Βασιλιάς Κάρολος: Η πρώτη ομιλία του στο βρετανικό κοινοβούλιο, γιατί ήταν ιστορική στιγμή

Ο βασιλιάς Κάρολος, στον παραδοσιακό «Λόγο του Βασιλιά» που εκφώνησε σήμερα κατά τη διάρκεια της επίσημης έναρξης της νέας κοινοβουλευτικής χρονιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο, έκανε διάφορες εξαγγελίες όπως:

η οικονομική ανάπτυξη σε συνδυασμό με την καταπολέμηση της ακρίβειας, τη μείωση του πληθωρισμού και του δημοσίου χρέους,

η ενεργειακή ασφάλεια σε συνάρτηση με τη μηδενική εκπομπή ρύπων ως το 2050,

η ενίσχυση του ρόλου της αστυνομίας με την παροχή περισσότερων εξουσιών αλλά και η αυστηροποίηση των ποινών για τα ειδεχθή εγκλήματα,

η μείωση στις λίστες αναμονής ασθενών του Εθνικού Συστήματος Υγείας της χώρας (ΝHS),

η σταδιακή αύξηση του νόμιμου ορίου ηλικίας για το κάπνισμα,

η αναδιάρθρωση του συστήματος των κοινωνικών επιδομάτων,

η αντιμετώπιση των προκλήσεων αλλά και η «εκμετάλλευση» των προοπτικών της Τεχνικής Νοημοσύνης,

ο εκσυγχρονισμός των μεταφορών με καλύτερη οδική και σιδηροδρομική σύνδεση κυρίως στις περιοχές της βόρειας Αγγλίας,

η αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών με αυστηρότερο έλεγχο των συνόρων,

η προσπάθεια για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή αλλά και η παροχή βοήθεια στη Γάζα,

η συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας.

Their Majesties The King and Queen travel to the Palace of Westminster in the Diamond Jubilee State Coach, closely followed by The Princess Royal in the State Landau.#StateOpening pic.twitter.com/smM3KEQa5O — The Royal Family (@RoyalFamily) November 7, 2023

The first #KingsSpeech in 72 years is handed to the King by the Lord Chancellor, @AlexChalkChelt #StateOpening. pic.twitter.com/3gPqpQmRiE — House of Lords (@UKHouseofLords) November 7, 2023

Αυτές ήταν μερικές από τις εξαγγελίες που έκανε ο βασιλιάς Κάρολος στον παραδοσιακό «Λόγο του Βασιλιά», τον οποίο εκφωνεί ο εκάστοτε μονάρχης και ουσιαστικά αποτελεί τις ετήσιες προγραμματισμένες νομοθετικές πράξεις και τους στόχους της βρετανικής κυβέρνησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο λόγος συντάσσεται από κυβερνητικά στελέχη εκφωνείται όμως από τον αρχηγό του κράτους.

The King and Queen have returned to Buckingham Palace, having opened Parliament this morning. #StateOpening pic.twitter.com/ufpWmbqoVy — The Royal Family (@RoyalFamily) November 7, 2023

Ήταν η πρώτη ομιλία του Καρόλου στο βρετανικό κοινοβούλιο ως νέου μονάρχη. Αν και πέρυσι το είχε ξανακάνει, εκπροσωπώντας όμως τη μητέρα του, τη βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία τότε ασθενούσε.

Ο βασιλιάς Κάρολος φορούσε την στολή ναυάρχου του Στόλου του Βασιλικού Ναυτικού, πάνω από αυτήν τον λεγόμενο «Χιτώνα του Κράτους» ενώ έφερε και το Αυτοκρατορικό Πολιτειακό Στέμμα, το οποίο περιλαμβάνει 2.868 διαμάντια σε ασημένιες βάσεις, 269 μαργαριτάρια, 17 ζαφείρια και 11 σμαράγδια και ζυγίζει δυόμισι κιλά. Ο Βρετανός μονάρχης δίπλα του είχε τη σύζυγό του βασίλισσα Καμίλα.

Τι λένε οι αναλυτές

Όπως παρατηρούν οι αναλυτές, δεν ήταν μόνο μια ιστορική στιγμή καθώς ήταν η πρώτη φορά μετά από 70 χρόνια που ένας μονάρχης, εκτός της Ελισάβετ, εκφώνησε τον παραδοσιακό λόγο του μονάρχη αλλά ήταν και μια βαθιά συναισθηματική στιγμή, καθώς ο βασιλιάς Κάρολοςαναφέρθηκε στην «αγαπημένη του μητέρα» μιλώντας για την «κληρονομιά» που άφησε πίσω της η βασίλισσα Ελισάβετ και την «αφοσίωση της στην υπηρεσία» της πατρίδας.

Δείτε φωτογραφίες από την ομιλία της βασίλισσας Ελισάβετ:

Συνολικά για την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο η κυβέρνηση του Ρίσι Σούνακ έχει προγραμματίσει να φέρει προς ψήφιση στο κοινοβούλιο 21 νόμους, χωρίς όμως να είναι καθόλου βέβαιο ότι θα προλάβει καθώς για πολλούς αναλυτές το 2024 θα είναι μια εκλογική χρονιά για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ