδευόταν από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Ωστόσο το ανεπίσημο στυλ έκανε ορισμένους να μιλούν για ασέβεια.



Άσχημα σχόλια απέσπασε και ο πρόεδρος της Αρμενίας, καθώς εντός του Γουεστμίνστερ ένας βοηθός του τον τράβηξε φωτογραφία.

Άνευ προηγουμένου αστυνομική επιχείρηση

Η κηδεία θα γίνει κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, σε μια άνευ προηγουμένου επιχείρηση, που ορισμένοι χαρακτηρίζουν «εφιάλτη» για τις αρχές. Η αστυνομία καλείται αφενός να προστατεύσει τους παγκόσμιους ηγέτες και αφετέρου να σεβαστεί την επιθυμία του κοινού να θρηνήσει την επί 70 ετών μονάρχη. Ορισμένοι συνέκριναν το γεγονός με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012, ωστόσο όσοι παρακολουθούν τον αστυνομικό σχεδιασμό επισημαίνουν ότι η επιχείρηση της κηδείας είναι πολύ μεγαλύτερη και πολύ πιο δύσκολη.

Ήδη, η πόλη υποδέχεται πρωτοφανή πλήθη, με ανθρώπους από όλη τη χώρα αλλά και το εξωτερικό, που θέλουν να βρίσκονται στους δρόμους από τους οποίους θα περάσει το φέρετρο της βασίλισσας, που θα τοποθετηθεί με κιλλιβαντα.

Για την επιχείρηση ενώθηκαν οι τρεις αστυνομικές δυνάμεις του Λονδίνου, η Μητροπολιτική Αστυνομία, η Αστυνομία της πόλης του Λονδίνου και η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών, που καταρτίζουν διαρκώς σχέδια από τις 8 Σεπτεμβρίου, οπότε και ανακοινώθηκε ο θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ. Σύμφωνα με στελέχη της επιχείρησης, η κηδεία θα είναι το μεγαλύτερο γεγονός που έχουν ποτέ αναλάβει.

